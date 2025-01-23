川普接受福斯專訪再度暗示TikTok命運 北京如何接招？

川普22日在白宮橢圓辦公室接受福斯新聞專訪，與福斯主播漢尼提暢談他歷史性重返白宮的經歷。訪談中，川普也再度開金口暗示TikTok的未來，似乎呼應著他將關稅與TikTok命運掛鉤的說法。（截圖自福斯新聞）

川普 總統22日在白宮橢圓辦公室接受福斯新聞專訪，與福斯主播漢尼提（Sean Hannity）暢談他歷史性重返白宮的經歷。訪談中，川普也再度開金口暗示TikTok 的未來，似乎呼應著他將關稅 與TikTok命運掛鉤的說法。

最高法院上周維持TikTok限期1月19日「不賣即禁」的法令；TikTok 18日於各大應用程式商店平台下架，但不到一天就恢復服務。川普20日就職簽署行政命令，讓TikTok禁令延遲75天生效，以協議出可以保護國家安全的共識。

川普告訴漢尼提：「我認為TikTok會繼續存在。」漢尼提表示，人們擔心該應用程式可能被中國政府用來監視美國公民，川普說：「你可以把這種說法用在所有中國製造的東西上。」他補充說：「我們的手機就是中國製造的。」

川普指出，TikTok的用戶主要是年輕人，並反問：「監視年輕人、或小孩子看搞笑影片，真的有那麼重要嗎？」漢尼提回答說，他不希望中國監視任何人。

川普回應道：「但他們製造你的手機，製造你的電腦……那不是更大的威脅嗎？」

這番話也呼應川普日前將關稅與TikTok命運掛鉤的說法，提議合資計畫，讓美國持有50％的TikTok股份。川普還表示，對中國加徵關稅的決定，可能取決於這個短影音平台所有權交易結果。

紐約時報22日分析指出，川普看來有與中國交易的意願，可能為北京提供急需的時間和空間，來解決其最緊迫的內部經濟等問題。

分析人士說，北京方面可能正盤算著安撫川普，也許透過出售TikTok、打擊芬太尼生產商，或更新川普與中國最高領導人習近平2020年簽定的貿易協議。

「從經濟角度來看，達成某種表面上的大交易會符合華府與北京的利益，既能滿足雙方當前的政治需求，又不至於犧牲太多東西。」戰略與國際研究中心專家甘思德（Scott Kennedy）表示。