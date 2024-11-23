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「川普 2.0」中美較量升級 台灣如何趨吉避凶？史丹福學者曝這方法

記者林宸誼／台北即時報導
長風基金會董事長江宜樺（左起）、史丹福大學中國經濟與制度研究中心資深研究員許成鋼、台灣大學前校長管中閔，出席長風基金會所舉辦的「當前中國的經濟困境與美中博弈」座談會。（記者林宸誼／攝影）
長風基金會董事長江宜樺（左起）、史丹福大學中國經濟與制度研究中心資深研究員許成鋼、台灣大學前校長管中閔，出席長風基金會所舉辦的「當前中國的經濟困境與美中博弈」座談會。（記者林宸誼／攝影）

面對「川普 2.0」，中美較量升級， 台灣該如何趨吉避凶，史丹福大學中國經濟與制度研究中心資深研究員許成鋼，23日給民進黨和國民黨建議，是必須要認清共產黨就是共產黨，共產極權制度，有些內容是無法妥協，必須要分開中國共產黨和中國人民。

許成鋼在長風基金會所舉辦的「當前中國的經濟困境與美中博弈」座談會中指出，至於大陸經濟在經歷30多年快速發展之後，最近發生了重大逆轉，正遭遇最嚴重的經濟與金融財政危機。許成鋼23日表示，問題關鍵是出在地方債，即使大陸日前推出一攬子計畫，目的是為了幫地方債還利息。

他根據國際貨幣基金組織（IMF）的數字，現在大陸地方債15兆美元，國有資產和國有企業，因為欠債不會破產，永遠不會破產，認為政府會挽救，所以造成不可改革制度。

再加上大陸過去靠大量土地出讓才有收入，但從2021年人民幣4兆1 ,407億元逐漸降到2024年人民幣1兆7,763億，土地出讓收入持續大幅衰退。加上在各種威脅下，2023年以來民間投資降到零，吸引外資大幅下降，大陸越來越返回蘇聯模式。

許成鋼表示，源於蘇俄的中共在文化大革命後，為挽救政權，跟隨蘇歐共產國家進行經濟改革。但制度下所有改革都是關心中國共產黨政權，關注和平演變和顏色革命。儘管大陸曾經歷一段相對快速發展，但現在大陸已經進入類似蘇聯80年代的經濟停滯期。

他指出，進入經濟停滯期證據，就是基於大陸官方各部門統計數字估算GDP增長來看，2018年GDP是零，從2021年起大陸GDP占全球比重開始穩步下降。此外，因為和平演變的根源是私有經濟，顏色革命的基礎是民主國家的影響。所以防止和平演變就要壓制民營經濟，壓制顏色革命就是試圖切斷國際影響就有戰狼外交。

其實關鍵出在大陸內需不足，許成鋼表示，這是所有共產極權共通特點，是共產極權產物，普通人收入不足，全體家庭收入占GDP過低，由於國有資產統治，政府永遠在基本運作中，把大頭拿走。

美國總統當選人川普曾揚言，要對大陸課高關稅，在美中戰略博弈接下來發展，他認為，其實跟當年美蘇競爭高度相似，但阻礙大陸競爭力因素，是侵犯人權缺乏自由對研發的限制，以及變成越來越國有制度全面統治，還有風險投資全面撤資，以及與民主陣營全面脫鉤。

他提到，美國國會美中經濟與安全審查委員會，日前向國會推出人工智慧曼哈頓計畫，在涉及安全領域的先進技術諸方面全面遏制大陸，猶如當年原子彈武器研製，全面推進同盟國、政府、民間的合作大力發展關鍵技術，核心技術像是人工智慧、半導體設計製造能力、生物醫藥等。許成鋼點出，量子計算機方面，中美差距類似半導體，且差距在迅速擴大。

史丹福大學中國經濟與制度研究中心資深研究員許成鋼。（記者林宸誼／攝影）
史丹福大學中國經濟與制度研究中心資深研究員許成鋼。（記者林宸誼／攝影）

共產黨 破產 投資

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