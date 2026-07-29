保護AI安全 美禁中國「人形新款機器人」進口

中國宇樹科技的人形機器人今年2月在杭州跳舞。(新華社)

川普 政府在28日公布一系列禁令，禁止進口中國新型機器人與變流器(power inverter)，好保護美國AI的發展免受國家安全威脅，並將有望實現爆炸式增長的關鍵產業遷回美國。

聯邦通訊委員會(Federal Communications Commission，FCC)在28日發布這些新措施，禁止從中國進口新型人形機器人和四足機器人，以及用於將再生能源和電池連接到電網和資料中心設備的變流器。

路透率先報導，這些限制顯示川普政府保護美國AI供應鏈 免受中國的干擾、資料竊取和網路攻擊威脅的同時，推動企業將生產轉移到美國。

FCC在聲明中表示：「這些設備可能會造成供應鏈漏洞，擾亂美國的經濟和國家安全，並可能造成網路安全風險，威脅美國的關鍵基礎設施。」FCC主席卡爾(Brendan Carr)在新聞稿中指出：「FCC將繼續盡我們所能，確保美國關鍵供應鏈的安全。」

中國的人形機器人今年1月在塞爾維亞表演慶祝新年。川普政府28日禁止中國新型機器人與變流器進口。(新華社)

中國駐美使館尚未對此置評。

有分析師預測，搭載AI「大腦」的人形機器人將在消費和工業領域廣泛應用，而美國資料中心建設的爆炸性成長，則將依賴可靠的變流器。

財政部長貝森特警告，中國AI公司可能因竊取美國智慧財產權而面臨美國制裁。

美國官員也想要避免重蹈稀土礦物的覆轍；稀土礦物是科技製造業的關鍵投入物，而科技製造業又被中國主導，以至於北京能夠利用各國想獲稀土礦物，在國際舞台上取得重大勝利。

另有四名消息人士稱，繼28日的行動之後，預計FCC將豁免許多非中國供應商不受限制，就像最近對外國無人機和路由器的禁令一樣。

此外，根據Counterpoint Research的數據，此次機器人禁令預計將對全球市場市占率近五分之一的宇樹科技(Unitree)造成衝擊。