我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學教授巴塔查雅 傳被川普看中接任國家衛生研究院院長

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

每周一書／《紅黑時代》階級鬥爭下 2位少女的青春糾葛

紐約世界書局提供
《紅黑時代》作者：之光，出版社：時報出版，出版日期：2024/07/23。(紐約世界書局提供)
《紅黑時代》作者：之光，出版社：時報出版，出版日期：2024/07/23。(紐約世界書局提供)

《紅黑時代》一書講述了爾娟和培敏兩位共和國的同齡人，在以「階級鬥爭為綱」的社會形態中，從童年到中年的人生遭際。在該社會形態下，人被分為紅、黑兩類。紅五類（工人、貧農、下中農、革命幹部、革命知識分子）和黑五類（地主、富農、反動分子、壞分子、右派），黑五類為階級敵人。

小說鋪陳了兩位帶著黑色標籤的少女，「紅」與「黑」兩類年輕人命運的交際、衝突與和解。

小說的兩位主人公爾娟及培敏──屬黑五類的子女，在瘋狂的歷史背景下，在人性至暗的隧道中走完自己的青春歲月。書中講述的正是這兩位帶著黑色標籤的少女，在紅色的驚濤駭浪中掙扎沉浮的故事。

每一個所涵蓋的血腥、苦難、哀愁、不平、不甘、無望以及掙扎、反思、抗爭，若大而化之，都只是歷史長河中的一片浪花。

荒唐歲月的場景、氣氛、人物的言行舉止、心理活動，鮮活地呈現於精準生動的筆觸，讓人重新觸摸早已消失的脈搏，返回長久地不忍逼視的歷史現場。

但在這本書裡，透過劍及履及的陳述、諸多人物形象的對照，深層的背景和心理剖析，挖出苦難的根源，大時代的故事被一一還原。

這一代人的青春，已留在歷史的遙遠處。反思這一段生命史，固然是對此生的交代，把它赤裸裸地攤開來，讓後人知道，什麼樣的人生是悲哀的、不合理的、絕望的，從而避免再度誤入。

作家閻連科說，《紅黑時代》不是人人必讀的書，但卻是你讀了不能不感慨萬千的一本書。

作家劉荒田說，《紅黑時代》作者之光這一代的青春，已留在歷史的遙遠處，而重溫本身，也是靈魂修煉的功課。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉1)

《紅黑時代》書摘

引子──一封絕交信

一九八二年七月。

用完餐，陳培敏從研究院的食堂走出，大約十幾米外，步上外樓梯，沿著外走廊，向二樓她的金相實驗室走去。這是一座L型的簡易樓房，兩層。樓房由水泥罩面，落成三四十年後，這件「外套」已明顯褪色、破舊。

培敏打開門，沒有立刻進去，轉過身來向天空望去。黑雲遮蔽著陽光，雲層低厚，悶熱的空氣中似有霧狀的水氣彌漫，大雨隨時會降臨。

進入實驗室後，昏暗的光線及低沉的氣壓讓人有些透不過氣。培敏掃了一眼樓下幾棵無精打彩的楊樹，感覺腦袋昏沉，索性放鬆身子，往辦公椅後背一靠，半睡半醒間隱約聽到自己輕微的鼾聲。

突然，門被拉開，培敏彈開眼，看到給她送信的同事。接過信，見到爾娟那清秀的字體。往常，她的信都要五、六頁。培敏疑惑這封信怎麼這麼薄？趕緊撕開信封，瞬間，睡意全無。

培敏：

你看到這封信時，我已踏上了大洋彼岸的土地，前景會是怎樣，我無法預測。在即將開始新生活之際，我和明達唯一想做的，就是把過去的一切，永遠地關在門外。

明達說，他不想讓他未來的孩子聽到有關他媽媽過去的任何污言穢語，也不想讓以前的污泥濁水攪入新的生活。但是，把你也關在門外令我非常不捨和心痛，也異常糾結。是明達幫我下了最後的決心。他說，既然關門，就別留門縫兒，否則，朋友們向培敏要美國的通訊地址，她給還是不給，這只會給她增加麻煩。他說的有道理。

培敏，真不知過去那些不堪的歲月，沒有你的陪伴會是什麼樣子，在我給你的最後這封信裡，我要鄭重地向你說一聲「謝謝！」

我希望你能理解我這個決定。就把這封信當作死亡通知書吧！那個爾娟己經死了！對不起，培敏。原諒我，原諒我，原諒我！

永遠深愛你的爾娟

一九八二年七月十七日 於上海

希望理解？

怎麼能理解？！

相識二十五年，近四分之一世紀風雨同舟的友誼，就這麼用一封信結束了？

爾娟的決絕讓培敏震驚，甚至感到委屈和氣憤。她實在不相信，這封信出自爾娟之手。爾娟一直驚嘆她們之間緣分的奇巧，認定這童年結下的友誼，是寒夜中的燈，雨中的傘。

雖然幾年前，爾娟已隨夫去了上海，但頃刻間，空蕩蕩的感覺還是淹沒了培敏。信紙在手中輕輕抖動。

黑五

上一則

大仁說財經／迎川普勝選 金融市場恐先喜後悲

下一則

理財百科／錢只放定存？專家3理由移出CD

延伸閱讀

17歲女兒拒絕嫁老男人 華州父母執行「榮譽殺人」想掐死她

17歲女兒拒絕嫁老男人 華州父母執行「榮譽殺人」想掐死她
「別放棄救我」17歲少女疑被拐到緬甸 傳訊息向母求救

「別放棄救我」17歲少女疑被拐到緬甸 傳訊息向母求救
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
苗栗少女疑遭騙至緬甸 求救母「不要放棄救我」

苗栗少女疑遭騙至緬甸 求救母「不要放棄救我」

熱門新聞

(路透)

稅務漫談／川普第二任減稅案 續徵海外富人稅

2024-11-17 15:17
對女性高階主管來說，要兼顧工作與家庭非常不容易。(圖／123RF)

封面故事／華爾街成功女性背後 有家庭煮夫當「賢內助」

2024-11-17 01:30
即使經濟和文化改變，家務和育兒責任的性別差異仍存在；哲學家提出了一種有趣的觀點被稱為「直觀功能理論」，男女性遇到某些情境時，會有不同的的認知和作為。(圖／123RF)

封面故事／男人不愛做家事？「直觀功能」造就男女不同

2024-11-17 11:27
好市多支持申請綠卡，為移民員工提供獲得永久居留權的機會。(記者邵敏／攝影)

移民專頁／福利好薪水高 好市多支持移民員工辦綠卡

2024-11-17 01:14
韋爾納扎小小港灣裡停靠多艘色彩鮮豔的小船。（圖／大邱提供）

旅遊／漫遊義大利五漁村 走入明信片

2024-11-17 01:02
普通人只須有足夠的智慧，便能擺脫窮忙一族。(美聯社)

理財／學習富豪3大滾錢術 擺脫窮忙一族

2024-11-17 01:18

超人氣

更多 >
薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識
曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石
這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進
華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