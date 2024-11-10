我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

封面故事／走進亞馬遜雨林 一窺大自然神秘力量

刁冠群
亞馬遜河流域河水縱橫交錯，搭小舟深入雨林。(作者提供)
亞馬遜河流域河水縱橫交錯，搭小舟深入雨林。(作者提供)

天色已暗，雨絲穿過繁密的樹葉打在身上，我們的車在亞馬遜雨林的河畔停下，沿著河岸還要步行約十分鐘，才到隱密在叢林裡的旅館。

往旅館的步道一片泥濘，覆蓋在茂密的樹林裡，雨聲滴滴嗒嗒，步道旁的河水潺潺作響，我分不清方向，只盯著前面一個人的腳步，繼續前行，黑暗的雨林，雨聲和河水聲，交織成一無以名狀的網，似乎將人吞噬進去。這是夜幕慢慢降臨亞馬遜雨林的時分。

入住旅館後，雨稍歇，蟲鳴響徹周遭，月光從浮雲，穿透下來撒在漆黑的樹林。我們換上長筒的雨鞋，跟著導遊進入厄瓜多黑暗籠罩的亞馬遜雨林；導遊說，雨後的夜晚是觀察昆蟲動物最佳時間。毒蜘蛛的細網，已在樹林一角鋪好了，準備獵物的落網；青蛙昆蟲叫聲不停，聽到我們的腳步聲，戛然而止，手電筒的燈光照在樹蛙身上，全身翠綠的裝扮，不知有沒毒性？導遊再掀開樹枝，一條紫色小蛇蜷曲在樹幹上，難怪導遊一再提醒不要碰觸路旁的樹木枝幹。

遠處的Cotopaxi火山聳立在群山中，位基多市南約30英里處，是安第斯山脈的活...
遠處的Cotopaxi火山聳立在群山中，位基多市南約30英里處，是安第斯山脈的活火山，也是厄瓜多第二高山。(作者提供)

在漆黑的夜晚，一路看到形形色色的動物昆蟲，才知道雨林裡隱藏著一個複雜的生態網絡，我們像闖入大觀園的外地人，不知盤據這雨林多時的昆蟲和動物是否歡迎？

一路小心翼翼，走到一空曠處，月光皎亮，可以看到百米處高聳的樹林，導遊停下介紹了附近的生態環境，也讓我們靜默一刻，聽聽蟲鳴，同時讓我們和大自然對話；此刻我才知道叢林是何其有趣之地，那神祕不知的力量，令人著迷。

與大自然對話 癒療身心

在南美洲有大自然癒療師，引人到森林，與大自然對話，來提升身心靈的力量，亞馬遜雨林應該是最佳之處吧。在那短短的十幾分鐘的靜默，我不知道，為何先浮現叢林戰爭的可怕景象，為那些遠離家鄉的戰士，躲在漆黑的森林，飽受蟲咬之苦，還要防蟒蛇與猛豹來襲，感到難過。接著，我心中突然冒出一些人生的困惑問題，我是何來何去，之後我慢慢沉浸入亞馬遜河雨林的陌生與神祕之中，恐懼之心也似乎雲消霧散。

印加人歌舞來為遊客祈福。(作者提供)
印加人歌舞來為遊客祈福。(作者提供)

此刻我想在這叢林留下一些告白，感恩父母賜我生命，感謝家人陪我度過斑斕多彩日子，還有那些展現笑容鼓舞我前行的朋友。在漆黑雨林走回旅館的路上，大家似乎沉浸在大自然力量之中，沉默無語， 或許每一個人都已傾訴生活困惑，找到新的解方。

來到亞馬遜雨林的第一個夜晚，是大自然療癒的奇遇之旅，我們一行十人，萍水相逢，在厄瓜多首都基多相聚，跨過安第斯山脈，一起來到在亞馬遜雨林的Tena小鎮，成員中有醫生、有工程師、有企業主，大都年過半百歷經大江大海的挑戰，或許大家都想來此和大自然對話。因為在大自然裡，迂迴複雜的人生，可以變得單純簡單。

