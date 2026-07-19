東南亞遙控華人在美商店詐騙 年撈10億

東南亞詐騙集團在美國購買禮卡，或購買高價商品運到中國銷售，每年獲利10億元。圖為加州破獲的禮卡購物詐騙案。(美聯社)

隨著非接觸式支付(tap-to-pay)、零售商 應用程式日益普及，數位盜竊正在塑造新一波有組織零售犯罪浪潮；這些犯罪活動可以透過世界任何地方的電腦進行，每年為中國犯罪集團帶來高達10億元收益。

CNBC調查全國各地近十起涉及眾多零售商的有組織犯罪集團刑事詐騙案，受害商家包括家居修繕巨頭勞氏（Lowe's）和折扣零售巨頭TJX公司在內。

報導指出，這些詐騙者的作案手法，與以往從大型超市貨架盜取商品的行徑大不同；中國犯罪集團從位於東南亞 的大本營以耳機遙控指使低層詐騙犯，在美國零售連鎖店使用被盜信用卡和非接觸式支付購買禮品卡，然後再以折扣價轉售，或購買高價商品在中國轉售。

負責調查相關案件的國土安全調查局主管帕克斯(Adam Parks)表示，「我們知道，全國各地隨時都有數百人從事這種犯罪活動；即便每次交易金額不高，但加起來數目仍十分可觀。」

家得寶(Home Depot)資產保護副總裁格倫(Scott Glenn)指出，「這種犯罪活動對不法分子來說，風險非常低，它們不太顯眼，不易被察覺；成為過去幾年更常見的作案手段。」

業內專家和執法部門指稱，詐騙分子以大型零售商為目標，是因為這些零售商平台存儲了信用卡資訊和個資等敏感訊息，安全級別卻不及銀行。

田納西州諾克斯郡(Knox County)警長勞森(Matt Lawson)表示，他一直在調查一個與中國有組織犯罪集團有關的詐騙集團，但案件錯綜複雜，難以僅憑地方當局處理；不過除非盜竊金額達到一定金額或構成聯邦犯罪，「否則幾乎都能逍遙法外」。

自新冠疫情爆發以來，大量中國公民湧入美國陸路口岸，這種詐騙活動愈演愈烈。帕克斯表示，試圖非法入境者通常依賴走私者和有組織犯罪網，走私者一旦進入美國，就會欠下犯罪集團債務、被要求還債。

「犯罪集團會教你如何進入商店，用偷來的信用卡資訊購買商品，然後你再把這些商品運回中國，」帕克斯說：「我們的抓捕行動很多時候就是從這裡開始，但這只是犯罪組織的最底層。」

國土安全調查局表示，國土安全調查局的全國「紅鉤行動」(Project Red Hook)旨在打擊禮品卡詐騙等形式的數位零售犯罪，自2024年1月以來，已促成至少239人被捕，目前正將目標鎖定在美活動的幾個大型中國有組織犯罪集團。