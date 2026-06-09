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川普會放棄台灣嗎？英媒分析：政策未變 但保台決心已遭懷疑

美決策會轉變？若川普、賴清德通話 外媒：台灣憂心重演「澤倫斯基時刻」

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普9日在安德魯斯聯合基地。（美聯社）
美國總統川普9日在安德魯斯聯合基地。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：金融時報指出川習會後，台北對川普處理台灣問題愈發不安。
  • 重點二：報導稱川賴通話準備已縮減，民進黨憂心重演澤倫斯基時刻。
  • 重點三：專家認為關鍵在嚇阻備戰與盟友態度，而非暫緩軍售本身。

金融時報9日以「川普會拋棄台灣嗎？」為題分析，目前沒有跡象顯示美國對台政策出現實質轉變，但川習會後，台北對川普處理台灣問題的方式愈發不安，外界憂心北京正影響華府對台認知與決策。有專家指出，美中領袖會晤前暫緩重大軍售並不罕見，重點是關注區域的嚇阻備戰能力，而盟友將觀望美國對台態度決定是否跟進。

報導引述熟悉華府與台北情況的人士透露，目前並未針對川賴通話做準備，通話可能性也已大幅下降。民進黨官員擔心川普未來若與賴清德通話，尤其若在通話中警告不要推動台獨，恐引發新的危機。一名熟悉民進黨想法的人士坦言，台灣「不想出現澤倫斯基時刻」。

美國防長赫塞斯日前出席香格里拉對話時全程未提台灣；另一名熟悉民進黨內部想法的人士則說：「川普得了習近平熱（Xi Jinping fever）。」川普則在川習會後稱對台軍售是對中談判「籌碼」，並重複北京對賴清德總統的說法，引發外界質疑美國對台承諾與140億美元軍售案前景。白宮強調對台政策未變，五角大廈則稱赫塞斯演說聚焦區域嚇阻與盟友分擔責任。

一名駐台外交官直言：「習近平在認知戰上贏了。」布魯金斯研究所中國專家何瑞恩（Ryan Hass）則認為，北京已從川普身上取得三項收穫：讓外界感覺美國更重視中國而非台灣、塑造台灣重大決策須經北京的印象，以及增加美國未來兩岸政策的不確定性。

報導指出，相關發言正值台海敏感時刻。雖然多數美國官員不認為中國明年就會攻台，但部分專家擔憂，2028年後風險可能升高；屆時習近平將展開第四任期，台灣也將舉行總統大選。

不過，川普言論與美國實際作為並不完全一致。川普去年12月批准111億美元對台軍售創下紀錄，若加上第一任期，總額達183億美元；美軍也持續與日本、菲律賓、澳洲等盟友強化聯合演訓。

對於外界視140億美元軍售案為川普對台立場風向球，前川普政府的白宮國安會亞洲經濟安全事務主任田家希（Josh Cartin）認為，在美中領袖會晤前暫緩重大軍售並不罕見。哈德遜研究所專家斯奈德（Nick Snyder）則指出，真正關鍵不在軍售案本身，而是台灣、美國與區域盟友的嚇阻與備戰能力；相關準備已持續多年，習近平也清楚這一點。

但也有專家警告，美國盟友會依據美國對台態度決定是否跟進。

前國防部印太安全事務助理部長拉特納（Ely Ratner）指出，若川普為安撫習近平而削弱對台支持，盟友將更不願為台灣承擔風險；北京終將測試台灣與美國反應，屆時美台互信、國際關注與危機準備程度都將受到考驗。

金融時報說，台灣執政圈對今年三次川習互動感到不安。除了上個月在北京的川習會、習近平預定9月訪問華府外，川習也可能在11月APEC與12月G20峰會再度會面。

精華 FAQ

  • 因為川習會後，川普把對台軍售形容為談判籌碼，且未在重要場合提及台灣，讓台北擔心北京正影響華府對台認知與決策。

  • 他們擔心若川普在通話中警告不要推動台獨，會被解讀為對台施壓，進一步削弱互信，甚至讓台灣陷入類似澤倫斯基時刻的危機。

  • 專家認為重點不在暫緩軍售是否常見，而在台灣、美國及區域盟友的嚇阻與備戰能力，以及盟友是否會依美國態度決定跟進力度。

川普 賴清德 澤倫斯基

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