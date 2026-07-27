美中無人機大戰 打到珠峰天空
美中之間的較量，已延伸至全球最高峰珠穆朗瑪峰上，據華爾街日報報導，美方正力推一款無人機，為登山者提供支援，試圖在這一新興競爭領域挑戰中國競爭對手；
今年5月份，身兼川普總統南亞和中亞事務特使的美國駐印度大使戈爾(Sergio Gor)出現在珠峰基地營。戈爾當時身穿一件印有「川普一號」字樣的黑色夾克，盛讚身旁展示的一架無人機。
戈爾在談及這款工業級無人機時說道：「這是全世界最頂尖的技術——來自美國」。該無人機由自由飛行系統公司(Freefly Systems)製造，該公司總部位於華盛頓州。
報導指，美方正遊說自由飛行系統涉足一項新業務：利用無人機向登山者運送物資，並運走他們留下的垃圾；而在這一領域，中國的大疆(DJI)已占據先發優勢。
這場競爭帶有地緣政治色彩。珠峰橫跨尼泊爾與中國的邊境，近年來，中國在尼泊爾的投資與參與度顯著增加。與此同時，五角大樓已將大疆列入其「中國軍方公司」清單。
自2024年以來，尼泊爾無人機運營公司Airlift Technology一直與大疆合作，測試並部署其重載無人機。然而，一封4月30日的信函顯示，就在戈爾計畫抵達珠峰大本營的前一天，尼泊爾內政部通知珠峰地區的地方當局，不會批准這架美國無人機的飛行。尼泊爾內政部表示，需要「就安全敏感問題與其他相關部門進行磋商」。
在同一封4月份的信函中，尼泊爾內政部也撤銷了此前於春季登山季伊始，即3月份發給大疆無人機的許可證。當時登山季僅剩一個月，來自數十個國家的495名登山者正迫不及待地準備出發；焦急的探險隊圍住尼泊爾政府設在珠峰基地營辦公室，要求恢復向高海拔營地運送物資的無人機飛行，以彌補此前耽誤的時間。
據負責監管基地營登山活動的尼泊爾政府官員高塔姆(Khim Lal Gautam)稱，其中一些人甚至揚言：「我們要把你們的帳篷給掀了！」五天後，尼泊爾內政部批准大疆無人機再次在珠峰開展為期三個月的作業，同時重申了相關規定：無人機必須與該國國際邊界——在此情況下即與中國的邊界——保持最低距離。此外，尼泊爾內政部還要求無人機不得在獲批作業區域之外進行拍攝。
常駐加德滿都的獨立戰略分析師、尼泊爾陸軍退役少將巴斯尼亞特(Binoj Basnyat)表示，最初限制美中無人機飛行的決定「可被解讀為一種維持戰略中立的努力」，而重新批准大疆無人機作業則體現了「戰略中立與實際需求之間的張力」。
因為美方正推動美國無人機進入珠峰物資運送與清運垃圾市場，與已先行布局的大疆正面競爭，使原本的登山後勤需求帶上明顯地緣政治色彩。 美方主推的是總部位於華盛頓州的Freefly Systems工業級無人機，目標是為登山者運送補給、搬運垃圾，藉此在高海拔運輸應用上搶占市場。 尼泊爾曾在春季撤銷大疆許可，也拒絕美國無人機飛行，後來又重新批准大疆作業，並要求保持與邊界距離且不得越區拍攝，顯示其在中立與實際需求間拉扯。
精華 FAQ
因為美方正推動美國無人機進入珠峰物資運送與清運垃圾市場，與已先行布局的大疆正面競爭，使原本的登山後勤需求帶上明顯地緣政治色彩。
美方主推的是總部位於華盛頓州的Freefly Systems工業級無人機，目標是為登山者運送補給、搬運垃圾，藉此在高海拔運輸應用上搶占市場。
尼泊爾曾在春季撤銷大疆許可，也拒絕美國無人機飛行，後來又重新批准大疆作業，並要求保持與邊界距離且不得越區拍攝，顯示其在中立與實際需求間拉扯。
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