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影／北市公車追撞釀1死10多傷 追撞力道驚人 行車影像曝光

詐騙ing／「不匯錢就來找你」 谷歌截圖露餡

記者邵敏

一項「駭客」詐騙計畫，正在襲擊全美各地的電郵。不法分子聲稱，已遙控錄製人們家中的隱私，包括夫妻生活視頻，並以此威脅收件人轉帳價值數千美元的比特幣。南加華人也收到同樣的恐嚇郵件，但信中一些細節，讓華人最終確定對方就是詐騙分子。

南加州亞凱迪亞市華人張女士日前收到這封電郵，她說一夜未眠，因為對方信中列舉的個人信息完全屬實，讓她一度確信隱私已被獲取。但信中一張照片，讓張女士產生懷疑，這張照片顯示的是鄰居家的房子，「信中稱，如果我不匯款，他就會到這個地址找上我」。張女士琢磨半天，最終認為發件人應該是弄錯房屋地址，「顯然，他想發送的是我們家的房子照片，但發鄰居的照片給我。這個紕漏讓我懷疑，對方並不像郵件中所稱，已掌握所有個人信息」。

對其他被害人來說，就沒有張女士那麼幸運。根據CBS電視台報導，居民Michael Morimoto幾周前同樣收到一封電子郵件，信中指出他的姓名、地址、電話號碼、以及一份充滿恐嚇信息的PDF文件。此外，對方還發送Morimoto居住的房子照片。

在這封威脅信中，肇事者稱已經在Morimoto的電腦設備上安裝駭客軟件，並威脅說，如果不轉帳價值2000元的比特幣，就會向Morimoto的所有聯繫人發布不雅圖像和視頻。這名被害人在接下來的一段時間，又收到兩封來自不同電郵地址的信件，這讓他十分驚慌，「天哪，這是真的嗎？駭客已經變得如此厲害」。

從多名被害人收到的照片看，這些房屋外景都從谷歌地圖街景中獲取。此外，當事人張女士還指出，信中的一些細節內容並不屬實，威脅者稱，張女士最近曾瀏覽過色情網站，而這些網站幫助駭客向她電腦植入惡意軟件。張女士分析，她沒有瀏覽過什麼色情網站，對方這種說法屬無稽之談。

網路安全專家Sean Lanterman專家警告，如果收到類似勒索郵件，不要回覆，不要付一分錢，並立即向郵件運營商舉報這封電子郵件。Lanterman同時建議，人們可以透過haveibeenpwned.com等網站，檢查是否已因個資外洩受到損害。

駭客 華人 南加

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