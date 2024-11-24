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科學這回事／太空取得太陽能不是夢 冰島6年後接收

中央社辜泳秝
Transition Labs的執行長歐拉夫森示，從外太空汲取太陽能有不受天氣、日照影響與能量強度更高的好處。(中央社)
Transition Labs的執行長歐拉夫森示，從外太空汲取太陽能有不受天氣、日照影響與能量強度更高的好處。(中央社)

氣候變遷造成愈來愈多的自然災害，為了減碳，人們不斷尋找更有效率，更乾淨的再生能源。由冰島公司Transition Labs與英國科技公司Space Solar合作的太空太陽能電廠計畫，預計在2030年開始向冰島傳送來自太空的太陽能。

冰島公司Transition Labs日前宣布跟英國公司Space Solar合作，開發外太空的太陽能傳送回地球的計畫，Space Solar計畫在大氣層外建造一座太陽能發電廠，再透過短波長的無線電波將收集到的太陽能傳送回地球，提供使用。

前導計畫中在地球的接收端將會設置在冰島，由冰島的雷克雅維克能源公司 (Reykjavik Energy) 負責接收並轉換利用，計畫在2030年能向冰島傳送30千瓩(MW)的太陽能。

Transition Labs執行長歐拉夫森 (Kjartan Örn Ólafsson) 表示，從外太空汲取太陽能很合理，理由包括，在外太空的太陽能沒有地球大氣層的阻隔，能量更高；外太空的太陽能不受天氣與日照時間的影響，可以全年無阻一天24小時的提取。這樣穩定、強力的能源希望可以補足地球上其他能源的不足。

歐拉夫森表示，太空太陽能電廠在運行中將不會製造任何的碳排放，然而在將設備發射到太空的過程會產生碳排放，但透過太空探索科技公司(SpaceX)的「可重複使用」的火箭科技，碳足跡會被最小化，跟能取得的乾淨能源的量相比顯得微不足道。

他說，Space Solar的研究證明，在太空太陽能電廠運作的23天之內，所有發射過程中所使用的能源就能被抵銷，讓太空太陽能成為真正的永續能源方案。

他表示，目前學術研究已證實這項技術可行，價格也有競爭力。比較挑戰的是工程部分，如何有效率的建造外太空的太陽能廠，還在商討，不排除使用機器人，因為SpaceX的太空技術進步，相信可以找到合適的工程方式。

歐拉夫森說，這次計畫選擇跟冰島的雷克雅維克能源公司合作，是因為雷克雅維克能源公司在再生能源(地熱)的開發與研究上，走得很前面，並且對於新的科技與再生能源開發都抱持開放且願意嘗試的態度。

他認為，冰島人普遍教育程度高，了解氣候變遷對人類的影響，因此支持氣候工作，這是在冰島執行新的能源解方的一大優勢。

除了與Space Solar的合作計畫之外，Transition Labs還跟許多其他氣候公司、非營利組織、學界、新創公司合作，例如跟美國非營利組織Clean Air Task Force合作研發新一代的地熱能源技術；跟挪威公司Rockpore合作，研發可以將玻璃等老舊水泥與建築廢棄物重製成永續建材的技術，減少建築過程中的碳排放量。此外，Transition Labs也協助成立了一個跨國的海洋研究平台。

瑞士新創公司Climeworks在冰島有一座比較小的碳捕捉工廠「虎鯨」（Orca...
瑞士新創公司Climeworks在冰島有一座比較小的碳捕捉工廠「虎鯨」（Orca），虎鯨廠的營運主任威廉斯認為，從技術層面看，台灣也有建造碳捕捉廠的潛力。(中央社)

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