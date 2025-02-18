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分析：要民企「大顯身手」 習近平得先鬆綁打壓

編譯中心／綜合報導
中國國家主席習近平出席民營企業座談會並發表重要講話。（新華社）
中國國家主席習近平出席民營企業座談會並發表重要講話。（新華社）

習近平17日讚揚民營經濟前景「廣闊」，還要民企「大顯身手」，觀察家分析，習近平意在提振民企信心以拉抬中國當前低迷的經濟，不過，習近平過去幾年掀起的監管風暴和打壓民企的政策未見鬆綁前，民企信心恐難全面恢復。

習近平在六名與會者發表意見後，以「民營經濟發展前景廣闊大有可為，民營企業和民營企業家大顯身手正當其時」為題講話。他說，落實促進民營經濟發展的政策措施，是當前的工作重點，「凡是黨中央定了的就要堅決執行，不能打折扣」。但習話裡「軟中帶硬」，也呼籲民營企業家要認知到中國是社會主義法治國家，各企業的違法行為，「都不能規避查處」。

美國之音（VOA）報導，「紅色資本主義」(Red Capitalism)一書共同作者侯偉(Fraser Howie)表示，這場座談會看來確有向民企示好的跡象，雖然中國民企的命運一向起伏、充滿變數，一如中共前領導人鄧小平也曾在黨內有過三起三落的經歷。尤其是對像馬雲這種已從神壇跌落的企業家而言，能重回中共高層的關注圈，當然釋出「非常正面」的訊號。

侯偉告訴美國之音：「(中國)網絡安全的立法架構尚未鬆綁，而網信辦整改之類的審查也未見改變。」

侯偉也表示，中國這幾家代表最前沿科技的企業，包括AI、電動車、鋰電池等業者根本無力支撐起中國14億人口的經濟，力挽如房地產、製造業和零售等傳統產業引發的蕭條；科技業也非勞力密集產業，能雇用的人力有限，對改善中國的失業率的能力也恐有限。

台北的亞太商工總會執行長邱達生說，中國經濟在外有川普總統即將發動的關稅貿易戰2.0，內有景氣衰退和通脹等危機，內外夾擊下，習近平亟需民間業者的協助以拉抬經濟。

習近平 中共 馬雲

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