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星座／牡羊座多長心眼 射手座活力充沛

科技紫微網

2024年11月24日至11月30日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

本周你非常需要多長個心眼，否則被人賣了還開心地替人數錢。切勿憑長相來評價一個人的好壞，嘴巴抹了蜜的人要小心，不是騙感情就是騙錢。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

你要做好心理準備，將會接受命運考驗。那些原本你認為能夠三兩下擺平的事情，往往會因為其隱藏的難度，令你不得不耗費大把的時間與精力。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

會被心血來潮的想法操控行動，這種方式做出的事情令自己得不到好處。若是大事，務必先與信賴之人商議；若是小事，吃點虧反而能買點教訓。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座  6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

總體運勢佳，本周的愛情發展態勢較好，與戀人心有靈犀；事業發展很平順，出自你手的事情基本上沒有疏漏；財運平平，用錢不可太大手大腳。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

「你不找事，事來找你」是本周運勢最佳寫照。很多麻煩事哪怕你沒有主動參與，也會「躺著也中槍」。對於不討好的事，盡量別湊過去。

幸運色彩：奶油白

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

處女座  8月23日~9月22日

總運指數：★★★★★

本周運勢值得你得意，愛情打響漂亮的守衛戰；學業上要取得較好成績，基本功還得加強，進步會異常顯著；財運讓人羨慕，但別忽略財物保管。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

和諧的人際關係將會撐起本周的好運。孤獨會在你參與社交的那一刻與你遠離，與人相處時處處表現出合作的態度，充實便會在下一刻與你作伴。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

天蠍座  10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

親情將會影響你的戀情，先把家人關係處理好，才便於打理自己的感情問題；工作無壓力卻也少了一點成就感；財富方面，收支維持在正常水平。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

射手座  11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

活力充沛，在許多時候你都能有積極踴躍的表現，偶爾你需要適應成為眾人目光的焦點。倘若有上司、長輩在場的情況下，則應避免鋒芒太露。

幸運色彩：象牙白

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

摩羯座  12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

勇氣是你這一周最需要的能量，無論是表白還是投資，都會遇上好的天時與地利。倘若你膽怯不前，則會錯過收穫愛情、金錢的最佳時機。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★☆☆☆

運勢不是很順，溝通會成為你的硬傷。容易因小事與人發生爭執，且你會處於劣勢，不利於事情的進展。需要協商的事，不妨委託信賴之人去辦。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你對於新的人和事都心存排拒，可愈是不喜歡，他們就愈喜歡找上你。你不得不去學會如何與陌生人交流，去熟悉新的任務。

幸運色彩：石板灰

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

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