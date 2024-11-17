旅遊／漫遊五漁村 走入明信片

韋爾納扎小小港灣裡停靠多艘色彩鮮豔的小船。（圖／大邱提供）

未去義大利 之前，以為「五漁村」(Cinque Terre)不過是一個普通的地名，到了以後才知道我錯得離譜。首先它是包括五個有名有姓的漁村的地區總稱，而不是我自以為是的一個單一地名。其次這五個漁村位於義大利西北部濱海的懸崖峭壁上，但不是聚集成團，而是沿著海岸線由南至北連成一線，分別是里奧馬焦雷(Riomaggiore)、馬納羅拉(Manarola)、科爾尼利亞(Corniglia)、韋爾納扎(Vernazza)，以及蒙泰羅索(Monterosso)。

我們從威尼斯坐巴士抵達鄰近小城拉斯佩齊亞(La Spezia)，然後換乘火車進村。導遊說因時間有限，只能挑第二和第四兩個最好看的漁村參觀。跟隨人潮湧進車廂，我們一行12個人很快便被衝散到兩個車廂內。

坐定後才發現導遊和我們不在同一車廂內，我們無人識得義大利文，既看不懂也聽不懂站名，當時也不知道拉城位於「五漁村」東南邊，自然也不知道導遊口中的第二和第四個漁村是由南往北數的還是由北往南數的？是先去第二個還是第四個漁村？到底是在第幾站下車？於是先生擠回另一車廂去問導遊在哪下車，再回頭來通知我們。

韋爾納扎 顛覆漁村印象

走出隧道一踏上村裡的石板路，即被兩旁櫛比鱗次的彩色樓房所吸引，忙著拍照，沒聽清楚先生說些什麼，好像是他身上的歐元不見了，歐洲向以扒手多出名，況且火車上擠得水洩不通，錢被扒了並不意外，好在護照和皮夾子還在便未以為意。韋爾納扎的歷史可遠溯到羅馬時代，中世紀時曾為重要海港。依山而建的村子實在很小，沒走幾步路便到了海邊碼頭。火柴盒似的四層樓房和台灣早期的樓房大同小異，但為了方便漁人辨識自己的家而將房子漆成了亮麗的五顏六色，可惜年久失修，有些美人遲暮之感。小小港灣裡停靠多艘色彩鮮豔的小船，在碧波中蕩漾。岸邊盡是彩色遮陽傘，往來皆是觀光 客，不見漁船、漁人和漁網也沒有魚腥味，顛覆了我對漁村的既有印象。

聖瑪格麗特教堂內部。（圖／大邱提供）

始建於11世紀的羅馬式的聖瑪格麗特教堂是韋爾納扎的地標，一百餘英尺高的八角形鐘樓如守護神般矗立海邊，到處都能看得見。穹頂圓拱的教堂由黑石圓柱支撐，據說是巴洛克風格但並無華麗金飾，一派質樸，古意盎然。相對於它的古樸，我卻在投幣公廁裡見識到了它高科技的一面。廁所男女通用，全自動沖洗馬桶、消毒坐墊和清洗地板，乾淨清爽，只是大排長龍候時過久。

再次上車才搞清楚我們剛才是由南往北到第四站韋爾納扎，現在則是由北往南到第二站馬納羅拉。遠遠看到月台上有個阿拉伯數字2，以為到站了，結果又搞錯了，那是第二號月台而非第二站。

馬納羅拉後有青山、中有彩屋、前有碧海，色彩斑爛美如童話世界。（圖／大邱提供）

馬納羅拉 彷如童話世界

馬納羅拉同樣源自羅馬時代，它是五漁村中最小的一個，沒有海灘和港口，卻因風景明信片而成了最出名的一個。村子主要建在濱海的大岩石上，只有一條主街，很快便能走到海邊。海邊只有一個很小的廣場，一溜巨岩圈住海水成了一個天然浴場。喜愛泛舟、戲水、曬太陽和攀岩的人們在此各得其所。岩石多為黑灰摻白的頁岩，層層堆疊，排列如斜放的管風琴，頗具特色。

