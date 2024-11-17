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封面故事／想讓婚姻更美滿？快挽起袖子幫忙做家事

編譯尤寶琪
公眾認為，性別角色變化對於已婚夫婦和家庭而言，利大於弊；47%認為這使婚姻更容易成功。(圖／123RF)
公眾認為，性別角色變化對於已婚夫婦和家庭而言，利大於弊；47%認為這使婚姻更容易成功。(圖／123RF)

想要確保你的婚姻順順利利嗎？離婚律師科克蘭(Sarah Corcoran)給大家一個簡單但很重要的建議，那就是多幫忙做家事。

科克蘭在一個爆紅的TikTok影片中解釋，像是洗碗或分擔家務等基本家事，在婚姻是否能持久中，有著很重要的作用。

科克蘭指出：「從不參與家務的配偶，往往會引起對方的怨恨。」多年來她見過不少不幸福的夫妻。

科克倫在社群媒體Ｘ上寫道：「忽視家務事是男人在婚姻中最常犯的錯誤，會因此導致潛在的怨恨和婚姻緊張。」

小火慢燉的怨恨

科克倫認為，忽視家務事通常不會立即引發導致離婚的爆炸性爭吵；反之，這種怨恨是一種會隨著時間，侵蝕著兩人之間關係，積少成多的挫折感，就像是「小火慢燉」一樣在配偶的心中緩慢燃燒著。

這種怨恨其實並不罕見；在兩性婚姻中，美國高達70%的離婚是由女性所提出；而其中反覆出現的離婚問題，就是男子通常希望妻子承擔大部分家務和照顧孩子的責任。

科克蘭解釋：「丈夫們仍希望妻子，能承擔大部分的家務和照顧孩子的責任。」

幫忙洗碗就解套

對此，科克倫給出的建議可以說是再直接也不過：「如果你想要維持婚姻，那就偶爾幫忙清空一下洗碗機。」

分擔家務可以讓雙方都感到受重視並減輕壓力，進而讓使婚姻更加平衡和幸福。所以，如果你正在找一種能讓家庭和睦的方法，或許你該拿起海綿，開始打掃了。

社群媒體 TikTok

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