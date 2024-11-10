我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

每周一書／同題寫作 王鼎鈞、程奇逢上演「四手聯彈」

紐約世界書局提供
書名：四手聯彈 作者：王鼎鈞、程奇逢 出版：廣西師範大學出版社 日期：2024年6月
書名：四手聯彈 作者：王鼎鈞、程奇逢 出版：廣西師範大學出版社 日期：2024年6月

「四手聯彈」一書所收作品共37個主題、65篇文字，分成兩輯。第一輯是王鼎鈞與程奇逢兩人「輪流發球」的千字專欄散文，緣起於兩人設計的一個專欄，同一個題目，每人寫一篇不同的文章，合併在一起刊出，借以表現世事不只一個層面，人情不只一個角度，利害不只一個標準。第二輯是兩人沉實厚重的散文。

本書內容豐富，作者雖人在海外，但北戴河的海浪，都江堰的風，鳳凰古城的廊橋，時時縈繞心頭，不曾離去，志在與讀者共同吟詠山河深情，表達了對中華文化的熱愛。

王鼎鈞，山東省蘭陵人，1925年出生於一個傳統的耕讀之家；1949年到中國台灣，服務於「中國廣播公司」，還曾擔任過多家報社副刊主編；1979年應聘至美國的大學任教，之後定居紐約至今。

王鼎鈞的創作生涯長達半個多世紀，著作近40種。從20世紀60年代早期的作品到1975年「開放的人生」，再到80年代初期「作文七巧」，其「人生四書」、「作文四書」等作品在中國台灣銷行極廣，至今不衰。

自70年代末期起，王鼎鈞開始了「碎琉璃」等獨樹一幟的文學創作；1988年「左心房漩渦」出版之後，更被譽為「當之無愧的散文大師」。從1992年至2009年，王鼎鈞歷時17年陸續發表「回憶錄四部曲」，融人生經歷、審美觀照與深刻哲思於一體，顯示一代中國人的因果糾結、生死流轉。另出版了「春秋花果：王鼎鈞自選集」、「愛情意識流」等書。

程奇逢，出生於上海。美國匹茲堡大學碩士。現任「紐約一行」文學雜誌編輯，法拉盛詩歌節組委會委員。

書摘／紐約地鐵的滋味（節錄）

●程奇逢

紐約地鐵的入口很像一個礦坑的入口。狹窄、呈正方形、一直往下，通往晦瞑的某個地方。它沒有礦井常有的沉井，每天幾百萬人自覺自願地沿著破舊的階梯，走到地下幾十英尺的地方。老人們貼著扶把慢慢地走，神情像哲學家那樣專注和凝重，他們大約是在思考，尚存力氣用盡之時和哲學迷題破解之時，哪個先來到？年輕人則歡快地跳躍著往下跑，還有等不及季節的轉換，提前露出修長大腿的女人。嬰兒則被放在嬰兒籃裡，被父母小心提著，這是一幅完整的人生圖畫。

下礦井需要一頂裝有礦燈的安全帽，下紐約地鐵則需要一張儲有錢值的磁卡，以前是一枚金屬硬幣。

紐約的地鐵，礦脈很豐富，幾十條路線，通往每一個街區。我常常擔心紐約，上面承載太重，那麼多密密麻麻的摩天大樓，下面又都被挖空，萬一哪天地面承受不住，整個城市塌下去怎麼辦？別忘了，曼哈頓只是一個小島而已。

除了有怕它坍塌的恐懼，我也認為魔鬼梅菲斯特就住在裡面。它誘使紐約人與它訂立協議，人們可以在紐約的酒吧飲酒作樂，可以在街上追逐少女瑪甘蕾，但是每上下地鐵台階一就要把生命中的一天交給它。

在紐約地底下煞有介事急匆匆跑來跑去的，其實就是一個個由鐵皮、塑膠和玻璃組成的封閉盒子，這些材料裡玻璃最重要，有了玻璃窗子，我們才知道自己在移動，也可以看見別人移動。

●王鼎鈞

有一個人，來到紐約，打電話給他的老同學：「我想學習如何紐約生活。 」只聽得電話線的那一頭兒說：「別擔心，你已來到世界上最容易生活的地方。 」

老同學馬上教他做兩件事，一件是如何進麥當勞點漢堡，一件是如何搭地鐵。 「前一件事保證你餓不死，後一件事保證你困不死。一個人吃得飽又能自由行動，紐約自有你一片天地，咱們一塊兒上。 」

這位老兄把麥當勞和地鐵相提並論，頗有見地。麥當勞號稱「速食」，地鐵可以稱為「速行」，也就是台灣說的捷運，日本說的快速交通系統。汽車在市內行駛，每小時只能有30-40公里，地鐵快車的速度可以達到每小時89公里。它為什麼能快呢？因為它在地下有專用的車道，沒有十字路口，沒有紅綠燈。

可以想像，這是多麼大的工程。難以想像，傾國傾城修地並不是修王室的御道，也不是修哪一部分人的秘密，而是為大眾闢奮鬥之路。地鐵的造價那麼高，票價卻那麼便宜，我寫這篇文章的時候，單程票一張三元，如果你買月票，不限乘坐的次數，出出進進平均計算，每次車費大概一元五角。一元五角是多少錢呢？麥當勞的咖啡，老僑稱之為「拿鐵」，每杯二元四角。不到一杯咖啡的價格，你可以坐上去奔馳七十、八十公里，這樣你才可以東西南北深入人力市場，披荊斬棘。

地鐵 麥當勞 咖啡

上一則

大仁說財經／船用氨氣燃料 無碳但成本高昂 安全性堪慮

下一則

理財百科／這5州 躋身熱門退休居住地

延伸閱讀

紐約地鐵月台爭執動刀 華男刺死他人被控二級謀殺

紐約地鐵月台爭執動刀 華男刺死他人被控二級謀殺
川普找到「新工作」 向麥當勞「辭職」 明年總統就職日生效

川普找到「新工作」 向麥當勞「辭職」 明年總統就職日生效
紐約植物園 假日小火車展回歸 有30餘年歷史

紐約植物園 假日小火車展回歸 有30餘年歷史
洛克菲勒中心聖誕樹麻州啟程 艾伯特家族捐贈9日抵紐約

洛克菲勒中心聖誕樹麻州啟程 艾伯特家族捐贈9日抵紐約

熱門新聞

西雅圖超市停車場裡，以車為家的「車民」將雜物放在車頂上。(作者提供)

生活／哪裡免費 哪裡是家園…我所見的西雅圖「游牧人生」

2024-11-10 12:48
志工在北部小溪工作。(作者提供)

城鎮傳真／當義工 搶救玫瑰角河口魚

2024-10-20 02:19
德州對薪資、企業收入、退休金、社安金或遺贈資產均不徵稅。圖為奧斯汀德州大學。(新華社)

理財百科／這5州 選後可考慮搬家置產

2024-11-10 15:30
愛達荷州生活成本容易負擔，還有令人驚嘆的自然美景，是絕佳的退休目的地，(取自Pexels@Gabe)

理財百科／這5州 躋身熱門退休居住地

2024-11-10 01:18
準確的血壓值取決於正確的手臂姿勢。（圖／123RF）

養生／手臂姿勢正確 量血壓數值才準確

2024-11-10 01:07
399號灰熊和牠的幼崽。 (美聯社)

遭汽車撞擊…「灰熊399號」之死 凸顯背後保育戰

2024-11-10 14:32

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使