馬納羅拉海邊，一溜巨岩圈住海水成了一個天然浴場。（圖／大邱提供）

循著右邊步道往山上走去，美麗的峽灣在眼前開展，頓覺海闊天空。偶一回頭，但見後有青山，中有彩屋，前有碧海，色彩斑爛美如童話世界，猛然醒悟這不就是風景明信片的取景處嗎？原來童話世界不光存在於想像之中，在現實生活中也是有跡可循的。山上頗多梯田，種植葡萄、橄欖等果樹，因漁業早已沒落，現以白葡萄酒釀造業為主。路邊不時可見大紅罌粟花和金黃金雀花，替黑色岩壁增添了不少風采。

在村內沒有看到公廁，只好光顧冰淇淋店。店面很小，一座冰櫃幾乎占據了全部店面，花花綠綠的冰淇淋看不出來是什麼口味，不像美國冰淇淋那樣甜，亦無濃重的牛奶味，多了些冰沙的口感。廁所男女通用，小得難以轉身，地上濕漉漉的又髒又亂，好像從來沒有打掃過。傳說這小村一直保留著12世紀的模樣未變，如今看來所言不虛。

等不到夕陽西下，沒看到萬家燈火，又要往前趕路，車上無聊這才想起了丟錢的事。話說他走到導遊車廂時，剛好一位團員旁邊的位置空了，他坐下問清在哪下車後便起身欲往回走，這時一位白男高舉掉在椅子上的皮夾子問是誰丟的，他拿回皮夾子，走向先前的車廂，心想不妙，趕緊檢查左邊口袋裡的護照和手機都安然無恙，掏出右邊口袋裡的錢一看，奇怪的是美金還在，皮夾子完好無損，夾在美金和皮夾子中間的歐元卻不翼而飛了。

眾人聽說他丟了錢，七嘴八舌地斷起案來。福爾摩斯說只要護照和信用卡 沒丟，只丟了三百歐元不過小事一樁就算了。錢是小事，可是怎麼丟的呢？

福爾摩斯說可能是他穿的休閒褲袋太淺，走動或坐下時皮夾子很容易掉出來。那為什麼坐在他右邊的團員一無所查而是由站著的陌生人發現的？再說左邊口袋裡的護照和手機都比皮夾子大，不是更容易掉出來？既然皮夾子會掉出來，那在同一口袋裡的美金和歐元也該會掉出來，為什麼只掉歐元不掉美金？

福爾摩斯又說有可能是撿到皮夾子的人賊喊捉賊，可是他站著先生坐著，他是如何拿到皮夾子的？也許是在先生起身的一瞬間他拿到了皮夾子，既然到手他為何不拿了走人反而呼叫是誰丟了皮夾子？

福爾摩斯改口說有三種可能，或是他一上車時錢就被扒了，或是他走向導遊車廂途中被扒了，或是他拿回皮夾子往回走時被扒了，這三種可能都似有可能，但都無法解釋何美金還在歐元卻丟了。

先生一向自詡機靈，此番陰溝裡翻船，居然能不動聲色地走完全程，實令我納悶不已。思來想去都想不通夾在美金和皮夾子中間的歐元是在何時和如何被扒的？不禁拿起皮夾子來看，如果我沒記錯的話，這皮夾子應是他20餘年前的聖誕禮物，巴掌大小近四方形，樣式早已過時，表皮磨損起毛，黯淡無光，憑誰看都像是從垃圾桶裡撈出來的垃圾，難怪扒手看不上眼，寧可只要歐元不要皮夾子？

然而為何只要歐元不要美金？是扒手看他太窮不好意思全拿走？這扒手也未免太過神乎其技，竟能在如此狹隘的空間和如此短促的時間內從美金和皮夾子中間單單扒走歐元！

轉念一想既已見識過了五漁村的風采而且今生不可能再來，何苦自尋煩惱，這謎團就讓它留在五漁村吧！