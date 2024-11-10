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談藝／「德州繪畫之父」真跡掛家裡無人知 「復活」拍出11萬

編譯陳韻涵
「德州繪畫之父」溫登克的「聖安東尼奧的矢車菊田」畫作。(取自歷史傳承拍賣行Heritage Auctions網站)
「德州繪畫之父」溫登克的「聖安東尼奧的矢車菊田」畫作。(取自歷史傳承拍賣行Heritage Auctions網站)

德州繪畫之父」溫登克(Julian Onderdonk)的「聖安東尼奧的矢車菊田」(A Field of Bluebonnets, San Antonio)畫作，6月底在歷史傳承拍賣行(Heritage Auctions)上，以11萬2500元落槌。

這幅畫在百年前被當作生日紀念品送給一名婦人，婦人過世後數十年來被掛在私宅中，卻沒人認出那是印象派大師的真跡；近期該家族成員得知這件事之後，決定拍賣畫作，讓給「真正懂得欣賞的人」。

歷史傳承拍賣行表示，這幅1921年的矢車菊畫作原屬於一位搬到西岸享受退休生活的女性所有，畫作與其他物品被裝上拖車，指名贈予慈善組織Goodwill。

拍賣行表示，這件作品原本是委託拍賣女子的已故母親所有，她母親的德州遠親送她媽這幅畫，以茲紀念母親1922年出生。

女子的母親曾想把畫作送人，卻在最後一刻改變心意，認為「它太漂亮，不能捨棄」而留下畫作。

這名母親過世後，她的女兒將這幅畫掛在華盛頓州塔科馬(Tacoma)附近的自宅內；多年來，家人都沒發現這幅畫其實是溫登克的真跡。

畫作原主人的孫子告訴歷史傳承拍賣行，家族成員最近才發現這件事，並決定將畫作賣給「真正懂得欣賞它的人」。

6月29日，「聖安東尼奧的矢車菊田」在拍賣會上以11萬2500元落槌；同場上另兩幅德多克的畫作，分別以10萬6250元和9萬3750元成交。

德州歷史學會(Texas Historical Society)表示，溫登克1882年生於德州聖安東尼奧，年紀輕輕便展現藝術天賦，十多歲開始教藝術，後來遷居紐約市學習和教書。

1906年，溫登克接下一分季節性工作，負責在達拉斯州博覽會(Dallas State Fair，如今改稱德州博覽會State Fair of Texas)籌畫藝術展。

1909年，他與家人搬回德州，且對描繪矢車菊及其他德州風景興致高昂。

溫登克於1921年創作「聖安東尼的奧矢車菊田」，孰料隔年在創作巔峰逝世，得年40歲。

德州 拍賣 紐約市

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