我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗打破4天停火 彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

吵了一夜…20歲浙女墜18樓倖存 男友涉家暴、冷血追債

保護AI安全 美禁中國「人形新款機器人」進口

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國宇樹科技的人形機器人今年2月在杭州跳舞。(新華社)
中國宇樹科技的人形機器人今年2月在杭州跳舞。(新華社)

川普政府在28日公布一系列禁令，禁止進口中國新型機器人與變流器(power inverter)，好保護美國AI的發展免受國家安全威脅，並將有望實現爆炸式增長的關鍵產業遷回美國。

聯邦通訊委員會(Federal Communications Commission，FCC)在28日發布這些新措施，禁止從中國進口新型人形機器人和四足機器人，以及用於將再生能源和電池連接到電網和資料中心設備的變流器。

路透率先報導，這些限制顯示川普政府保護美國AI供應鏈免受中國的干擾、資料竊取和網路攻擊威脅的同時，推動企業將生產轉移到美國。

FCC在聲明中表示：「這些設備可能會造成供應鏈漏洞，擾亂美國的經濟和國家安全，並可能造成網路安全風險，威脅美國的關鍵基礎設施。」FCC主席卡爾(Brendan Carr)在新聞稿中指出：「FCC將繼續盡我們所能，確保美國關鍵供應鏈的安全。」

中國的人形機器人今年1月在塞爾維亞表演慶祝新年。川普政府28日禁止中國新型機器人...
中國的人形機器人今年1月在塞爾維亞表演慶祝新年。川普政府28日禁止中國新型機器人與變流器進口。(新華社)

中國駐美使館尚未對此置評。

有分析師預測，搭載AI「大腦」的人形機器人將在消費和工業領域廣泛應用，而美國資料中心建設的爆炸性成長，則將依賴可靠的變流器。

財政部長貝森特警告，中國AI公司可能因竊取美國智慧財產權而面臨美國制裁。

美國官員也想要避免重蹈稀土礦物的覆轍；稀土礦物是科技製造業的關鍵投入物，而科技製造業又被中國主導，以至於北京能夠利用各國想獲稀土礦物，在國際舞台上取得重大勝利。

另有四名消息人士稱，繼28日的行動之後，預計FCC將豁免許多非中國供應商不受限制，就像最近對外國無人機和路由器的禁令一樣。

此外，根據Counterpoint Research的數據，此次機器人禁令預計將對全球市場市占率近五分之一的宇樹科技(Unitree)造成衝擊。

精華 FAQ

  • FCC公布的新措施，重點是禁止從中國進口新型人形機器人、四足機器人，以及用於再生能源、電池與資料中心設備連接電網的變流器。

  • 美方認為這些設備可能帶來供應鏈漏洞、資料竊取與網路攻擊風險，進而威脅關鍵基礎設施與國家安全，也可避免AI產業依賴中國。

  • 分析指出，全球市占率接近5分之1的宇樹科技可能受衝擊；同時，美國也可能對非中國供應商給予豁免，延續類似無人機與路由器的做法。

川普 供應鏈

上一則

分析：澤倫斯基要和平 內唐亞胡要戰爭 川普進退兩難

下一則

美伊開戰後 川普首晤內唐亞胡 會談後雙方皆稱「正面有成果」

延伸閱讀

FCC表決通過 禁售含華為、中興通訊硬體零件設備

FCC表決通過 禁售含華為、中興通訊硬體零件設備
貝森特控中竊AI模型揚言制裁 北京批「典型AI霸權主義」

貝森特控中竊AI模型揚言制裁 北京批「典型AI霸權主義」
中國違反貿易協議華府卻噤聲 美官員憂北京步步進逼

中國違反貿易協議華府卻噤聲 美官員憂北京步步進逼
美中領袖相繼演說 川普批中國介選 習近平搶AI領導權

美中領袖相繼演說 川普批中國介選 習近平搶AI領導權

熱門新聞

川普總統24日於華府出席白宮記者協會晚宴。(美聯社)

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

2026-07-25 20:23
衛生部長小甘迺迪宣布，將暫停撥付給明尼蘇達州與加州的醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)款項。(歐新社)

懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結

2026-07-21 13:20
副總統范斯公開一家六口合照。（取材自第二夫人X@SLOTUS）

范斯小兒子曝光 首度公開一家六口合照

2026-07-24 22:22
財政部長貝森特表示美國可以因為竊盜AI模型對中國展開制裁。(歐新社)

中國竊美AI模型？貝森特：許多中國模型發現美浮水印

2026-07-22 10:47
川普總統再度應邀出席白宮記者協會年度晚宴，觀看魔術表演時，拋出一頂印有「川普2028」字樣的帽子。(路透)

「必須繼續」川普出席重辦白宮記協晚宴 上回陪同3人未現身

2026-07-25 00:00
參院通過法案禁止中國實體持有超過15%股份的企業在美國市場銷售車輛，可能導致擁有近20%中國被動投資的賓士無法在美售車。(歐新社)

美通過法案加強管控中國汽車 賓士恐無法在美銷售

2026-07-22 18:37

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關