大仁說財經／抗通膨見成效 為何仍覺經濟差

經濟分析局發布報告指出，今年第三季國內生產毛額(GDP)成長率為2.8%。這是一個健康的步伐。(路透)

通貨膨脹已得到抑制，消費者瘋狂消費，企業提供的職位數量多於求職者申請。這樣的經濟，你還企求什麼？

這番話可能是副總統賀錦麗的內心獨白。無可否認，美國經濟火熱，讓全球其他國家羨慕不已。但美國人仍然不滿足，很多選民指責她和拜登 總統過去四年未能有效改善美國的財務狀況。雖然情緒正在改善，但民調一再顯示，美國人對美國經濟大多持負面看法。

這是因為經濟不僅僅是一堆用精美圖表報導的數字：當你花13美元買一份鮪魚三明治時，突然覺得錢包空了很多；當你買不起房子時，會感到自己離美國夢愈來愈遠。

這就是這次選舉如此緊張的一個重要原因。

不過，美國經濟真的很棒。不妨回顧一下美國經濟的實力。

有工作者比率 創新高

經濟安全的最大指標是就業 ，而有工作的人比率正達歷史最高。雖然失業率過去一年不斷上升達到4.1%，但仍處於非常健康的水平，從人類首次登月以來的最低失業率逐步上升。

美國經濟仍是創造就業的機器，拜登執政期間平均每月增加36.8萬個就業崗位，是歷史新高紀錄。雖然成長速度有所放緩，但今年經濟仍平均增加了17.2萬個就業崗位，這幾乎與新冠疫情爆發之前川普政府頭三年經濟增加17.5萬的數字完全相同。

根據美國勞工統計局的數據，企業對勞工的需求如此之大，以至於招聘資訊的數量超過了美國求職者的數量。

第三季GDP成長率 達2.8%

衡量美國經濟最全面的指標正在蓬勃發展。美國經濟分析局發布報告指出，今年第三季國內生產毛額(GDP)經季節性調整後的年化成長率為2.8%。這是一個健康的步伐，與川普政府期間的經濟擴張相當，當時人們對經濟狀況的感覺很好。

這也讓美國經濟成為全世界羨慕的對象：根據國際貨幣基金的數據，預計美國今年的經濟成長仍是七大工業國集團經濟體中最強勁的。

薪資成長率 高於通膨率

勞工薪資並沒有像幾年前通貨膨脹真正脫軌時那樣蓬勃發展。但根據勞工部 的數據，調整後年成長率仍為3.9%；仍高於通貨膨脹率，這意味著美國人可以花的錢正在增加。

根據經濟分析局的數據，經通膨調整後的人均可支配收入連續27個月成長，是有史以來最長的連續成長。

消費者支出 上季增3.7%

雖然總統民調結果相反，但消費者的表現反映出經濟狀況良好。經濟分析局的數據顯示，占美國經濟三分之二以上的消費者支出正在飆升，上季成長3.7%，為2023年第一季以來的最高成長率。

消費者信心也在上升：10月增幅是2021年3月以來所有調查中的最大。

但為什麼總是讓人感覺不那麼出色？可能就是因為這些只是數字，讓很多人感覺經濟如此糟糕。

住房負擔 加劇貧富差距

美國房價連續15個月創歷史新高。對擁有房屋的人來說是個好消息，但對於無殼族而言就不太好了；尤其是房貸利率仍然居高不下，在7%上下盤桓。Redfin的數據顯示，這就是為什麼今年只有2.5%的房屋易主，比率創下歷史新低，為30年來的最低水平。

租金也沒有帶來太大的緩解：2023年大約一半的美國租屋者將其收入的30%以上用於租金。根據美國住房和城市發展部的定義，房貸和其他住房支出被視為「負擔成本」。

住房負擔能力危機加劇了美國的貧富差距，使被迫搬家或沒有住房的人們陷入財務困境。但許多不貧困的人也在艱難度日，很大程度是因為住房成本高昂：根據銀行數據，年收入超過15萬美元的美國家庭中有五分之一是月光族。

現在的物價比拜登上任時高出約20%。(本報資料照片)

物價雖趨緩 近4年已漲20%

通貨膨脹恢復正常。但這並不意味著價格正在下跌，它們只是沒有達到幾年前的驚人水平。

現在的物價比拜登上任時高出約20%，這讓美國人每天提醒他們每次去商店時通膨有多凶悍。過去幾年，汽油價格大幅下跌，許多州的汽油價格從2022年每加侖5美元以上的歷史平均高點跌至目前每加侖3美元以下。這雖有助生活，但沒有解決許多美國人每天仍然面臨的通膨問題。

政治傾向 左右對經濟的看法

顯然政治傾向會左右一切；對經濟的看法在很大程度上取決於個人的政治觀點。

布魯金斯學會最新發布的一項最研究發現，經濟情緒與控制白宮的政黨之間的政治關係之間存在相關性。川普上任後，共和黨的經濟情緒高漲，而民主黨的經濟情緒則下跌；拜登上任時情況恰恰相反。

當共和黨人執政時，共和黨人認為經濟良好的可能性，是民主黨人入主白宮時認為經濟良好的民主黨人的三倍；然而反之亦然。