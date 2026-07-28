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美中AI戰線再擴大 川普禁止中國人形機器人進入美國

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美中AI戰線再擴大 川普禁止中國人形機器人與逆變器進入美國

記者謝守真／即時報導
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路透報導，川普政府宣布限制中國新型人形機器人及逆變器進口，理由是防範國家安全風險...
路透報導，川普政府宣布限制中國新型人形機器人及逆變器進口，理由是防範國家安全風險並保護AI供應鏈。(記者黃雅慧／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普政府禁中國新型人形與四足機器人進口。
  • 重點二：聯網型電力逆變器也納管，防堵AI供應鏈風險。
  • 重點三：FCC稱可疑設備恐涉資料蒐集、網攻與監控。

川普政府28日公布一項針對中國新型機器人和逆變器（Power Inverter）的禁令，目的在保護美國人工智慧（AI）布局免受國家安全威脅，並促使關鍵產業製造業回流美國生產。

路透報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）當地時間28日下午公布相關措施，將外國生產的先進機器人設備，包括人形機器人、四足機器人，以及可將再生能源、電池系統連接至電網與資料中心設備的聯網型電力逆變器納入管制，禁止中國新機型進口。

報導指出，這項限制措施顯示，川普政府正試圖保護美國AI供應鏈，防範中國可能帶來的供應鏈中斷、資料竊取及網路攻擊等風險，同時促使企業將製造產能移回美國。

FCC在聲明中表示，相關設備可能造成供應鏈漏洞，危及美國經濟與國家安全，並帶來威脅美國關鍵基礎設施的網路安全風險。FCC共和黨籍主席卡爾（Brendan Carr）則補充，FCC將持續確保美國關鍵供應鏈安全。

另，路透引述4名知情人士透露，FCC預料將比照近期限制外國無人機及路由器的做法，豁免許多非中國供應商。新措施自公布日起生效，但僅適用於尚未上市的機器人及逆變器新機型；不過，FCC仍有權撤銷已獲准在美國市場銷售產品的授權。

有分析師預估，搭載AI「大腦」的人形機器人未來將廣泛應用於消費與工業領域，而美國資料中心快速擴建，也將仰賴穩定可靠的逆變器供應。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）曾警告，中國AI企業若竊取美國智慧財產權，可能面臨美方制裁。

同時，美國官員也希望避免重演稀土供應受制於中國的情況。稀土是科技製造的重要原料，中國在相關供應鏈占據主導地位，北京曾藉由稀土出口管制作為談判籌碼。

報導提到，禁令預料將衝擊中國人形機器人業者宇樹科技。根據Counterpoint Research統計，宇樹科技全球市占率接近2成，近期遭美國防部列入「中國軍事企業」名單。FCC表示，機器人蒐集的資料可能遭惡意人士利用，用於監視美國民眾、提升外國情報機構能力或遠端操控機器人。

此外，路透指出，中國是全球最大的逆變器生產國，主要廠商包括陽光電源及華為。FCC先前已著手研擬相關禁令，部分原因是歐洲近期也採取類似措施，並憂心設備可能遭植入惡意程式。美方也希望避免重演2023年「Volt Typhoon（伏特颱風）」駭客事件，當時攻擊者曾透過控制私人路由器，掩護對美國關鍵基礎設施發動網路攻擊。

精華 FAQ

  • FCC這次將中國新型人形機器人、四足機器人，以及可連接再生能源、電池系統與資料中心的聯網型電力逆變器納入管制，禁止尚未上市的新機型進口美國。

  • 美方認為這些設備可能成為供應鏈漏洞，帶來資料竊取、遠端操控與網路攻擊風險；同時也希望避免關鍵零組件依賴中國，進而保護美國AI布局與國安。

  • 報導指禁令預料將衝擊宇樹科技等人形機器人業者，也可能影響陽光電源、華為等中國逆變器廠商；FCC雖可能豁免部分非中國供應商，但仍保留撤銷授權權力。

人工智慧 川普 供應鏈

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