我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州車管局誤將6600非公民註冊為選民 律師籲固定證據

紐約市營超市 商品將比私營便宜30%

川普一邊拉攏習近平一邊撒錢抗中 美國政府擬加碼數億美元搶影響力

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（右）5月15日在中國國家主席習近平（左）陪同下參觀北京中南海。（美...
美國總統川普（右）5月15日在中國國家主席習近平（左）陪同下參觀北京中南海。（美聯社）

美國總統川普與中國國家主席習近平展現合作姿態，習近平也準備於秋季訪問美國，但川普政府同時準備加碼數億美元，對抗中國在全球日益擴張的影響力。美聯社取得的內部文件顯示，國務院正考慮另行提撥預算，在多個地區推動抗中計畫。

美聯社報導，川普政府2025年因大幅削減預算與裁減人事，暫停多項抗中計畫，但仍高度關切中國在美洲的活動，包括反對中國擁有巴拿馬運河兩端港口、透過「一帶一路」倡議在當地資助基礎建設，以及投資電信產業。根據美聯社27日取得的通知副本，川普政府上周末通知國會，計畫斥資1.758億美元，更換加勒比海與中美洲老舊的海底電信纜線，以阻止中國介入。

一名國務院官員表示，中國在西半球的經濟活動對美國國家安全與繁榮構成風險；中方方案看似較便宜，但最終可能因成本超支、隱藏維護費和效能不佳而更加昂貴。海底纜線經費似乎是更廣泛行動的一環，旨在恢復推動遏制中國全球影響力的計畫，另需投入數億美元。

另外，國務院考慮斥資近5億美元，在西半球、非洲和亞洲推動抗中計畫。這份內部文件指出：「美國必須回應中共在全球日益增長的經濟、科技與外交影響力，這股影響力正在損害我們的國家利益。」許多擬議計畫旨在透過投資「重新取得外交影響力」。

美國先前曾在這些領域投入資金，但馬斯克領導的政府效率部（DOGE）大幅削減政府預算與人事後，支出隨之停止。裁減措施導致美國國際開發署解散、全球數百個外交職位遭裁撤，也波及先前獲准的計畫，包括部分抗中計畫。

一名美方資深官員證實，川普政府有意增加抗中經費，但無法透露具體內容，也承認政府曾討論大型計畫，但許多仍處於研議階段。

中國駐美大使館未立即回應詢問。美聯社指出，川普對習近平的態度在憤怒與欣喜之間擺盪。即使中國追求的許多目標與川普政府背道而馳，川普仍試圖拉攏習近平成為盟友。這些擬議計畫的最終影響，可能要再過數月或數年才會明朗。

精華 FAQ

  • 報導指出，川普雖試圖與習近平維持合作關係，但仍高度警惕中國在全球、尤其是美洲的經濟與科技擴張，因此準備追加經費，以削弱中方影響力並重建美國外交存在。

  • 國會通知顯示，川普政府打算先斥資1.758億美元，更換加勒比海與中美洲老舊海底電信纜線，目的在於避免中國介入關鍵通訊基礎設施，維護美國安全利益。

  • 內部文件顯示，國務院正考慮再投入近5億美元，分別在西半球、非洲與亞洲推動相關計畫，重點是以投資和外交手段重新取得影響力，回應中共日增的經濟與科技滲透。

習近平 川普 國務院

上一則

全美卡車司機荒「有車沒人開」 東西岸運費飆破萬元

延伸閱讀

中國冷處理川普介選指控？專家：看穿他是為了國內政治

中國冷處理川普介選指控？專家：看穿他是為了國內政治
川普淡化中國介選 稱雙方將再溝通 共和黨內卻掀「反中聲浪」

川普淡化中國介選 稱雙方將再溝通 共和黨內卻掀「反中聲浪」
中國違反貿易協議華府卻噤聲 美官員憂北京步步進逼

中國違反貿易協議華府卻噤聲 美官員憂北京步步進逼
川普貿易戰進入「脫離美國保護將受嚴懲」階段

川普貿易戰進入「脫離美國保護將受嚴懲」階段

熱門新聞

川普總統24日於華府出席白宮記者協會晚宴。(美聯社)

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

2026-07-25 20:23
衛生部長小甘迺迪宣布，將暫停撥付給明尼蘇達州與加州的醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)款項。(歐新社)

懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結

2026-07-21 13:20
副總統范斯公開一家六口合照。（取材自第二夫人X@SLOTUS）

范斯小兒子曝光 首度公開一家六口合照

2026-07-24 22:22
美國總統川普。(路透)

金融時報：川普最快本周以強迫勞動為由祭301關稅

2026-07-21 10:01
財政部長貝森特表示美國可以因為竊盜AI模型對中國展開制裁。(歐新社)

中國竊美AI模型？貝森特：許多中國模型發現美浮水印

2026-07-22 10:47
川普總統再度應邀出席白宮記者協會年度晚宴，觀看魔術表演時，拋出一頂印有「川普2028」字樣的帽子。(路透)

「必須繼續」川普出席重辦白宮記協晚宴 上回陪同3人未現身

2026-07-25 00:00

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？