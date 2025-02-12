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川普就任後美艦通過台海 國台辦籲美妥處涉台問題

記者陳政錄／北京即時報導
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美驅逐艦強生號曾於2024年8月22日通過台灣海峽。(取材自美國第七艦隊臉書)
美驅逐艦強生號曾於2024年8月22日通過台灣海峽。(取材自美國第七艦隊臉書)

美國軍艦近日通過台灣海峽，是川普重返白宮後首次。共軍東部戰區稱全程跟監警戒，大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日表示，美方應恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止向「台獨」勢力發出錯誤訊號。

朱鳳蓮12日主持春節後，蛇年首場國台辦例行記者會，就近期美中台等議題回應。

就美國強生號（USS Ralph Johnson）驅逐艦、鮑迪奇號（USNS Bowditch）海洋測量船10日到12日通過台灣海峽，朱鳳蓮說，解放軍東部戰區已就此表明立場。台灣問題關乎中國核心利益，我們堅決反對也絕不允許任何外來干涉，有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力維護國家主權和領土完整。

她說，美方應恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止向「台獨」勢力發出錯誤訊號。

至於美國總統川普提出希望晶片產業回到美國，台方提出強化台美產業合作等措施。朱鳳蓮稱，美國有關單邊主義和貿易保護主義的做法，再次證明美國永遠奉行「美國利益優先」，民進黨當局「倚美」越多，害台越深，所謂「應對措施」不過是「賣台媚美」，只會損害台灣產業發展的根基，犧牲台灣民眾的利益福祉。

就美國部分共和黨聯邦眾議員提出決議案，呼籲美方廢除一中政策，和美國國務院國際組織事務局在社群平台X發文，應恢復台灣以觀察員身份參與世衛大會等，以及美國國務卿魯比歐說，將全力助瓜地馬拉拓展與台關係，和美日領袖聯合聲明提及台海和平等。朱鳳蓮強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。」

朱鳳蓮稱，無論民進黨當局如何費盡心機「倚美謀獨」，都無法改變台灣是中國一部分的事實，都無法改變「台獨」是絕路的結局。她也重申，「台灣問題純屬中國內政，不容許任何外來干涉。」

至於南非政府向台方駐南非代表處發出通牒，要求搬離南非首都普勒托利亞，朱鳳蓮說，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是人心所向、大勢所趨。

南非 川普 民進黨

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