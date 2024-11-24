詐騙ing／「爸，我出車禍」 AI仿聲更難防 保持冷靜最重要

苦主安東尼希望藉由公開經歷，提醒更多人提防詐騙，避免重蹈覆轍。（取材至abc7電視台）

「爸爸，我出車禍了。」這通聽起來與兒子的聲音一模一樣的電話，卻讓一名加州男子陷入精心策畫的騙局。詐騙集團 利用AI 技術，成功仿冒受害人至親的聲音，進而騙走2萬5000美元。警方指出，此類「家人出事」騙局借助AI變得更具欺騙性，呼籲民眾提高警惕。

事發當天，安東尼(化名)接獲「兒子」來電，聲稱遇車禍撞傷一名孕婦，對方已被緊急送醫。電話那頭的聲音也與他兒子幾乎無異。短暫交談後，隨後「律師」羅伯茲(Michael Roberts) 來電，通告其兒子被拘留，若要保釋，須支付9200 美元。由於安東尼無法聯繫到兒子，他誤以為兒子確實被捕，因此趕赴銀行提款，並依照指示將款項交由一名Uber司機取走。

詐騙沒有就此結束，隨後安東尼又接到另一通電話，對方自稱是律師科恩(Mark Cohen)，表示孕婦已不治身亡，保釋金因此提高至2萬5000美元。安東尼再次動身前往銀行提取現金，並透過相同方式將第二筆款項交給另一名Uber司機。直到事件告一段落後，安東尼和女兒上網搜尋相關信息，這才驚覺自己受騙。

負責調查此案的洛杉磯警局探員賽格(Chelsea Sager) 表示，詐騙者不僅利用AI複製聲音，還會從社交媒體中蒐集受害者以及其家人的個人信息，從而讓詐騙更加真實可信。詐騙者常在通話中製造緊迫感，使受害者來不及核實情況便倉促匯款。

安東尼決定公開經歷以警示他人。他呼籲大眾提高警覺，保護自己和家人免受此類詐騙，強調這正是他分享經歷的原因。

警方也提醒民眾，接獲緊急求助電話應保持冷靜，設法與當事人直接聯繫；切勿聽信要求立即匯款的陌生來電；提防要求存入加密貨幣的可疑電話；同時留意社群媒體隱私設定，勿過度公開個人資訊。賽格特別強調，如果有人要求將錢存入加密ATM機或轉入加密帳戶，這很可能是騙局。