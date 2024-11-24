新聞眼／靈修遇颱風 信仰度劫難

Quality Inn前方的加油站27日上午開始積水，停電後整個關閉。(靈修團提供)

強烈的海倫颶風 (Hurricane Helene)2024年9月26日晚在佛州西北沿岸登陸，4級颶風侵襲坦帕(Tampa)北邊的大彎地區(Big Bend)，為當地帶來嚴重的風暴潮，東南部各州也受狂風暴雨危害，造成10個州超過450萬戶停電，佛州、喬治亞州、南卡羅來納州、北卡羅來納州 及維吉尼亞州等均宣布進入緊急狀態。在紐約，相對風平浪靜，卻讓許多人坐立難安，因為正在北卡州參加靈修會的36位團員頓時失聯。

奇妙的經驗 生平第一遭

紐約貝賽恩光教會結合救恩與靈恩的「雙恩靈力事奉神學院」(Double Grace Dunamis Seminary) 9月23日至27日正好在北卡黑山 (Black Mountain) 國際教會更新使命團 (Presbyterian-Reformed Ministries International, PRMI) 的總部耶穌山莊 (Community of The Cross，簡稱COC) 舉行五天的靈修會，原計畫於27日中午啟程回紐約，卻受強烈颶風威力影響，加上電力中斷，手機無訊號，隨即與家人斷了音訊，同時幾條主要的公路被封住，一時間進退兩難，更面臨住宿及食物的窘境。

所幸大部分團員為紅十字會安置在北卡麥迪遜郡的Madison Early College High School 體育館臨時避難所。主任牧師張景祥日後與教友分享黑山靈修會艱辛且奇妙的歷練時自嘲「75歲，平生第一次當災民」。回程中有的團員因迷路卻遇到「天使」指引，或因公路堵塞，不得不在車內過夜，甚至躲過致命的車禍，終能順利回到家，是一段難忘的經歷。

回到9月海倫颶風來臨之前，教會執事祁大鑫與馮剛玲(Katie)夫婦於9月21日搭乘飛機抵達黑山預做準備，張牧師、英文堂江曉峰牧師、布朗士堂范蘊慈牧師，以及團員則於23日清程從貝賽堂乘坐兩部教會的交通車前往，當晚約七點半左右順利抵達黑山，從維吉尼亞前往的教友劉晶杰(Jane)和Lily也相繼到COC。

課程按計畫 無懼颶風來

海倫颶風雖然是在26日晚登陸佛州，但靈修團23日一抵達，當地就有著「山雨欲來風滿樓」的異象，期間也被通知將有強烈的颶風來襲，但靈修課程未受影響，一同和PRMI的羅學川牧師(Rev.Dr.Bradford Long) 及羅師母高淑真牧師(Rev. Laura Long) 敬虔地研習，大家充滿喜樂。

位於PRMI入口的橋樑被沖毀。(取自PRMI臉書)

25日的課程中，如同日常敬拜，牧師們及團員齊心為中國及台灣祈福。晚上，雨愈下愈大，得知颶風原預測在佛州登陸後繼續吹向喬治亞州，路徑卻突然撲向北卡；晚課結束後，10點多突然停電，手機訊號還暢通。

河水突暴漲 急速喊撤離

因距PRMI約兩哩的水庫North Fork Reservoir暴漲而啟動輔助溢洪道，大量蓄水流向下游進入山莊一旁的North Fork Swannanoa河，致使水位高漲，當地居民、也是PRMI的律師Steve Acito長老，已預見風雨愈發強勁，擔心急流漫過河岸衝擊住處，便提醒住在河岸不遠處的學員急速撤離。

黑山地區的河水暴漲。(靈修團提供)

海倫颶風27日掃過北卡，山區降雨量超過10吋，造成黑山所屬的Asheville市歷年來最慘重的災區。當天早晨山莊繼停電後，手機也失訊。學員住宿的地點之一Quality Inn的電力突然中斷，一片漆黑，大家只好摸黑梳洗。團員同心協力不停禱告，約半小時，雨勢漸弱，減輕心頭的壓力與擔憂。

鄭一明長老(立者)與團員圍在一起禱告。(靈修團提供)

回程大塞車 看不見盡頭

海倫颶風過境後留下一片狼藉、所見之處滿目瘡痍，大雨在許多地區引發災難性洪水。兩位團員何建興(Jimmy)和欒德銀分別開小巴載團員上山，預備接張牧師等人回紐約，因COC入口出前方的橋梁被破壞了，路上多處淹水，倒塌的樹木及電線桿阻擋，半路被迫折回，只能待在旅館禱告及等待，祈望平安度過「黑暗時刻」。

