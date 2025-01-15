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美防長人選重申台灣關係法 維持台海和平防誤判

中央社／華盛頓14日綜合外電報導
美國之音（VOA）報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）14日表示，中國是美國國家安全面臨的重大挑戰，若他獲得提名的人事案通過，他將檢視美國在印太地區的軍力部署，致力於遏制中共擴張。(歐新社)
美國之音（VOA）報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）14日表示，中國是美國國家安全面臨的重大挑戰，若他獲得提名的人事案通過，他將檢視美國在印太地區的軍力部署，致力於遏制中共擴張。(歐新社)

媒體報導，川普點名的國防部長人選赫格塞斯（Pete Hegseth）重申台灣關係法，強調維護台海和平重要性，防止各方發生誤判。

美國之音（VOA）報導，赫格塞斯14日表示，中國是美國國家安全面臨的重大挑戰，若他獲得提名的人事案通過，他將檢視美國在印太地區的軍力部署，致力於遏制中共擴張，同時透過堅持長期政策，維護台海和平穩定，防止各方發生誤判。

美國國會本週安排數場聽證會，以確認川普新政府的閣員提名人選，首先登場的是參議院軍事委員會對赫格塞斯的聽證會。

由於議員提問大多較著重在赫格塞斯過去的言論和資歷，對他的政策立場和看法著墨不多。赫格塞斯曾加入陸軍國民兵（Army National Guard），也曾擔任福斯新聞（Fox News）節目主持人。

不過在1月6日預先提交給軍事委員會的75頁書面答詢中，赫格塞斯對許多議題和政策立場有較完整的表述。

有關中國與台灣的議題，委員會要求赫格塞斯評估目前台灣海峽兩岸的軍力平衡狀態、針對美國對台軍事援助的優先順序看法，以及他是否認為台灣已在自衛能力上做出適當投資；如果沒有適當投資，他會做何建議。

赫格塞斯回答說：「美國可以透過維持我們支持台海和平穩定的長期政策來協助防止誤判。如（提名）獲得確認，我將審視現有的機密與非機密資料，再向總統提出建議。」

赫格塞斯被問到對於美國是否應在中國犯台時出兵協防台灣的看法。

他回說：「美國目前維持的長期承諾已概述在『台灣關係法』、（美中）三個聯合公報及『六項保證』中。如獲得確認，我將與總統和其他國家安全領導人一起審查我們當前的態勢，並與委員會在機密會議中進一步討論。」

至於對美中軍事交流的看法，赫格塞斯表示，兩軍對話在減少誤判及誤讀上可以發揮作用，「不過意圖可能無法透過對話來正確傳達」，還說「中國共產黨是美國最重大的安全挑戰」。

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