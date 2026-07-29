保護AI安全 美禁中國「人形新款機器人」進口
川普政府在28日公布一系列禁令，禁止進口中國新型機器人與變流器(power inverter)，好保護美國AI的發展免受國家安全威脅，並將有望實現爆炸式增長的關鍵產業遷回美國。
聯邦通訊委員會(Federal Communications Commission，FCC)在28日發布這些新措施，禁止從中國進口新型人形機器人和四足機器人，以及用於將再生能源和電池連接到電網和資料中心設備的變流器。
路透率先報導，這些限制顯示川普政府保護美國AI供應鏈免受中國的干擾、資料竊取和網路攻擊威脅的同時，推動企業將生產轉移到美國。
FCC在聲明中表示：「這些設備可能會造成供應鏈漏洞，擾亂美國的經濟和國家安全，並可能造成網路安全風險，威脅美國的關鍵基礎設施。」FCC主席卡爾(Brendan Carr)在新聞稿中指出：「FCC將繼續盡我們所能，確保美國關鍵供應鏈的安全。」
中國駐美使館尚未對此置評。
有分析師預測，搭載AI「大腦」的人形機器人將在消費和工業領域廣泛應用，而美國資料中心建設的爆炸性成長，則將依賴可靠的變流器。
財政部長貝森特警告，中國AI公司可能因竊取美國智慧財產權而面臨美國制裁。
美國官員也想要避免重蹈稀土礦物的覆轍；稀土礦物是科技製造業的關鍵投入物，而科技製造業又被中國主導，以至於北京能夠利用各國想獲稀土礦物，在國際舞台上取得重大勝利。
另有四名消息人士稱，繼28日的行動之後，預計FCC將豁免許多非中國供應商不受限制，就像最近對外國無人機和路由器的禁令一樣。
此外，根據Counterpoint Research的數據，此次機器人禁令預計將對全球市場市占率近五分之一的宇樹科技(Unitree)造成衝擊。
FCC公布的新措施，重點是禁止從中國進口新型人形機器人、四足機器人，以及用於再生能源、電池與資料中心設備連接電網的變流器。 美方認為這些設備可能帶來供應鏈漏洞、資料竊取與網路攻擊風險，進而威脅關鍵基礎設施與國家安全，也可避免AI產業依賴中國。 分析指出，全球市占率接近5分之1的宇樹科技可能受衝擊；同時，美國也可能對非中國供應商給予豁免，延續類似無人機與路由器的做法。
精華 FAQ
FCC公布的新措施，重點是禁止從中國進口新型人形機器人、四足機器人，以及用於再生能源、電池與資料中心設備連接電網的變流器。
美方認為這些設備可能帶來供應鏈漏洞、資料竊取與網路攻擊風險，進而威脅關鍵基礎設施與國家安全，也可避免AI產業依賴中國。
分析指出，全球市占率接近5分之1的宇樹科技可能受衝擊；同時，美國也可能對非中國供應商給予豁免，延續類似無人機與路由器的做法。
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