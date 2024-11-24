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料理功夫／豆腐蒸肉

原志

材料：

嫩豆腐一塊，瘦肉碎半磅左右，青蔥2枝，蟹肉棒2枝，雞蛋一個。

調料：

生抽，蠔油，鹽，食用油各一勺。

作法：

1.豆腐搗碎，蟹肉棒青蔥切碎，與肉碎混合，再加入調料，充分拌勻。

2.把材料倒入平底盤子，盤中間留一個空洞，若沒有大小合適的盤子，可用鋁箔盤代替。

3.放入蒸鍋蒸12分鐘後，掀開蒸鍋，在中間空洞處打入雞蛋，再蒸5到8分鐘。

4.熄火前撒上一把蔥花，也可在起鍋前淋上一勺熱蔥花油，便可以裝盤上桌。


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