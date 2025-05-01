美中貿易戰 學者：中國可能撐得較久

美中貿易戰 持續延燒，有學者認為，雖然最後結果必定是兩敗俱傷，但中國恐比美國撐得久，並認為兩國領袖現在都怕示弱，不願主動打電話給對方。

美國智庫「史汀生中心」(The Stimson Center)30日舉行「美國百日：國家安全與全球影響」座談會，邀請專家、學者討論川普 政府執政百日的國內外情勢。

針對美中貿易戰，史汀生中心資深研究員孫韻(Yun Sun)認為，中國勢必會因為關稅 而大受打擊，且中國過去幾年的經濟陷入遲緩，若美中貿易再大幅衰退，中國勢必要找到其他方法來維持他們的經濟成長。

不過，孫韻也認為，來自供應端的衝擊對美國經濟同樣嚴重，尤其美國是民主國家，政治人物受社會觀感的影響，而川普政府正耗費其政治資本，冒著國家經濟的風險來打貿易戰。

孫韻指出，中國可能會說，他們曾與川普政府交過手，比起七年前更有準備，所以孫韻認為，就算中國因貿易戰受創，也有很高的機率比美國撐得更久。

史汀生中心特聘研究員曼寧(Robert Manning)則說，美國總統川普的政策不確定性，讓企業選擇觀望、不投資，是美國經濟看似面臨蕭條的原因之一。

曼寧預測，美國在接下來1至2個月，將看到大幅度的改變，因為海運量和空運量都已經砍半，美國恐出現價格上升，以及貨品短缺的問題。

孫韻表示，川普和中國國家主席習近平都非常重視盟友和民眾對他們的尊重，認為要求任何一方拿起電話，主動打電話給對方的想法，是不切實際的。

孫韻認為，美、中領袖可能會認為主動聯繫是示弱的表現，並認為這樣的態度令兩國官員備受壓力，難以找出解決的辦法。

曼寧和孫韻都同意，現在恐怕是二戰之後最不穩定的時局；曼寧也認為，川普的關稅政策正挑戰亞洲既有的貿易秩序，認為許多亞洲國家都與美中有很密切的貿易關係，但川普似乎在強迫大家於美中之間做出選擇，「我們恐怕不會喜歡最後的答案」。

史汀生中心資深研究員格里科(Kelly Grieco)指出，川普政府在印太地區的意圖依然不明，認為川普目前的政策自相矛盾，一方面希望對中國表現強硬，不只是在關稅上，也包含嚇阻政策，但另一方面，美國又用關稅威脅盟友；格里科說，兩者完全不符合彼此的目的。