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被成本逼急了？傳蘋果遊說川普政府 想向五角大廈黑名單中企買晶片

編譯周辰陽／即時報導
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法國巴黎一家蘋果商店內的蘋果標誌，攝於2025年4月23日。（路透資料照片）
法國巴黎一家蘋果商店內的蘋果標誌，攝於2025年4月23日。（路透資料照片）

金融時報27日報導，6名知情人士表示，蘋果（Apple）正遊說川普政府，希望獲准向遭列入黑名單的中國記憶體晶片公司長鑫存儲（CXMT）採購，以減輕記憶體晶片價格上漲帶來的財務壓力。

蘋果25日罕見調漲MacBook與iPad售價，導致市值蒸發2630億美元，創下該公司單日第二大跌幅。蘋果表示，決定將成本轉嫁給消費者，是因記憶體價格已「無法持續承受」。

長鑫存儲被指與中國人民解放軍有關，已被美國國防部列入黑名單。一名人士表示，蘋果一個多月前便接觸美國商務部，也持續向政府其他官員及華府盟友展開遊說。若能將長鑫存儲納為記憶體供應商，將有助於緩解蘋果遭自身供應商擠壓的處境。

蘋果目前並未被禁止向長鑫存儲或另一家中國記憶體晶片製造商長江存儲（YMTC）採購晶片，但美國國防部已將兩家公司列入「中國軍事企業」（Chinese Military Company）黑名單。所謂的「1260H名單」收錄數十家據稱與中國人民解放軍有關、危害美國國家安全的中國企業，大多數情況下不具法律效力，但會帶來聲譽風險。

這場遊說行動發生在美國總統川普5月於北京會晤中國國家主席習近平之後。在5月川習會前，以及兩人前一次於2025年10月在南韓會晤前的數個月，美國一直未推出會影響中國企業的新科技相關出口管制措施。美國商務部去年曾將長鑫存儲列入擬納入「實體清單」（Entity List）的中國企業名單，但白宮因當時正與中國進行貿易戰休戰談判，要求商務部暫緩推出新的出口管制措施。

美國國防部2月曾更新1260H名單，但不到一小時便撤回。多名人士表示，撤回原因是白宮對國防部有人將長鑫存儲與長江存儲移出名單感到不滿。本月國防部重新公布名單時，兩家中國記憶體晶片製造商均已重新列入。多數知情人士表示，目前尚不清楚蘋果能否獲得政府任何保證，尤其是不會在日後將長鑫存儲列入實體清單的承諾。

蘋果拒絕對此置評，白宮則未回應置評請求。若川普政府批准蘋果向長鑫存儲採購記憶體，國會很可能會強烈反對。眾議院中國問題委員會共和黨主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示：「蘋果選擇與一家中國軍方企業合作，將是嚴重的錯誤。」

精華 FAQ

  • 因記憶體晶片價格大漲，蘋果成本壓力急升，已將部分壓力轉嫁給消費者。若能採購長鑫存儲，可能降低供應商漲價帶來的財務負擔。

  • 長鑫存儲被美國國防部列入與中國軍方相關的黑名單，並曾被商務部考慮納入實體清單。雖未必立即禁止交易，但會帶來重大政策與聲譽風險。

  • 報導指出，國會很可能強烈反對，尤其是主責中國議題的共和黨議員。反對者認為，蘋果若與被指涉軍企業合作，將損及美國國安立場。

五角大廈 川普 Apple

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