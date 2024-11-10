理財百科／這5州 躋身熱門退休居住地

愛達荷州生活成本容易負擔，還有令人驚嘆的自然美景，是絕佳的退休目的地，(取自Pexels@Gabe)

退休 是嘗試新事物的機會，對於許多退休人士來說，這是搬遷到他們夢想居住地的最佳時機，以下是2025年的熱門退休居住地。

愛達荷州

Selling Land Fast資深房地產買家布札克(Tom Bruzek)指出，愛達荷州生活成本容易負擔，還有令人驚嘆的自然美景，是絕佳的退休目的地，「這裡的住房和日常花費比許多州容易管理，對於擁有固定收入的人而言是一個有吸引力的選擇。」

他補充說：「小鎮的魅力和友善的社區營造出歡迎的氛圍，非常適合尋找平靜和活躍生活方式的退休人士。」

Senior Living Interviews創辦人莫里斯(Daniel Morris)表示，亞利桑納州是愈來愈受退休人士喜愛的州之一，「亞利桑納州以乾燥、溫暖的氣候而聞名，對於那些受關節炎或其他因溼度而疾病加劇的人而言尤其吸引人。」

此外，與許多沿海州相比，亞利桑納州的生活成本較低，是吸引退休人士的其中一大重要因素。

布札克稱阿拉巴馬州是新興的熱門退休目的地，這要歸功於該州極平價的生活成本和溫暖的氣候，除了南方的熱情好客，友好和文化豐富的社區為新居民提供一個溫暖的居住環境。

布札克表示，阿拉巴馬州冬季氣候溫和，夏季炎熱，適合想避開嚴寒氣候的人，此外，該州不斷擴展的健康照護機構為年老的退休人士提供優質的服務，確保他們獲得有品質的護理。

北卡羅來納州

莫里斯表示，北卡羅來納州有溫和的氣候、風景優美的自然環境、以及容易負擔的生活成本，是新興的頂尖退休目的地之一，阿什維爾(Asheville)、威爾明頓(Wilmington)等城市尤其吸引人，這些城市提供文化設施、戶外活動和醫療設施等。

此外，該州的稅金負擔也相對較低，對於退休人士很有吸引力。

新墨西哥州

新墨西哥州有溫暖乾燥的氣候和充足的日照，能為退休人士提供獨特而豐富的生活體驗，該州豐富的歷史和多元的文化帶來無盡的探索和享受機會，尤其是聖塔菲(Santa Fe)和阿布奎基(Albuquerque)這樣的城市。

布札克說，這裡的住房和生活開銷平價，讓退休人士更有機會在沒有經濟壓力的情況下享受他們的黃金歲月。