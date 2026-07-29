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Kimi K3來襲 黃仁勳、查克柏格急喊話：美勿封殺開放權重AI模型

編譯葉亭均／綜合外電
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輝達執行長黃仁勳再度為開放權重AI模型發聲，強調它對AI產業的發展至關重要。(路...
輝達執行長黃仁勳再度為開放權重AI模型發聲，強調它對AI產業的發展至關重要。(路透)

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度為開放權重AI模型發聲，強調它對AI產業的發展至關重要；Meta執行長查克柏格也表示，美國政府不應阻止中國AI模型發展來取得AI競賽的優勢。這凸顯出，兩大科技高層都在向考慮對付中國新創公司月之暗面突破性進展的華盛頓官員發出警訊。

黃仁勳28日在華盛頓與美國國會議員會面後表示，開放權重模型允許使用者下載並依需求修改模型，是確保AI 能夠安全、可靠地廣泛應用於整體經濟的重要基礎。

他在拜會兩位民主黨參議員後向媒體簡短表示：「對美國產業而言，我們需要開放權重來保障安全，也需要開放權重來提升AI的安全性。」「這對整個產業的活力至關重要。」

月之暗面在周一正式開放旗艦模型Kimi K3供大眾下載，其性能已足以與Anthropic和OpenAI的產品競爭，引發科技界擔憂，美國政府可能因此加強限制開放權重AI模型。

自從Kimi K3發表以來，黃仁勳更加積極捍衛開放權重AI。他與微軟執行長及數十家科技公司共同連署，上周五發表公開信，呼籲政府不要限制開放權重AI的發展。在周一，輝達又發聲明，強調開放權重模型對提升網路安全的重要性。這份聲明同樣獲得數十家科技公司支持。

聲明表示：「若全面限制最先進的開放 AI 系統，將削弱防禦能力，並使權力、依賴性與風險集中在少數封閉式AI供應商手中。」

Meta查克柏格在接受英國金融時報專訪時表示，若華盛頓因中國AI實驗室涉嫌侵犯智慧財產權的指控，而禁止先進中國AI模型進入美國市場，將不是「有效的解決方案」。他說，美企應該「系統性地」找出自身在AI發展上的瓶頸與障礙，以便更有效地與北京競爭。

查克柏格周二稍早也提出「人人皆可使用AI」的願景，並重申支持開放權重AI。他警告說，AI可能會被少數強大組織掌控，形成「高度中心化」的局面。

這些言論顯然是在批評競爭同業Anthropic與OpenAI。目前這兩家公司憑藉專有的「封閉式」AI模型，在聊天機器人市場占據主導地位。

若AI產業轉向更多採用開放權重模型，輝達本身也可能成為受益者，原因在於開放權重模型通常成本較低、更多企業可自行部署AI，將帶動更多GPU、AI伺服器與運算硬體需求，因此更多AI投資將流向提供運算基礎設施的輝達。

精華 FAQ

  • 他認為開放權重模型可讓使用者下載、修改並廣泛部署，既有助提升AI安全性，也能避免能力過度集中在少數封閉式供應商手中，對整體產業活力很重要。

  • 因為月之暗面將Kimi K3開放給大眾下載，且性能已可與Anthropic和OpenAI競爭，外界擔心美國政府會因此加強對開放權重AI模型的限制。

  • 若市場更偏向開放權重模型，更多企業可自行部署AI，將推升GPU、AI伺服器與運算硬體需求，輝達等基礎設施供應商可能因此受惠。

黃仁勳 查克柏格 NVIDIA

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