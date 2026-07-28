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暌違7年的中國行結束 USCC：致力每年至少一次訪華

記者黃雅慧／即時報導
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美國會諮詢小組美中經濟與安全審查委員會（USCC）主席、前國防部印太安全事務助理...
美國會諮詢小組美中經濟與安全審查委員會（USCC）主席、前國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）率領USCC日前結束了自2019年以來，首次對中國的考察訪問。（本報資料照片）

美國專注中國議題的國會諮詢小組美中經濟與安全審查委員會（USCC）主席、前國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）、USCC副主席庫肯（Mike Kuiken）率領的兩黨代表團，日前結束了自2019年以來，首次對中國的考察訪問。庫肯並稱將致力每年至少一次訪中。

USCC是成立於2000年的獨立諮詢機構，每年向立法者提供有關貿易和國家安全相關政策的報告和建議。

根據美中兩國政府發布的新聞稿，代表團會見了美國外交官、中國政府官員、中國智庫以及中美兩國企業的代表。討論議題涵蓋人工智慧、先進技術、生物技術、當地經濟和商業狀況、經濟安全、區域安全和全球問題。USCC選擇北京、上海與杭州作為訪問地，但並未透露會見哪些官員，僅表示，未能與一些它曾要求拜訪的科技公司會面。

薛瑞福通過會後新聞稿表示，「我們此行的目的是，檢驗我們的分析是否符合實際情況，在許多方面，我們的分析都得到了驗證。對於東道主對我們的年度報告，以及其他分析存在異議之處，我們表示歡迎，坦誠地表達分歧，比客套更有價值。」

中方對於USCC到訪表示正面，中國駐華盛頓大使館對此訪表示歡迎，並表示希望此次訪問有助於增進對中國的全面瞭解。「我們希望美中關係委員會此次訪問能夠幫助美方對中國和中美關係做出客觀公正的決定，為構建中美戰略穩定建設性關係發揮積極作用。」大使館發言人說。

南華早報報導，亞洲協會中國政治高級研究員尼爾托馬斯在個人社群平台稱，美中關係委員會在華盛頓特區的對華政策中扮演著重要角色，因此，該委員會的委員和工作人 員擁有實地經驗來指導他們的工作是非常有意義的。

USCC於18日在官網宣布訪中，並在近日結束行程。事實上，北京方面一直將美中關係委員會視為不友善機構，因為該委員會的年度報告經常批評中國政府的政策。薛瑞福也承認雙方關係時常緊張。該機構會固定發表研究報告「中國簡報」（China Bulletin），且多次論及台海議題，最新一期報告便提及，中國正通過建立常態性的海警存在，運用其「法律戰」劇本行使對台灣的法律權利。

精華 FAQ

  • 這是USCC自2019年以來首次赴中考察，代表團結束北京、上海與杭州行程，並與美國外交官、中國官員、智庫及企業代表會面。

  • 雙方討論範圍很廣，包含人工智慧、先進技術、生物技術、當地經濟與商業狀況、經濟安全、區域安全，以及更廣泛的全球問題。

  • 中國駐華盛頓大使館對訪問表示歡迎，盼增進對中國的理解；USCC則認為實地訪問有助檢驗分析，也坦言雙方在不少議題上仍存在分歧。

國防部 大使館

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