大塞車，見不到盡頭，部分團員索性下車探路，也問得加油站的方位。(靈修團提供)

下午張牧師等在熟悉路況的鄰居帶領，乘坐大型的Pick-up，穿越泥濘的小路，折騰了近一小時才與焦急的團員會合。好不容易大家團圓，經商議後，決定在風雨中啟程回紐約。

令人擔憂的問題來了：沒有預先加滿油。因對路況尚不清晰，萬一油耗盡「卡」在半路上，那怎麼辦？遇到類似嚴重災情，加油站 優先供給救護車輛，甚至由警方管制一般民眾的加油量。Jimmy經歷過2012年紐約Sandy颶風後大排長龍還加不到油的窘境，這次身陷海倫颶風中，卻仍受其苦；回想到嚴重的失策，不免懊惱自責。

GPS失靈 4小時繞不出北卡

小巴原計畫沿著40號高速公路(I-40)接上東I-26往維吉尼亞，一上路便發現大塞車，看不到盡頭，有些鄉間道路被封鎖。

因GPS完全失靈，耗了四個多小時還繞不出北卡。開到哪裡塞到哪裡，焦慮的問題頓時湧現。幾位團員索性下車探路，發現高速公路部分路段被洪水淹沒，橋梁被沖毀，以致車輛行不得。

臨時避難所 唯一的選擇

經詢問警察何處有加油站？獲知加油站地點，同時前往臨時避難所的接駁巴士正在加油站等候。事實上，加油站因斷電無法供油，且擠滿了來自各方的車輛。此刻，為了團員的安全，臨時避難所是唯一、也是最好的選擇。

晚上八點多，靈修團才進住臨時避難所休息，也享用紅十字會提供的食物及物資，但一時間仍無法通訊。避難所收留約有100多人，自動發電機提供照明，也設置了流動醫療車。張牧師充分利用時間，在半夜將靈修會及避難的過程記錄下來，與教友分享第一手訊息。

事實上，在紐約的教友也沒閒著。因無法連絡上張牧師及團員，令大家十分擔心。據一位教友告知，27日至29日之間，LINE群組裡不斷為大家禱告祈求平安，一有消息立刻更新。在北卡的團員因分散，也無法聯繫上，不知彼此的狀況，反而紐約對所有團員的行蹤掌握得更清楚，四部車各有誰在，同時上網搜尋相關路況訊息。

祁大鑫及Jane，分別開轎車較快速前進，路上既與小巴脫隊，在迷陣中分散了，只得各行其道。

教友迷路 竟巧遇「天使」

祁大鑫原定到Asheville機場還車，藉著GPS微弱的訊息，卻開到郊區，在鄉間小路上尋尋覓覓，至山窮水盡疑無路之時，天邊出現一道彩虹，竟巧遇O’Neal McCall牧師正和當地居民修剪倒下的樹木以清除障礙。

教友祁大鑫誤入鄉間小路，幸好倒下的大樹已被鋸斷，才能巧遇天使。(靈修團提供)

牧師告知附近道路不通，了解一行人的處境後，先帶他們到家裡略事休息，並引領他們至附近的Comfort Inn住宿。McCall牧師贈予一本福音書「Gift」:「為了帶你回家，祂給了你一份禮物──永恆救恩的禮物」，彼此也相互祝福。

McCall牧師贈予祁大鑫「Gift」。(靈修團提供)

McCall牧師今年1月應聘到當地的Victory Baptist Church擔任主任牧師，沒想到碰上海倫，Katie說，他就像是天使般讓迷途的羔羊得以保守，這也是一段奇妙的經歷。

滿目瘡痍 彷如世界末日

短短的幾天，讓Jane有著截然不同的感受；在黑山靈修會被聖靈充滿後，立刻陷入北卡史無前例的颶風劫難中。她和三位姊妹駕車朝維吉尼亞的方向開，沿途所見滿目瘡痍，彷彿世界末日一樣。

一行人因路塞或被封，無意間進入田納西州，在前不著村後不著店的情況下，只得在高速公路一處休息站停下車，休息站停滿了車，大家都在車內過夜。她說：「這一夜難熬，輾轉難眠。」

好不容易熬到清晨，離開休息站找到手機有信號的地方，Jane連絡上她的先生請他搜尋可行的公路，獲知Asheville機場附近有避難所和加油站。Jane看著油表只剩下30%，避難所已滿，加油站要排四個小時。事實上已「彈盡糧絕」，只剩一瓶水和一顆蘋果。此刻是下午三點，Eva和鍾麗濱姊妹決定留在機場等待機會。