隔日，我們坐上小舟進到叢林，找尋新的和大自然對話的方式，小舟平靜劃過河水，留下蜻蜓展翼般的波痕；赤熱的陽光，照在河旁的高聳樹木，樹影在我們的身體滑過；看到猴群在樹梢間跳躍，看似在享受清晨的陽光，也好像在驅趕我們離開牠們活動領域；群猴的吼叫聲，使平靜的河上活動，帶來一絲絲的熱鬧。

鱷魚躲在一角 等待獵物

船繼續前行，看到水面偶爾跳出一些不安於室的魚，不知在覓食還是求偶？我們還注意到躲在河邊樹林一角的鱷魚，等待獵物的到來。河水裡還看到數呎長的象魚，從船底穿過。但此刻我們沉浸在森林與河流的平靜安詳之中，鱷魚、巨蟒、電鰻或食人魚，已非我們關切之事，將危險置之身後。

基多是南美洲最美麗古老教堂集中地之一，舊金山廣場的教堂和修道院，始建於1534年...
基多是南美洲最美麗古老教堂集中地之一，舊金山廣場的教堂和修道院，始建於1534年，計修建一百多年。(作者提供)

我想起「Wild」(荒野)一書的作者雪兒‧史翠德，在她人生最低潮的時候，走入美國太平洋山脊的大自然，說出「走進世界的荒漠，才能走出人生的荒蕪」，這是勇氣的召喚。走入亞馬遜雨林正視黑暗與恐懼，就可以領悟到勇氣，我想這是大自然療癒的一種力量。

結束泛舟，走進位於兩條河交匯處的Tena小鎮，印加部落數代定居於此，下船後我們到了一印加人的活動中心，一名印加婦女在我的臉頰，塗上三道朱紅，據說這可提升人的力量，還在我額頭繫上青綠樹皮帶，並給我一根木杖，角落的印加人開始唱起歌來，我們就跟隨印加婦女執杖而舞，木杖揮向空中，似乎在驅邪，這是一種祈福的儀式，希望帶給遠道而來的客人健康快樂。我忘記了旅途的勞累，生活的迭宕，每個參與的人滿懷笑容，精神暢快。

接著一名印加人介紹當地的植被，拿著一株約五米高的根莖植物，說明印加人如何受益於當地的植物，森林供應他們食材，也是治療病痛藥材的來源。每當看到外來的大公司，採礦伐木，森林不見，看似奪走滋養他們的母親，痛心不已。在亞馬遜河流域盜木拓土開荒，毀掉不只是森林，印加部落跟著消失，口傳世代的土著藥方，也埋入塵灰裡，對西方的植物藥理是巨大的損失。這時我理解到蝴蝶效應，在亞馬遜河流域發生的事情，都和我們息息相關。

小市鎮 食材藥材集散地

叢林的小市鎮，都靠著亞馬遜河流域的河流串連起來，小鎮的市集，是食材也是藥材的集散地，我們走入Tena的市集，各式藥材一袋袋擺著供人挑選。幾年前，產自安地斯高山的馬卡(Maca)藥材，是菜類植物，莖塊狀的根部看似紅蔥，被印加人視為神恩賜的禮物，有助提升體力，在日本和中國一度受到追捧，被當做壯陽藥物使用。

克服高山頭疼的古柯葉，在此是普通的藥材。科博葉則用在止血，已有多年。近年，死藤水成報導焦點，亞馬遜雨林通靈的薩滿巫師在治療精神病患時，會讓患者服用死藤水，來治療憂鬱症和精神疾病。

小鎮的市集也是藥材中心。(作者提供)
小鎮的市集也是藥材中心。(作者提供)

小鎮市集是亞馬遜雨林藥材資訊的分享中心，我對此所知有限，但在市集學到了印加人的生活哲學，人是處在宇宙、土地、水和森林四種平衡力中心，失去其一，都會造成人的焦慮不安和疾病。亞馬遜雨林生機盎然，是植物的家園，河流漫延千里，森林和河水滋潤土地，使整個生態平衡發展，難怪一些印加部落，抗拒文明的入侵，也是在維護生存的環境。

雨林的夜晚，蟲鳴響徹，害怕光亮的樹蛙躲在樹葉底下。(作者提供)
雨林的夜晚，蟲鳴響徹，害怕光亮的樹蛙躲在樹葉底下。(作者提供)

