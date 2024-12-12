拜登卸任前 美中財政高官最後一輪會談

拜登 政府希望在總統當選人川普任前加強美中關係，財政高官前往中國南京，參加最後一次美中經貿工作小組會議，兩國官員另將在20國集團(G20)的2025年輪值主席國南非會晤，舉行雙邊經濟工作小組會議。

紐約時報報導，為避免經濟戰，美中官員在2023年組成經濟工作小組，討論一系列熟悉議題，美方財政部 官員關切中國綠能科技產品全球傾銷，限制稀有礦產出口，以及中國官方持續支持中國企業在烏克蘭戰爭期間提供俄羅斯 產品等議題。

財政部次長夏包(Jay Shambaugh)表示，「美中為世界兩大經濟體，美國民眾希望雙方官員，能就各項議題直接溝通。」

財政部官員指出，兩國互動讓美方更瞭解中國經濟及中國對外匯、國際紓困等敏感議題的看法；雙方若能經常「技術互動」(technical exercises)，有助維繫危機時財政穩定，且這種溝通管道未來會更有價值。

美中發言語調趨緩，但大多數拜登政府對中國便宜太陽能電池板和電動汽車的警告，卻未引起注意。

尚無跡象表明中國企業已不再幫助俄羅斯取得軍事後勤技術，而美中繼續採取貿易保護主義措施。

拜登政府選擇維持川普時代對中國的進口關稅，並宣布對中國電動車、太陽能電池、半導體和先進電池(advanced batteries)課徵關稅；本月進一步限制出口中國的先進技術，以防止中國獲得研發軍事裝備和人工智慧的更先進晶片技術。

財政部前官員索貝爾(Mark Sobel)認為，「美中官員沒有幻想，兩國關係堪憂，無論彼此是否有好感都要溝通，避免可能的傷害性誤解。」

索貝爾現任「貨幣和金融機構論壇」(Official Monetary and Financial Institutions Forum，OMFIF)的美國區主席，他說：「美國新政府即將上任，雙方都有理由持續重要對話。」