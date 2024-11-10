吃貨／「賞味期限」標籤 加州為何禁止？

加州成為全美第一個禁止大型超市食品貼上令人困惑的「賞味期限」(best before)標籤的州。(美聯社)

加州 成為全美第一個禁止大型超市食品貼上令人困惑的「賞味期限」(best before)標籤的州。

每日郵報(Daily Mail)報導，加州州長紐森 (Gavin Newsom)日前通過這項立法，目的是讓消費者不再對冰箱裡的食品玩「猜謎遊戲」。

依現行法律，標示「銷售期限」(sell by)或「賞味期限」的食品標籤並無普遍意義。全美各地商店出售的包裝食品上有超過50種不同的日期標籤，但這些資訊多不受管制，也與食品安全無關。

例如「銷售期限」的日期通常是店家將商品下架的指南，而非產品是否仍可安全食用的指標。由於聯邦未規定這些標籤應包含哪些資訊，常導致顧客混淆，而根據食品藥物管理局的統計，全美近20%的食物被浪費了。

加州每年有約600萬噸未過期食物被丟進垃圾桶，新規定將於2026年7月生效，為該州食品標籤設定新標準。未來將以「best if used by」取代目前「賞味期限」標籤，以表示產品的最佳品質，並用「use by」標示產品安全性；但雞蛋 、啤酒與其他麥芽飲料不在此限。

加州反浪費組織(CAW)的帕克(Erica Parker)表示，食物的浪費率愈來愈高，希望這項立法能為全國新的食品標籤標準鋪路，並成為其他州的典範，最終推動聯邦採取行動。

23歲的雅柯斯塔(Jasmine Acosta)接受美聯社訪問時表示，她認為多數人都不了解食品標籤文字的意義，「這讓消費者感到困惑」。

雅柯斯塔說，她曾在小雜貨店工作，因此養成在使用食品前檢查所購肉類是否有異味或變色的習慣。她表示，「銷售期限」有助於商家採取「先進先出 」的方法，並為下一批貨物到達做好準備，但這並不表示食品已經變壞。