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美查中企竊取AI模型 中反控霸權主義 威脅反制措施

編譯陳韻涵、記者陳宥菘／綜合報導
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中國成了美國在AI領域最大的威脅，並展露想要領導的企圖，美中兩國將在9月共同商討...
中國成了美國在AI領域最大的威脅，並展露想要領導的企圖，美中兩國將在9月共同商討AI議題。（路透）

財政部長貝森特(Scott Bessent)21日表示，川普政府將調查中國人工智慧(AI)模型是否「蒸餾」自美國模型，並可能以智慧財產權詐欺為由，對中國企業實施制裁。中國商務部發言人27日批評美方做法「扣帽子」，屬於典型的AI霸權主義行徑，同時喊話美方落實兩國元首共識，加強AI對話溝通。

路透報導，白宮科技政策辦公室(OSTP)主任克拉茨歐斯(Michael Kratsios)上周指出，美方掌握資料顯示，北京新創企業「月之暗面」(Moonshot AI)蒸餾Anthropic的Claude Fable 5模型開發Kimi K3模型，並指控月之暗面建立複雜的內部平台大規模提取美國模型，頻繁切換多種存取方式以規避偵查，且購入配備Nvidia(輝達，另譯英偉達)的GB300晶片伺服器，在泰國訓練模型。

貝森特透過社群媒體「X平台」發文警告，「我們支持開源AI及其創新，但開源不代表可以任意侵犯美國智慧財產權；當中國企業進行祕密、工業規模的蒸餾攻擊、越線竊盜智慧財產權時，金融制裁與列入商務部企業清單都將是選項。」

月之暗面否認相關指控，強調其模型的性能提升，來自底層架構的原創改變。

中國商務部發言人27日指出，美方無視中國AI企業模型與美國前沿模型發布時間相近、部分中國模型能力已居領先地位等事實，卻扣上「蒸餾竊取美國知識產權」帽子並威脅打壓制裁，缺乏事實與法理依據，實踐上搞雙重標準。

發言人強調，「對於任何實質性損害中方利益的行為，中方將採取一切必要措施，堅定維護自身正當合法權益」，但未詳細說明實質做法。

該名發言人表示，據了解，許多美國AI企業在研發訓練中也蒸餾中國模型，且有將近200家美國新創企業敦促華府勿切斷對中國開源模型的存取，認為此舉將削弱美國企業的競爭力；中方呼籲美方，傾聽兩國業界的理性聲音，共同推動AI治理。

精華 FAQ

  • 美方指控中國企業疑似透過蒸餾方式大量提取美國AI模型，還涉及規避偵查與秘密訓練，並把智慧財產權詐欺與制裁列為可能手段。

  • 中國商務部批評美方是典型AI霸權主義，認為指控缺乏事實與法理依據，並表示若中方利益遭實質損害，將採取一切必要措施維權。

  • 月之暗面否認抄襲或竊取美國模型，強調其Kimi K3的性能提升，來自底層架構的原創性改變，而非依賴外部模型蒸餾。

商務部 川普 貝森特

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