彈盡糧絕 盡全力拚回家

汽油、體力不斷消耗，「但神的恩典夠我們用」。就在絕望時刻，沿途加油站不需排隊與付現，直接加油繼續前行。這時夜色漸濃，持續開了五個小時左右，總算到了維吉尼亞，已是半夜12點30分。Jane和Lily歸心似箭，片刻都不想在外邊顛沛流離了，何況再兩個小時就到家了，一路振作起精神，歡聲笑語驅走疲倦。

至於Libby和Eva姊妹，當天晚上在機場過夜，第二天航空公司派巴士送她們去夏洛特(Charlotte)機場轉機。雖然沒航班，大廳也是有許多乘客，機場提供食物、一次性睡袋、毯子等物資，暫時得溫飽，唯心裡不免煩躁，個人仍隨意而安。Eva搭Delta(達美)班機，Libby是AA(美航)。29日Delta派來一部大巴士，乘客依名單上車，但仍不知AA是否有安排，正好大巴士尚有空位，Libby徵得同意趕緊上車，同時在網上順利訂得AA飛往JFK的班機。

風雨見真情 遠途送汽油

颶風災後高速公路依舊塞車，套一句俗話: Moving, but slow。心想總是可以搭上飛機的。畢竟班機不等人，眼看著就趕不上了。巴士一到機場，Libby立刻衝到櫃台，地勤人員告訴她班機delayed 20分鐘，可能搭得上。追趕跑 「感謝主，我搭上飛機了。」尚未坐定先告知Eva。「很特殊的一次經歷，神在不同的時刻，給每個人不同的恩典。」Libby回憶，兩人都順利回到紐約。

風雨見真情，靈修團團員Lynn的男友Kevin，也是教友，獲知小巴加不到油，特地從新州購買了五個桶子分別裝滿五加侖的汽油，以及食物和常用的藥物，開了六個小時，相約在維州的Richmond碰面。Kevin的貼心與付出，深受感動。

生日快樂。一行人到達New Jersey Turnpike 的Joyce Kilmer Service Plaza休息站，牧師帶領大家以甜點替代蛋糕為單繼東長老慶生，艱辛又漫長的旅途中，暖心的片刻為大家增添了無比的溫馨與喜悅。

經過一天休息，小巴也經避難所志工指路，晚上10時多加滿油。與此同時，避難所的一位在地災民自願到南卡購油，為靈修團增添兩桶各五加侖的汽油。29日下午3點左右，靈修團平安回到紐約貝賽。

最美麗小鎮 宛如「戰區」

海倫颶風襲擊北卡已經過去一個多月了，造成的破壞遠遠超出預期。這場風暴比起2005年卡崔娜颶風 (Hurricane Katrina)更強更快更潮濕，給南北卡帶來了毀滅性的打擊。

黑山曾被Trip Advisor評選為「美國最美麗的小鎮」，海倫颶風確實帶給整個黑山地區居民的生活重大影響，廣泛受損的道路正在進行整修中。洪水沖毀了橋梁，改變河流的路線，道路完全被摧毀，這不僅影響COC，還影響整個Asheville和黑山地區，因為主要供水的管道穿過COC附近地區。從PRMI的FB上一些景象被摧殘的照片，確實無法用言語來形容：「它看起來就像一個戰區」。

屬靈的爭戰 期待新奇遇

經歷了這一段克服自然災害的艱辛過程，靈修團慶幸藉著信仰，每個人彼此互相打氣，不間斷地禱告，心中都有平安。張牧師表示，這是一場「屬靈的爭戰」：背後一股強大的黑暗勢力，藉著大自然的破壞力來攻擊美國，但我們依靠主耶穌的真理和公義，可以戰勝所面臨的災難。(「屬靈的爭戰」是基督徒的術語，表明與黑暗勢力(撒旦)的爭戰之意)。對這次黑山行，總讓鄭一明長老覺得好多事情都卡卡的，但是經過不斷地禱告，心裡有從神而來的平安。

劉晶杰表示，這次不同尋常的經歷，讓她深刻的體會到一場真實的屬靈爭戰，因神的大能膀臂護佑著失散的羊群，讓每一隻羊都安全到達目的地。孫雅莉與孫秋莉姊妹表示，這次的靈修會讓她們永生難忘，有人問道：「下次還敢去嗎？」兩人肯定回答：「一定要去，這是主在考驗我們的信心。」更期待明年會有什麼樣的奇遇 (禮物)？