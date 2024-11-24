料理功夫／彩虹蔬菜紫菜蛋餅捲

家庭主婦常為了家人的健康操心，市售餐點除了會吃膩，店家為了迎合大眾口味，調味料都屬於「重磅級別」，在不知不覺中養成了重口味，食安問題也令人膽戰心驚。其實只要用點心思，可以全家大小一起烹調愛的食物，養成了親子 友好關係，增進家庭的和樂，還能吃出健康的餐點。

一道美食的食材占比非常重要，可利用「彩虹飲食」達到營養健康、外觀美麗的目的，讓餐桌氣氛更加圓滿融洽，不需要再接受外食或是冷凍食物的「摧殘」，讓身體得到平衡健康。

材料（2分用量）：

板豆腐500克、蛋皮2張、海苔2張、紅蘿蔔、小黃瓜各80克、藜麥40克、毛豆30克、香菜2克、白芝麻2克、枸杞10克、香油5克、鹽、白胡椒適量。

做法：

1.藜麥洗淨加水煮熟備用。

2.板豆腐擠乾水分，加入些許鹽巴跟香油攪拌。

3.紅蘿蔔、小黃瓜切絲，毛豆去豆莢。

4.平底鍋倒入油，把雞蛋 煎成薄蛋皮狀。

5.接著在蛋皮上面鋪上一張海苔，加入約250克的板豆腐泥，香菜、藜麥、紅蘿蔔絲、小黃瓜絲、毛豆、撒上白芝麻。

6.戴上手套開始捲呈長條狀，稍微用筷子跟手輔助，免得食物包不緊實，接著調整好。

7.拿刀子分切好，撒些柴魚片，即可食用。

小叮嚀：

因為是彩虹食物，可以添加自己想要的食材皆可，不拘限。





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