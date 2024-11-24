醫師的話／全球70%的人罹患 乳糖不耐症是先天的嗎？

如果患有乳糖不耐症，那麼在食用含有乳糖的食物或飲料後，比如牛奶，就會出現消化系統症狀。(美聯社)

全世界有70%的人患有乳糖不耐症，也就是說，因體內乳糖酶不足而造成對乳糖的吸收或消化不良，會產生腹瀉、腹脹、大量排氣、脫水及腹痛等腸胃不適的症狀。

整體來說，大約65%的人在嬰兒期過後，腸道中所產生的乳糖酶就日漸減少，開始經歷某種形式的乳糖不耐症。不過在不同的地區和種族人群，發生率亦有顯著差異，在北歐，僅有5%的人患有乳糖不耐症，而在亞洲，大部分地區超過90%的成年人患有乳糖不耐症。

Q1：乳糖不耐症對身體的健康有影響嗎？

A1：如果患有乳糖不耐症，那麼在食用含有乳糖的食物或飲料後，就會出現消化系統症狀，例如腹脹、腹瀉拉肚子和脹氣。換句話說，乳糖不耐症會妨礙患者獲得足夠的營養(例如鈣和維生素D)，自然會影響骨骼和器官的健康。

Q2：乳糖不耐症所造成的不適感會持續多久？

A2：乳糖不耐症的症狀通常在食用乳製品後30分鐘到2小時內出現，這些症狀會持續到乳糖通過消化系統為止，最多約48小時後。一般來說，症狀的嚴重程度可能是輕微的，也可能是嚴重的，這取決於所食用的乳製品多少而定。

Q3：如果乳糖不耐症不及時治療會發生什麼事？

A3：如果患有乳糖不耐症的人繼續攝取過多乳糖，他們可能會出現症狀惡化、情緒低落和生活品質下降。慢性腹瀉可能導致營養不良、不明原因體重減輕和貧血等併發症。

Q4：怎麼知道自己是否有乳糖不耐症呢？

A4：如果在使用牛奶 或乳製品後30分鐘到兩個小時之內，出現了惡心、痙攣、脹氣、腹脹或腹瀉的情況，就很可能是乳糖不耐症。

Q5：是否能夠自我診斷乳糖不耐症呢？

A5：以前自我診斷乳糖不耐症是不可能的。 因為一定要在嚴格的醫療控制之下，如在診所中，用氫氣呼氣測試。 測試者在飲用含有高含量乳糖的液體後，醫生會間隔性測量病人呼吸中的氫含量。呼出過多的氫氣表示腸胃沒有完全消化和吸收乳糖。不過目前市面上已經有賣可自己測試的商品，但是價錢不菲，從20元到150元不等。

Q6：這種症狀是突然發生的嗎？

A6：「原發性」乳糖不耐症是最常見的情況。通常與基因和年齡有關，隨著年齡的增加，症狀逐漸出現。60%到80%的亞洲人和非洲人都是這種情形。

另外「續發性的，可能為其他疾病所導致，主要因腸道疾病而引起，可以治療多半屬於暫時性的。很多疾病都有「先天性」，不過的乳糖不耐症先天性較為稀少，若是先天缺乏乳糖酶，那麼嬰兒連母乳也無法喝的。

Q7：為什麼會突然有了乳糖不耐症？

A7：出現突發性乳糖不耐症，要考慮是否因為受傷、手術、感染或慢性疾病，影響或傷害到產生乳糖酶的細胞。這種情形之下，即使是以前可以消化乳糖的人，也會突然變成無法吸收乳糖而產生的一連串不適反應。

Q8：如何解決乳糖不耐症？

A8：最好的治療方法就是預防：

1 首先限制食用牛奶和其他乳製品。

2 必要時，在日常飲食中僅能加入少量乳製品。

3 盡量吃和喝低乳糖冰淇淋和牛奶。

4 在牛奶中添加水液或粉末乳糖酶以分解乳糖。

Q9：有乳糖不耐症的人應該該做什麼、又不該做什麼？

A9：在食物中選用果汁或無乳糖牛奶(例如大豆或杏仁)來代替食譜 中的部分牛奶。在攝取乳製品的時候同時服用乳糖酶片，能預防症狀的發生，不要一次吃多様高乳糖食物 (如牛奶、奶油和冰淇淋)。

在所有乳製品中，牛奶含有最多的乳糖；還有起司跟奶油。由於乳糖含量較高，應避免使用奶油製成的產品，例如冰淇淋、奶油乳酪、蛋奶凍或奶油。

Q10：有了乳糖不耐症，該吃什麼食物？

A10：應選擇有高含量鈣和維生素D的食物，有骨頭軟的魚，例如罐裝鮭魚或沙丁魚。青花菜和綠葉蔬菜、橘子、杏仁、巴西 堅果和乾豆、豆腐。任何標籤顯示添加了鈣的產品，例如一些穀物、果汁和豆奶。

全穀物：大麥、蕎麥、藜麥、蒸粗麥粉、小麥、法羅、燕麥。

堅果類：杏仁、核桃、開心果、腰果、巴西式堅果、榛果。

種子：奇亞籽、亞麻籽、葵花籽、南瓜籽。

牛奶替代品：無乳糖牛奶、米奶、杏仁奶、燕麥奶、椰奶、腰果奶、大麻奶。

Q11：有可以服用治療乳糖不耐症的藥嗎？

A11：市面上有治療乳糖不耐症的藥，稱為乳糖酸 (Lactaid) 是含有乳糖梅的非處方藥片或滴劑。可以在飯前或吃含乳酸的小點心之前服用片劑。或者可以將滴劑加入一杯牛奶中。

Q12：能吃酸奶嗎？

A12：大多數乳糖不耐症的人都可以吃酸奶。因為其中含有益生菌能幫助消化乳糖。最好選擇高品質酸奶或含有很少乳糖的希臘酸奶。

Q13：有乳糖不耐症的人，是否大便出現異色？

A13：根據華盛頓大學醫學院腸胃科表示，除了拉肚子腹瀉、腹漲和疼痛之外，不會影響到大便的顏色。

(作者為大華府地區執業醫師)