美中無人機大戰 打到珠峰天空

今年5月，一支珠峰探險隊在適應性訓練期間，從一號營地前往二號營地。(路透)

美中之間的較量，已延伸至全球最高峰珠穆朗瑪峰上，據華爾街日報報導，美方正力推一款無人機，為登山者提供支援，試圖在這一新興競爭領域挑戰中國競爭對手；

今年5月份，身兼川普 總統南亞和中亞事務特使的美國駐印度 大使戈爾(Sergio Gor)出現在珠峰基地營。戈爾當時身穿一件印有「川普一號」字樣的黑色夾克，盛讚身旁展示的一架無人機。

戈爾在談及這款工業級無人機時說道：「這是全世界最頂尖的技術——來自美國」。該無人機由自由飛行系統公司(Freefly Systems)製造，該公司總部位於華盛頓州 。

報導指，美方正遊說自由飛行系統涉足一項新業務：利用無人機向登山者運送物資，並運走他們留下的垃圾；而在這一領域，中國的大疆(DJI)已占據先發優勢。

這場競爭帶有地緣政治色彩。珠峰橫跨尼泊爾與中國的邊境，近年來，中國在尼泊爾的投資與參與度顯著增加。與此同時，五角大樓已將大疆列入其「中國軍方公司」清單。

自2024年以來，尼泊爾無人機運營公司Airlift Technology一直與大疆合作，測試並部署其重載無人機。然而，一封4月30日的信函顯示，就在戈爾計畫抵達珠峰大本營的前一天，尼泊爾內政部通知珠峰地區的地方當局，不會批准這架美國無人機的飛行。尼泊爾內政部表示，需要「就安全敏感問題與其他相關部門進行磋商」。

在同一封4月份的信函中，尼泊爾內政部也撤銷了此前於春季登山季伊始，即3月份發給大疆無人機的許可證。當時登山季僅剩一個月，來自數十個國家的495名登山者正迫不及待地準備出發；焦急的探險隊圍住尼泊爾政府設在珠峰基地營辦公室，要求恢復向高海拔營地運送物資的無人機飛行，以彌補此前耽誤的時間。

據負責監管基地營登山活動的尼泊爾政府官員高塔姆(Khim Lal Gautam)稱，其中一些人甚至揚言：「我們要把你們的帳篷給掀了！」五天後，尼泊爾內政部批准大疆無人機再次在珠峰開展為期三個月的作業，同時重申了相關規定：無人機必須與該國國際邊界——在此情況下即與中國的邊界——保持最低距離。此外，尼泊爾內政部還要求無人機不得在獲批作業區域之外進行拍攝。

常駐加德滿都的獨立戰略分析師、尼泊爾陸軍退役少將巴斯尼亞特(Binoj Basnyat)表示，最初限制美中無人機飛行的決定「可被解讀為一種維持戰略中立的努力」，而重新批准大疆無人機作業則體現了「戰略中立與實際需求之間的張力」。

今年5月，大疆一款新型垂直起降固定翼複合型無人機在西藏自治區珠穆朗瑪峰北坡作業的情景。(新華社)

今年5月，中國聯合科考隊隊員在位於西藏自治區境內的珠穆朗瑪峰北坡，操作一款最新的垂直起降固定翼複合型無人機。(新華社)

新華社發的照片顯示，在中國一側的珠峰基地營停滿車輛及帳篷。(美聯社)