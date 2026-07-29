我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗打破4天停火 彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

吵了一夜…20歲浙女墜18樓倖存 男友涉家暴、冷血追債

新聞評論／AIT貼出海巡艦合作照 增添想像空間

記者 洪哲政
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國在台協會臉書帳號28日披露美台海巡艦編隊航行畫面，前為美國海岸防衛隊米吉特號...
美國在台協會臉書帳號28日披露美台海巡艦編隊航行畫面，前為美國海岸防衛隊米吉特號遠洋巡邏艦，後為海巡署「台北艦」。(取材自AIT臉書帳號)

美台海巡深化交流合作，始於2021年3月25日簽署「美台設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，這份被台灣政府視為高度機敏的國安文件，在立法院仍被列為無法查閱的機密。AIT公布美台海巡艦併航照，海巡合作被搬上檯面。台灣海委會主委管碧玲28日一番表白，也證實雙方合作非僅海事合作這麼單純。

按公開情報顯示，美台海巡合作似乎就是深化教育訓練，維持最先進登檢技術，共同打擊非法不受規範漁業活動，打擊跨國毒品走私等。

國際法規定，公務船有管轄豁免原則，公務船不時興使用武力，不能登檢對方，對於中共海警越界，台方目前以併航監控，相互廣播的基本應對。海巡署向來也據以宣稱，台與美海巡交流，均以海域執法為主，沒有灰色地帶作戰交流。

但自蔡英文政府執政後，推動新建能搭載反艦飛彈的安平級艦，作為海巡署執法艦艇主力，實質啟動落實「平戰轉換」機制，國安單位相關決策，自美獲得「啟示」因素濃厚，雙方簽署美台海巡合作文件；這份敏感文件簽署後，中共海警隨後與解放軍開始對台實施戰備警巡，並頻繁入侵金門禁限制水域，灰色地帶作戰情勢明顯升高。

台灣海巡是執法部隊，平時象徵內政，台方刻意打造為「第二海軍」，戰時賦予任務，讓其角色更加敏感。台方列為涉及外交的高度國安機敏事務，只能私下從事。AIT於臉書貼照之舉，增添外界想像空間，讓平時低調保守的台灣海巡署相當尷尬。

目前亞洲國家與中共海警灰色地帶作戰的應處，台方與菲律賓較有經驗。AIT公開美台海巡艦艇併航畫面，公開宣示合作，會否讓兩岸海巡海警對峙樣態產生變化？後續可觀察。

精華 FAQ

  • 文章認為，AIT公開照片等於把原本偏低調的海巡合作搬上檯面，象徵美台交流更具公開性，也讓外界更關注雙方在海域執法之外的國安意味。

  • 依公開資訊，合作重點包括教育訓練、登檢技術、打擊非法漁業，以及防制跨國毒品走私等；但文章也指出，合作可能不僅止於單純海事執法。

  • 文章主張，台灣近年強化海巡武裝化與平戰轉換，已與中共海警的灰色地帶行動形成對峙；AIT公開合作畫面，可能使兩岸海巡海警互動樣態再生變化。

AIT 中共

上一則

Kimi K3來襲 黃仁勳、查克柏格急喊話：美勿封殺開放權重AI模型

下一則

亞太裔調查：華裔歸屬感較低 最擔心移民政策

延伸閱讀

AIT公開台美海巡合作 管碧玲：美方了解台灣海巡是台海唯一執法機關

AIT公開台美海巡合作 管碧玲：美方了解台灣海巡是台海唯一執法機關
AIT揭露台美海巡主力艦編隊航行 宣示「緊密協調合作」

AIT揭露台美海巡主力艦編隊航行 宣示「緊密協調合作」
幫國小同學走私 台海巡小隊長15度洩密陸海警 免職起訴

幫國小同學走私 台海巡小隊長15度洩密陸海警 免職起訴
中國海警加強卡位台灣東部海域 紐時：盯上戰時美援可能路線

中國海警加強卡位台灣東部海域 紐時：盯上戰時美援可能路線

熱門新聞

川普總統24日於華府出席白宮記者協會晚宴。(美聯社)

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

2026-07-25 20:23
衛生部長小甘迺迪宣布，將暫停撥付給明尼蘇達州與加州的醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)款項。(歐新社)

懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結

2026-07-21 13:20
副總統范斯公開一家六口合照。（取材自第二夫人X@SLOTUS）

范斯小兒子曝光 首度公開一家六口合照

2026-07-24 22:22
財政部長貝森特表示美國可以因為竊盜AI模型對中國展開制裁。(歐新社)

中國竊美AI模型？貝森特：許多中國模型發現美浮水印

2026-07-22 10:47
川普總統再度應邀出席白宮記者協會年度晚宴，觀看魔術表演時，拋出一頂印有「川普2028」字樣的帽子。(路透)

「必須繼續」川普出席重辦白宮記協晚宴 上回陪同3人未現身

2026-07-25 00:00
參院通過法案禁止中國實體持有超過15%股份的企業在美國市場銷售車輛，可能導致擁有近20%中國被動投資的賓士無法在美售車。(歐新社)

美通過法案加強管控中國汽車 賓士恐無法在美銷售

2026-07-22 18:37

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關