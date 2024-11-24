科學這回事／碳捕捉不是夢 不代表可無限排放

2024年5月全球最大碳捕捉廠「長毛象」(Mammoth Plant)落腳冰島並開始運轉。建造長毛象廠的瑞士新創公司Climeworks希望未來可以擴大碳捕捉規模，降低成本。(Climeworks提供／中央社）

全球最大碳捕捉廠「長毛象」今年5月開始運轉，建造長毛象廠的瑞士新創公司Climeworks希望未來可以擴大碳捕捉規模，降低成本，在2030年達成捕捉百萬噸(Megaton)、2050年達到10億噸(Gigaton)的碳捕捉目標，但也強調碳移除不代表不需限制碳排放。

「長毛象」(Mammoth)建造於冰島 西南部的赫利舍迪(Hellisheidi)。該廠透過大型的風扇直接收集空氣(稱為直接空氣捕捉，DAC)，過濾提取空氣中的二氧化碳，再利用合作夥伴Carbfix的碳封存技術，將二氧化碳跟水混和溶解，打入800公尺到2公里深的玄武岩地層中，與地底下的礦物質發生交互作用，成為穩定的碳酸鹽礦物，這樣的封存方法可以將二氧化碳封鎖在地層中超 過1萬年的時間。

長毛象廠房旁邊就是冰島最大的地熱發電廠赫利舍迪發電廠，長毛象利用來自赫利舍迪發電廠的電力與熱水營運，整個運作過程使用的是低碳排放的再生能源，加上「長毛象」的碳捕捉量每年約可達到36000噸，再扣除掉建造廠房時所產生的碳排放，「長毛象」廠房運作的碳排放量依然是負的。

Climeworks在冰島還有一座比較小一點的碳捕捉工廠「虎鯨」(Orca)，在2021年啟用，目前每年可捕捉4000噸的二氧化碳。虎鯨廠的經驗讓長毛象廠的建造有前例可循，建造長毛象廠只花了18個月的時間。

虎鯨廠的營運主任威廉斯(Maxim Willemse)表示，Climeworks還在繼續積極的研究尋找世界各地可能的設廠地點，目前可以透露的地點有美國、挪威、肯亞等國家，希望可以透過增加規模，逐步達到降低成本的目標。

他強調，Climeworks出售碳移除服務就像是家家戶戶、公司行號必須付錢清理自己製造的垃圾一樣，人們應該開始有清理自己的生活中產生的碳排放這樣的概念。

Climeworks是由蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)的機械工程博士葛包德(Christoph Gebald)與瓦茲巴赫(Jan Wurzbacher)在2009年所創立。這家公司的第一座商業性碳捕捉廠於2017年在瑞士開始運作，目前主要的企業客戶包括微軟 (Microsoft)、瑞銀集團(UBS)等。