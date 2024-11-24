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封面故事／迎接聖誕佳節 樂高日曆陪親子一起倒數

編譯周靜芝
樂高聖誕倒數日曆每款都附有可愛的樂高小人偶、可組裝的小建築，洋溢節日歡樂氣氛。(美聯社)
樂高聖誕倒數日曆每款都附有可愛的樂高小人偶、可組裝的小建築，洋溢節日歡樂氣氛。(美聯社)

假日季節轉眼將屆，若打算為孩子營造聖誕節即將來臨的氣氛，沒有什麼比樂高(LEGO)聖誕倒數日曆更適合了；每款倒數日曆都附有可愛的樂高小人偶、可組裝的小建築，洋溢節日歡樂氣氛。

家居網站Good Housekeeping指出，今年樂高推出了「星際大戰」(Star Wars)、「迪士尼公主」(Disney Princess)、「蜘蛛人」(Spider-Man)與「哈利波特」(Harry Potter)等主題的倒數日曆；值得注意的是，這些日曆往年都很搶手，若家中有孩子想得到一份，就不要遲疑。

其中「蜘蛛人」聖誕倒數日曆是給漫威粉絲最好的驚喜，可以和蜘蛛人邁爾斯·莫拉雷斯(Miles Moralese)、女蜘蛛人(Ghost Spider)、猛毒(Venom)、甚至是雪人版的豬豬人(Spider Ham)等玩偶，一起共度聖誕。在沒有這些小玩偶的日子，也能找到其他有趣的物品，例如熱狗車或聖誕樹。

每年聖誕節前後都會重看電影「哈利波特」的家庭，不妨利用樂高重現這份儀式感。已有樂高「霍格華茲城堡：大廳」(Hogwarts Castle: The Great Hall)的孩子，可用花環、樹木和四個屋頂的石像鬼(gargoyles)增加裝飾；哈利、蘇珊·波恩、張秋、跩哥·馬份、鄧不利多、孚立維教授與鬼魂合唱團的小模型，也為節日添些歡樂氣氛。

對「星際大戰」迷來說，這款倒數日曆是其他樂高星戰系列的簡化、迷你版，其中有些已經「退役」，包括X翼戰機、賈霸的風帆船與達斯·維達在穆斯塔法星的城堡；此外，還附有「星際大戰」不同系列的人偶，包括亞蘇卡、路克與莉亞公主。

至於小女孩最愛的「迪士尼公主」倒數日曆，除了可擁有艾莎、蒂安娜、愛麗兒、米拉貝兒與莫阿娜等電影中的明星人物，還有Pua和小斯(Sven)等小夥伴；小朋友還可以為他們製作道具和迷你迪士尼城堡等布景。

哈利波特 蜘蛛人 迪士尼

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