我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

時代：美注意力被委內瑞拉消耗 台應警惕「靠山山倒」

編譯周辰陽／北京報導
美國總統川普和中國國家主席習近平2025年10月30日在南韓國釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。(路透)
美國總統川普和中國國家主席習近平2025年10月30日在南韓國釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。(路透)

美國軍日前發動突襲，擒獲委內瑞拉總統馬杜洛，在華府引發評論人士警告，川普總統已為中國國家主席習近平提供一套接管台灣的行動範本。「時代」雜誌刊登的專文則認為，這場辯論從根本上誤解了究竟是哪些因素在制約中國對台灣的野心，同時也忽略為何美國若長期介入委內瑞拉，反而應該讓台灣感到不安。

北京並非出於尊重國際法與規範，才避免對台灣採取行動，而更為硬性的變數，包括軍事戰備、經濟後果、對美國是否介入的不確定性，以及跨越台海行動本身所具有的高度作戰複雜性，這些因素沒有任何一項因為美軍奇襲卡拉卡斯而發生改變。

從北京的角度來看，台灣向來是「內部事務」，委內瑞拉則是毋庸置疑的外國，兩者無法類比，中國不需要任何國際先例，來主張對本國領土行使控制權。

委內瑞拉事件對台灣仍具意義，但重點並不在多數專家所設想的方向。真正的問題不在於川普是否讓習近平更加大膽，而在於台灣是否應該重新思考自身對「大國保護」的假設。

觀察委內瑞拉的案例，便能看出強權靠山究竟有多可靠。

馬杜洛曾與中國和俄羅斯建立深厚關係，被捕前數小時甚至仍與一名中國特使會面。但這一切最終都毫無意義，新加坡國立大學教授莊嘉穎(Chong Ja Ian)就指出，馬杜洛「更靠攏北京與莫斯科，顯然是期待這能提供某種緩衝，就像台灣相信非正式的美國關係能阻擋北京野心一樣。」

如果北京的庇護都無法保護馬杜洛，台北為什麼應該假定華府能保護自己？

考慮到川普過去將美國安全承諾視為交易，並多次就中台問題發表相關言論，這並非抽象的擔憂。委內瑞拉事件顯示出，當川普認為美國在「自家後院」的利益受到威脅時會發生什麼事，但台灣不在美國的後院，而是在中國的後院。幾乎沒有任何證據顯示，川普會像重視西半球霸權一樣，將台灣的安全視為核心的美國利益。

台灣官員公開慶祝馬杜洛被捕，稱其為「對北京侵略的強力威懾」和「及時提醒美國有能力擊敗配備中國製武器的軍隊」。這是一廂情願的想法，也暴露本應警惕的高度依賴。他們為自己的靠山強大且願意出手而歡呼，但靠山的行動依據的是自身利益，而非其庇護對象的利益。川普下令抓捕馬杜洛並非為了向盟友展現承諾，而是為了控制委內瑞拉的石油，並宣示對西半球的主導地位。

真正應該讓台灣感到不安的是，美國的注意力正被委內瑞拉所消耗。對台灣而言，這是一個具體的戰略風險。長期陷入委內瑞拉可能消耗美國的注意力、資源與政治能量，「南方之矛行動」出動的航艦打擊群、轟炸機與兩棲攻擊艦，正是台海一旦發生突發狀況時所需要的關鍵資產，這些軍事力量不可能同時出現在加勒比海與台灣海峽，一些中國分析人士也已據此得出相同判斷。

委內瑞拉帶來的教訓不在於中國如今會因此更有膽量採取行動，而在於將自身存亡押注於大國保護的小國，當靠山的利益與自身出現分歧時，可能發現自己被拋下。馬杜洛以為自己有強大的朋友，他確實曾經如此，直到這些朋友無法，或不願，再出手相助。台灣應該記住這一點。

委內瑞拉 馬杜洛 川普

上一則

川普矢言把大型投資機構趕出房市 租屋公司股票應聲跌

下一則

美突襲委內瑞拉 BBC：中國在美後院布局被打亂 面臨新風險

延伸閱讀

馬杜洛被捕 費城委內瑞拉移民憂喜參半

馬杜洛被捕 費城委內瑞拉移民憂喜參半
川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光
委內瑞拉首度公布：美軍突襲抓馬杜洛釀100死

委內瑞拉首度公布：美軍突襲抓馬杜洛釀100死
馬杜洛世紀審判爭議點

馬杜洛世紀審判爭議點

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包