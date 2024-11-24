每周一書／《紅黑時代》階級鬥爭下 2位少女的青春糾葛

《紅黑時代》作者：之光，出版社：時報出版，出版日期：2024/07/23。(紐約世界書局提供)

《紅黑時代》一書講述了爾娟和培敏兩位共和國的同齡人，在以「階級鬥爭為綱」的社會形態中，從童年到中年的人生遭際。在該社會形態下，人被分為紅、黑兩類。紅五類（工人、貧農、下中農、革命幹部、革命知識分子）和黑五 類（地主、富農、反動分子、壞分子、右派），黑五類為階級敵人。

小說鋪陳了兩位帶著黑色標籤的少女，「紅」與「黑」兩類年輕人命運的交際、衝突與和解。

小說的兩位主人公爾娟及培敏──屬黑五類的子女，在瘋狂的歷史背景下，在人性至暗的隧道中走完自己的青春歲月。書中講述的正是這兩位帶著黑色標籤的少女，在紅色的驚濤駭浪中掙扎沉浮的故事。

每一個所涵蓋的血腥、苦難、哀愁、不平、不甘、無望以及掙扎、反思、抗爭，若大而化之，都只是歷史長河中的一片浪花。

荒唐歲月的場景、氣氛、人物的言行舉止、心理活動，鮮活地呈現於精準生動的筆觸，讓人重新觸摸早已消失的脈搏，返回長久地不忍逼視的歷史現場。

但在這本書裡，透過劍及履及的陳述、諸多人物形象的對照，深層的背景和心理剖析，挖出苦難的根源，大時代的故事被一一還原。

這一代人的青春，已留在歷史的遙遠處。反思這一段生命史，固然是對此生的交代，把它赤裸裸地攤開來，讓後人知道，什麼樣的人生是悲哀的、不合理的、絕望的，從而避免再度誤入。

作家閻連科說，《紅黑時代》不是人人必讀的書，但卻是你讀了不能不感慨萬千的一本書。

作家劉荒田說，《紅黑時代》作者之光這一代的青春，已留在歷史的遙遠處，而重溫本身，也是靈魂修煉的功課。

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