封面故事／洛克斐勒中心聖誕樹 背後有「愛的故事」

紐約市洛克斐勒中心的聖誕樹，背後有個感人的故事，充滿家族回憶與對逝者的致敬。。(美聯社)

紐約市 洛克斐勒中心的聖誕樹，每年最愛遊客歡迎。洛克斐勒中心今年選中的聖誕樹，是來自麻州 的挪威雲杉高74呎、重11噸，吸引大批市民與遊客爭睹。

每日郵報(Daily Mail)報導，這棵由厄爾·艾伯特(Earl Albert)家族捐贈的聖誕樹，背後有個感人的故事，充滿家族回憶與對逝者的致敬。

這棵高聳的雲杉是由當時新婚的厄爾與萊絲莉(Leslie)於1967年所種植，經過57年，這棵在麻州西斯托克布里奇(West Stockbridge)的樹從高僅及腰長到令人瞠目的74英尺。 厄爾·艾伯特家族捐贈給洛克斐勒中心的聖誕樹。(美聯社)

厄爾說，在它小的時候，他們會用它來當聖誕樹，後來它長大了，就無法再裝飾它了。

這棵自1959年來首次來自麻州的洛克斐勒中心聖誕樹，在2020年吸引了該中心首席園丁波茲(Erik Pauze)的注意。波茲十分喜歡這棵美麗的雲杉，拜訪了艾伯特家，這讓厄爾與家人相信這彷彿是命中註定的一刻。

就在波茲上門的前幾天，萊絲莉過世了，厄爾和兒子邁可(Michael)懷疑波茲是否是上帝派來的「天使」。邁可的妻子蕭恩(Shawn)說，他們相信這是萊絲莉在冥冥之中的影響，「這絕對是她的關係」。

厄爾表示，將這棵樹捐贈給洛克斐勒中心，是他一生中最大的榮幸之一，他相信已逝的妻子也一定非常興奮。邁可說，捐贈這棵樹是對母親的致敬，對他們家族來說，也是一個新的開始。

這棵雲杉在9日抵達紐約市後，很快就會裝飾上超過5萬顆多彩繽紛的LED燈，並冠上一顆施華洛世奇星星；點燈儀式預定於12月4日(周三)舉行。 紐約市洛克斐勒中心的聖誕樹，每年最愛遊客歡迎。(美聯社)

艾伯特一家得到去年捐樹者麥克堅利斯(McGinleys)夫婦的鼓勵，他們在一張字條中分享了在2023年點燈儀式中感受到的喜悅：「你永遠不會忘記那聲音、按鈕的啟動與人群的歡呼聲；你會渾身起雞皮疙瘩，一股強烈情感澎湃胸臆。」

今年，艾伯特一家將有機會親睹聖誕樹點燈儀式，厄爾說，在點燈儀式上，他會格外思念已故的妻子。為紀念萊絲莉，家人也計畫在曾經種樹的地方豎立一座紀念碑。