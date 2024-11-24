大仁說財經／迎川普勝選 金融市場恐先喜後悲

選後股市大漲，然而債券市場擔心川普的減稅政策可能會增加數兆美元的國家債務，而他的巨額關稅和其他政策可能會引發通貨膨脹。圖為華爾街證券所。(美聯社)

川普 勝選，即將重返白宮，股市以大漲表示歡迎。投資 人因選舉有了明顯的贏家而鬆了一口氣，並對減稅和放鬆管制的前景感到興奮，推動美股飆升。

選後一周，道瓊工業指數站上4萬4000點，史坦普500指數創下今年表現最好的一周，也是1928年以來第三好的總統選舉周。

由於監管放鬆的希望，大型銀行股大幅上漲；由於投資人押注川普允諾大規模驅逐非法移民，私人監獄公司大發利市；隨著川普從比特幣懷疑論者轉變為比特幣信徒，加密貨幣領域正在火熱進行中。

然而，債券市場擔心川普的減稅政策可能會增加數兆美元的國家債務，而他的巨額關稅和其他政策可能會引發通貨膨脹。

由於選前嗅到了川普可能會獲勝，美國國債在選舉日前幾周遭到拋售。隨著川普的全面勝利給世界各地帶來衝擊，債券繼續出現拋售。

與價格走勢相反的國債利率飆升，導致房貸和其他債務變得更加昂貴。

投資管理公司Cumberland Advisors聯合創始人兼投資長柯托克(David Kotok)表示，「股市喜歡選舉有結果，但債券市場存在緊張情緒。人們更擔心赤字規模和通膨關稅的可能性。」

國債利率飆升的原因有很多。

Wolfe Research首席經濟學家羅斯(Stephanie Roth)分析後指出，有兩種核心力量在發揮作用：對經濟的樂觀情緒和選舉結果。

10年估增7.75兆國債

她表示，今年10年期公債殖利率 飆升了0.4個百分點，其中四分之三是由選舉推動的。還好聯準會的降息阻止了利率進一步走高。

羅斯表示，「川普的一切都與高利率環境一致。」

為什麼？首先，投資人押注川普領導下的經濟成長會更快；其次，市場正在消化川普領導下的政府赤字增加的情況。

雖然無論誰入主白宮，國家債務預計多會大幅增加。但在川普領導下，影響可能會更大。這位總統當選人提議全面延長2017年的減稅政策，並提出將企業稅率削減至15%，並列出一系列其他減稅措施。

根據問責聯邦預算委員會的估計，川普的方案將在10年內增加7.75兆元的國債；而他的對手副總統賀錦麗領導下的新增國債為3.95兆元。

在最近接受《華爾街日報》調查的經濟學家中，65%表示川普領導下的赤字將高於賀錦麗。

LPL Financial首席股票策略師巴克賓德(Jeff Buchbinder)在最新報告中寫道：「缺乏財政紀律是一個令人擔憂的問題。」並補充說，LPL認為利率不會大幅上升。

經濟學家擔憂通膨

許多經濟學家和投資人擔心川普的經濟議程將導致通貨膨脹。除了減稅之外，川普還呼籲對價值3兆美元的所有美國進口產品徵收全面關稅。他關於大規模驅逐出境的提議可能會提高物價，特別是在住房和農業等依賴無證工人的部門。

這就是為什麼《華爾街日報》調查的68%的經濟學家表示，川普領導下的物價上漲速度會比賀錦麗領導下的更快。

巴克賓德表示：「債券市場並不完全相信通膨精靈會又回到瓶內。」

柯托克指出，雖然川普聲稱關稅成本將由中國來承擔，但真正支付關稅的卻是美國人。他也指出，總統擁有徵收關稅的巨大權力，「關稅問題令人擔憂，因為它是一種銷售稅。」「關稅是透過行政命令決定的。國會很早就把權力交給總統了。它們不會收回它，沒有哪個總統會不戰而屈人之兵。」

華爾街看好在川普領導下，通膨上升和經濟成長加速將迫使聯準會縮減降息計畫。

無論出於何種原因，美國人已經因為債券市場拋售而感到借貸成本上升。

即使聯準會降息，房貸利率仍再次飆升。根據房地美數據，截至11月7日，30年期固定利率房貸平均利率為6.79%，高於聯準會9月大幅降息後的6.08%。

股票投資人感到興奮

目前，股市投資人似乎並沒有被債券殖利率的飆升或這些通膨或債務擔憂所困擾。

投資顧問公司Yardeni Research總裁亞德尼(Ed Yardeni)在給客戶的報告中寫道，「動物本能又回來了」。「選舉結果確定後，股市欣喜若狂，從而避免了一場有爭議的選舉。股票投資人也對政權更迭感到興奮，政府更傾向於推動減稅和放鬆管制。」

他預計，更快的經濟成長將增加聯邦政府的收入，讓華盛頓更有能力償還美國債務。

當然，市場資深人士表示，如果股市最終表現出對川普領導下的關稅和通膨的擔憂，他們不會感到驚訝，只是現在這還不是重點。

羅斯表示，「市場尚未開始關注關稅，關稅相當負面。市場正在消化所有積極因素，也許定價過高」，「但我還不會反對它，也許明年就會。」

利率續升會帶來麻煩

債券殖利率也存在持續上升的風險，導致企業和個人的借貸成本更高。這可能會為經濟和股市帶來許多問題。

如果利率大幅上漲，債券的回報可能具有足夠的吸引力，足以吸引投資者將資金從股市撤走，特別是在美股已經相對十分昂貴之際。

此外，更高的利率會增加小型企業和消費者的信貸成本，進而對實體經濟產生煞車作用。

不僅如此，國債利率愈高，聯邦政府為其巨額債務融資的成本就愈高；在川普領導下，這座債務大山可能會變得愈來愈大。

事實上，根據BTIG的博爾坦斯基(Isaac Boltansky)的說法，國家債務大約每100天就會激增1兆元。

羅斯說，「更高的利率在某些時候會成為問題。我認為我們還沒有到那一步。」