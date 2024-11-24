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醫藥／51歲女罹「公主病」受折磨 經顱磁刺激術改善

游振昇
醫師表示，纖維肌痛症常見於20到50歲的女性；示意圖。（圖／123RF）
醫師表示，纖維肌痛症常見於20到50歲的女性；示意圖。（圖／123RF）

51歲陳姓女子4年前開始肌肉僵硬、廣泛性疼痛，也出現疲倦、憂鬱、焦慮、失眠等症狀。她四處求醫，看過骨科、復健科都找不出病因，後來到神經內科檢查，才確認她罹患俗稱「公主病」的「纖維肌痛症」，接受神經內科的相關治療後，疼痛情況與身心不適已減輕很多。

陳女當時檢查都查不出病因，因為她從事保險業，曾被誤以為是想詐領保險金。後來醫師檢查時，發現她的肌肉在疼痛時，常伴隨極度僵硬的症狀，甚至在門診要打針時，針頭都難以進入，因此確認陳女身體的確有異常，而並非「裝病詐保」。

台灣光田綜合醫院神經內科主任楊鈞百表示，纖維肌痛症是因為中樞神經過於敏感，神經在傳遞訊息時，將痛覺訊號異常放大，若疼痛只讓一般人覺得輕微的痛感，但對患者來說卻是數倍甚至數十倍的放大而痛難忍。這種身體疼痛慢性且廣泛性，同時身體也很容易在按壓之後引發劇痛，讓患者苦不堪言，也嚴重影響生活品質。

楊鈞百解釋，纖維肌痛症常見於20到50歲的女性，造成這種慢性廣泛性疼痛的機轉仍不完全清楚，可能跟個人體質、壓力、心理創傷等有關。目前已知患者疼痛處的肌肉組織並無特定的病理變化，但對按壓刺激產生的閾值(threshold)都較正常人來得低。所以一般認為除周邊神經系統被激活外，中樞神經系統的過度敏感化(hypersensitivity)應該扮演更關鍵的角色。

纖維肌痛症患者在服用一般止痛藥後，效果不佳。現在雖然有少數藥物可以針對纖維肌痛症治療，但對某些患者仍難以根治，疼痛問題時好時壞，讓患者的生活品質大受影響。

陳女嘗試「重複經顱磁刺激術(rTMS)」，連續治療三個療程後，她認為相較於藥物或其他治療方法，rTMS可以「撐最久」，以前常一周要發作好幾次，接受了rTMS後，復發的頻率隨著治療次數的增多而不斷減少，目前大概可以控制在二到三個月內才發作一次。

楊鈞百說，rTMS透過短時間內重複激發的磁生電流效應，刺激或抑制腦部特定區域，調整腦部訊號，改善憂鬱或疼痛等症狀。他比喻腦部神經迴路就像是電路板，纖維肌痛症就像是電流迴路異常，而rTMS可以調整腦部的情緒或疼痛迴路，減緩發作的次數與程度。

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