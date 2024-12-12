拜登卸任前 美中財政高官最後一輪會談
拜登政府希望在總統當選人川普任前加強美中關係，財政高官前往中國南京，參加最後一次美中經貿工作小組會議，兩國官員另將在20國集團(G20)的2025年輪值主席國南非會晤，舉行雙邊經濟工作小組會議。
紐約時報報導，為避免經濟戰，美中官員在2023年組成經濟工作小組，討論一系列熟悉議題，美方財政部官員關切中國綠能科技產品全球傾銷，限制稀有礦產出口，以及中國官方持續支持中國企業在烏克蘭戰爭期間提供俄羅斯產品等議題。
財政部次長夏包(Jay Shambaugh)表示，「美中為世界兩大經濟體，美國民眾希望雙方官員，能就各項議題直接溝通。」
財政部官員指出，兩國互動讓美方更瞭解中國經濟及中國對外匯、國際紓困等敏感議題的看法；雙方若能經常「技術互動」(technical exercises)，有助維繫危機時財政穩定，且這種溝通管道未來會更有價值。
美中發言語調趨緩，但大多數拜登政府對中國便宜太陽能電池板和電動汽車的警告，卻未引起注意。
尚無跡象表明中國企業已不再幫助俄羅斯取得軍事後勤技術，而美中繼續採取貿易保護主義措施。
拜登政府選擇維持川普時代對中國的進口關稅，並宣布對中國電動車、太陽能電池、半導體和先進電池(advanced batteries)課徵關稅；本月進一步限制出口中國的先進技術，以防止中國獲得研發軍事裝備和人工智慧的更先進晶片技術。
財政部前官員索貝爾(Mark Sobel)認為，「美中官員沒有幻想，兩國關係堪憂，無論彼此是否有好感都要溝通，避免可能的傷害性誤解。」
索貝爾現任「貨幣和金融機構論壇」(Official Monetary and Financial Institutions Forum，OMFIF)的美國區主席，他說：「美國新政府即將上任，雙方都有理由持續重要對話。」
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