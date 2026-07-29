台灣淪「最孤立島嶼」 美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

4艘中國海警船8日上午侵擾金門水域，台灣海巡巡防艇一對一併航監控，全程蒐證，並透過中、英文無線電廣播要求中國海警船立即駛離。（海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）

美國期刊「外交事務」28日刊出題為「最孤立的島嶼：美國真的會防衛台灣嗎？」的書評專文指出，如今中國每天利用灰色地帶手段逐步改變台海現狀，已成為美國嚇阻北京最棘手的問題，美台至今未削弱北京利用這項手段的能力與意願；而華府 是否真有意願升高對抗、承擔保衛台灣的代價，仍是美國對台戰略的根本疑問。

對此，美國史丹福大學胡佛研究所研究員傅立門4月發表新書「捍衛台灣」（Defending Taiwan）主張，華府應由戰略模糊轉向「結構化模糊」，每當北京試圖改變現狀，就施加對等代價；同時預先規畫「雪崩式脫鉤」，從先進半導體、工具機等關鍵供應鏈著手，為日後可能被迫迅速與中國脫鉤做好準備。

這篇書評由華府智庫「戰略暨國際研究中心」中國國力計畫主任林碧瑩（Bonny Lin）撰寫。她指出，中國持續每天測試台灣的防衛能力，除頻繁派遣軍機、軍艦在台海周邊活動，也逐步擴大海上執法與管制，相關行動已近似「準隔離」，形同演練控制台灣周邊海域的能力。

從現在到台灣2028年下屆總統大選之前，北京可能進一步升高壓力，運用空中侵擾、海上騷擾及資訊戰等「灰色地帶」手段，在不至於引發武裝衝突的情況下脅迫台灣，甚至試圖影響選舉結果。

傅立門在書中指出，嚇阻中國最棘手的問題，正是如何因應灰色地帶手段。相較於封鎖或入侵台灣等明顯且後果嚴重的行動，外界較缺乏意願回應逐步加壓的軍事演習或經濟制裁；但若不回應，便可能讓北京不必付出重大代價，逐步朝有利自身的方向改變現狀，甚至只靠脅迫便奪取台灣。

對美國決策者而言，關鍵在於如何有效嚇阻中國，而華府長期採取的「戰略模糊」政策，正隨美中軍力差距縮小而面臨考驗。這項政策讓北京必須假設美國可能全面介入，但傅立門警告，軍力平衡愈向北京傾斜，中國就愈可能測試華府是否真的願意保衛台灣。

傅立門因此主張，美國應由戰略模糊轉向「結構化模糊」（structured ambiguity）。這項政策仍維持一中政策，也不明確向台灣提供安全保證，但每當中國試圖透過灰色地帶手段改變現狀，美國就施加對等代價。例如，中國若舉行大規模軍演，華府便可深化與台北的軍事合作，或強化雙方外交關係，讓北京明白改變現狀必須付出代價。

相較於直接將台灣納入美國安全保護傘的「戰略清晰」，結構化模糊能保留更多政策彈性，也可補足戰略模糊難以嚇阻灰色地帶脅迫的不足。不過，這項策略並非一次性反制，而是必須以可信且能長期維持的懲罰作為後盾。美國一旦反制，北京也可能回擊，讓局勢陷入螺旋式升級。

除軍事與政治手段外，美國也可運用制裁、出口管制、投資審查、供應鏈多元化及關稅等經濟工具嚇阻中國。然而，中國在全球經濟中的規模及核心地位，使制裁北京遠比孤立伊朗、北韓或俄羅斯更困難。傅立門形容，這可能成為「世界史上最大膽的經濟脅迫行動」。

傅立門與共同撰寫書中兩章的歷史學者布羅姆利（Hugo Bromley）也坦言，經濟嚇阻未必能對中國奏效。包括美國盟邦在內的許多國家，可能因政治與經濟代價過高而不願支持制裁，中美若迅速脫鉤，也可能反過來傷害高度依賴中國進口商品的美國經濟。

兩人因此主張，美國應預先規畫「雪崩式脫鉤」（avalanche decoupling），先從先進半導體、工具機等少數關鍵供應鏈項目著手，再逐步擴大至其他領域；另外，為防範部分國家暗中與中國交易，盟國應成立政府間協調機構，監控貨物流向、提供緊急援助，並確保參與國的市場准入。

不過，傅立門與布羅姆利承認，要在經濟上孤立中國極為困難，雪崩式脫鉤也只有在極不尋常的政治及地緣政治情勢下才可能實現，美國更須承擔大部分調整成本。然而，若毫無準備，一旦台海危機迫使美中迅速脫鉤，代價可能更加災難性。

林碧瑩總結，無論美國選擇何種嚇阻戰略，北京都正變得更加大膽，也更積極對華府及其盟友施加報復與懲罰。真正的問題不只是美國是否具備保衛台灣的軍事能力，也在於華府是否願意升高對抗，並承擔由此而來的政經及軍事代價。