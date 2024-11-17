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詐騙ing／偽造真的號碼 但官方來電是假的

記者趙健
南加州愛迪生電力公司，提醒民眾注意最新詐騙手法，就算是SCE的官方來電也不能信。（南加州愛迪生電力公司網頁）
南加州愛迪生電力公司，提醒民眾注意最新詐騙手法，就算是SCE的官方來電也不能信。（南加州愛迪生電力公司網頁）

在科技日新月異的時代，詐騙者的手段也不斷演變。南加州愛迪生電力公司(Southern California Edison，簡稱SCE)提醒民眾注意最新詐騙手法，就算是SCE的官方來電也不能信。

屋主和小型企業主尤其容易受到攻擊。據SCE統計，今年截至目前，已收到近1300份舉報，詐騙者冒充SCE工作人員行騙，損失已達17萬美元，平均每個客戶損失170美元。

在SCE分享的一個案例中，詐騙者聲稱自己獲得工作指示，授權中止顧客的電力服務。他不斷催促顧客回電，並威脅稱如果不立即付款，顧客的電錶將被拆除。

SCE公布一則詐騙電話語音留言紀錄：「Hi，我是SCE的Kevin。我打電話的原因是我有一份關於您位於…(地址)房產的工作要求。我將在30到45分鐘內到達並拆除電表。我打電話是為了確認你們要求切斷連線。如果您沒有提出此要求，或者您不知道自己已切斷開，那麼您可以透過###-###-#####盡快就服務進行溝通，按1或2與人工代表交談。案號(工單)是#D41612014。謝謝。」

SCE資訊治理代表Peggy Garcia表示，「如果有人來電說他們來自SCE，並向你施壓，說你欠電費，請立即掛斷電話。」她提醒顧客保持警惕，並強調SCE絕對不會透過電話要求您付款。

此外，她指出，犯罪分子甚至可以偽造官方電話號碼。「來電可能顯示為SCE的號碼，也不要認為它是有效的」。

在另一個騙局中，社群媒體帳號和網站聲稱，他們可以透過引用消費者法來教導顧客如何不用支付水電費。騙子透過提供收費的線上課程來騙取錢財。他們通常的伎倆是讓顧客在帳單上寫下「已付」，然後將其發送給公用事業公司，以此方法清空待付餘額。Garcia表示，「這是錯誤的，沒有法律允許客戶不交電費。如果這樣做，就會面臨斷電的風險。」

SCE特別提醒：如果懷疑自己被騙，請記下來電號碼，使用SCE詐騙舉報表格(https://cloud.sce.com/Fraud_Form)聯繫SCE；合法的公用事業公司不會突然打電話給顧客討論斷電、詢問財務資訊或要求付款；切勿在電話中透露個人或財務訊息，包括SCE PIN碼，除非是自己發起的呼叫並確定接收者的合法身分；詐騙者經常製造一種緊迫感，迫使顧客倉促做出決定；SCE在斷開用電連接之前會發出充分的通知。

南加州愛迪生電力公司，提醒民眾注意最新詐騙手法，如果懷疑自己被騙，請記下來電號碼...
南加州愛迪生電力公司，提醒民眾注意最新詐騙手法，如果懷疑自己被騙，請記下來電號碼，使用SCE詐騙舉報表格(https://cloud.sce.com/Fraud_Form)聯繫SCE。（南加州愛迪生電力公司網頁）

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