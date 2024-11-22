台國安人士：蔡英文訪加拿大 北京令使館召集僑民滋擾

前台灣總統蔡英文造訪多倫多台灣美食超市Maeli Market，看到台式茄芷袋，她說：「這袋子真的很好用。也可以拿來裝貓。」(中央社)

前台灣總統蔡英文 20日受邀前往加拿大 出席「哈利 法克斯國際安全論壇」，台灣國安人士表示，根據來自台加雙方安全單位的掌握，北京正透過駐加拿大使領館、警僑服務站等系統，召集當地中國僑民、幫派分子及部分留學生，在蔡英文的相關活動地點進行陳抗滋擾。

蔡英文應「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HISF）邀請，參與2024HISF年會並發表專題演說，今年論壇主題為「2025：新時代來臨」，分組討論包括「台灣友人：如何行動」等重要議題。

論壇在2021年宣布時任總統的蔡英文為2020年「馬侃(John McCain)公共服務領袖獎」得主。蔡英文出席是今年論壇的焦點，她將就民主發展與區域安全等議題提出看法，並代表台灣民眾親自向三年前頒給獎項的論壇成員表示感謝。

台灣國安人士透露，據了解，北京官方在日前訓令駐加國大使館，要求在蔡英文行程期間，動員進行抗議騷擾活動，相關組織安排，除了外交系統由中國駐加拿大大使王鏑指示中國駐多倫多總領事羅偉東等，包括周邊地區「華助中心」(海外華僑華人互助中心)、僑社、留學生社群都被要求參與。

蔡英文21日第一個行程就是造訪加拿大最大台灣食品進口公司國華超市子公司、台灣美食超市Maeli Market。

國華台灣食品公司在加拿大經營迄今屆滿30年，是加拿大台灣食品進口的金字招牌。Maeli Market在四年前由國華董事長周怡華的大女兒鍾孟舒一手草創和打理，在加拿大是個極其獨特的存在。

蔡英文在店內試吃用台灣米特製的鹹酥雞手捲、黑豆茶、台灣有機桂竹筍沙拉。看到台式茄芷袋時，蔡英文眼睛一亮地說：「這袋子真的很好用！也可以拿來裝貓。」愛貓之情溢於言表。

蔡英文隨後參加多倫多僑界聯合舉辦的歡迎午宴並簡短致詞。當晚蔡英文出席一場不對外公開的加國政學界晚宴。