離開亞馬遜雨林，我們路經泛美公路回基多，極目遠眺，都是1萬英尺以上的高山，世界最高的活火山 Cotopaxi，高1萬9347英尺，聳立群山中，德國的地理學家洪堡，為這公路取名「火山大道」，途中我們選擇了一溫泉區憩息，溫泉面對白雪皚皚的火山，四周一片翠綠，輕風徐徐，是我體驗過最佳溫泉之一。厄瓜多是赤道國家，卻處處溫泉，真是得天獨厚。

回到基多，前往老城區參觀，城區裡教堂多座，有的氣勢雄偉，有的金碧輝煌，都是西班牙人占領時期興建的。行前閱讀紐約時報報導，提到基多市的另類旅遊—探訪藥草理療師。在老市區的廣場旁，問了幾名路人終於找到一家小店，門口堆滿了藥草，門口海報寫著「草藥，療癒能量不足…」，走入狹窄的店裡，已有四、五個人在等候，一些當地人相信草藥理療可治萬病，從小孩的驚嚇、配偶的出軌、身體能量不足，到生活厄運等。我就看到抱著小孩的母親在等候治療。由於候診時間太久，我們轉到另一家草藥理療店。

理療師是中年婦女，首先詢問身體狀況與來訪目的後，就挑一把藥草，就在來訪者的身體拂拍，先從頭部開始，一直拍到腳底。她說可以清除身上的穢氣，增加體內的能量。整個療程約15分鐘。我不知道效果如何？走出店面時，開了眼界，會心一笑。

盛產玫瑰 花界「愛瑪士」

 

走到廣場的另一角，幾位穿著傳統印加服飾的婦女，拿著一束束的玫瑰花在兜售。我頓然想起，厄瓜多盛產玫瑰，玫瑰花瓣多、花苞大，總類有300多種，繽紛多彩，花期長達兩周以上，銷售全世界，因價格高被花界稱為「愛瑪士」級別的玫瑰花。拿一束厄瓜多玫瑰，送給心愛的人，這是人生風情萬種的象徵，也是療癒和增進人際交往方法。我認為這是大自然給人類的一種恩賜。而亞馬遜河雨林則是大自然給人類最大的贈禮，撫癒人類身心靈的力量，真是令人著迷。

基多老市區有草藥理療師，幫人淨身驅邪。(作者提供)
基多老市區有草藥理療師，幫人淨身驅邪。(作者提供)

亞馬遜 紐約時報 德國

上一則

封面故事／親歷加拉帕戈斯群島 遙想達爾文

下一則

新聞眼／夫妻為選舉冷戰 愛讓他們擁抱彼此、學習溝通

延伸閱讀

封面故事／11州有州長選舉 共和黨搶8 民主黨搶3

封面故事／11州有州長選舉 共和黨搶8 民主黨搶3
封面故事／加州今年有10項公投案 編號依內容而定

封面故事／加州今年有10項公投案 編號依內容而定
封面故事／南瓜6「掌故」 你可能不知道

封面故事／南瓜6「掌故」 你可能不知道
封面故事／小心鬼來了 萬聖節起源

封面故事／小心鬼來了 萬聖節起源

熱門新聞

西雅圖超市停車場裡，以車為家的「車民」將雜物放在車頂上。(作者提供)

生活／哪裡免費 哪裡是家園…我所見的西雅圖「游牧人生」

2024-11-10 12:48
志工在北部小溪工作。(作者提供)

城鎮傳真／當義工 搶救玫瑰角河口魚

2024-10-20 02:19
德州對薪資、企業收入、退休金、社安金或遺贈資產均不徵稅。圖為奧斯汀德州大學。(新華社)

理財百科／這5州 選後可考慮搬家置產

2024-11-10 15:30
愛達荷州生活成本容易負擔，還有令人驚嘆的自然美景，是絕佳的退休目的地，(取自Pexels@Gabe)

理財百科／這5州 躋身熱門退休居住地

2024-11-10 01:18
準確的血壓值取決於正確的手臂姿勢。（圖／123RF）

養生／手臂姿勢正確 量血壓數值才準確

2024-11-10 01:07
399號灰熊和牠的幼崽。 (美聯社)

遭汽車撞擊…「灰熊399號」之死 凸顯背後保育戰

2024-11-10 14:32

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使