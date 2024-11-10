封面故事／走進亞馬遜雨林 一窺大自然神秘力量

亞馬遜河流域河水縱橫交錯，搭小舟深入雨林。(作者提供)

天色已暗，雨絲穿過繁密的樹葉打在身上，我們的車在亞馬遜 雨林的河畔停下，沿著河岸還要步行約十分鐘，才到隱密在叢林裡的旅館。

往旅館的步道一片泥濘，覆蓋在茂密的樹林裡，雨聲滴滴嗒嗒，步道旁的河水潺潺作響，我分不清方向，只盯著前面一個人的腳步，繼續前行，黑暗的雨林，雨聲和河水聲，交織成一無以名狀的網，似乎將人吞噬進去。這是夜幕慢慢降臨亞馬遜雨林的時分。

入住旅館後，雨稍歇，蟲鳴響徹周遭，月光從浮雲，穿透下來撒在漆黑的樹林。我們換上長筒的雨鞋，跟著導遊進入厄瓜多黑暗籠罩的亞馬遜雨林；導遊說，雨後的夜晚是觀察昆蟲動物最佳時間。毒蜘蛛的細網，已在樹林一角鋪好了，準備獵物的落網；青蛙昆蟲叫聲不停，聽到我們的腳步聲，戛然而止，手電筒的燈光照在樹蛙身上，全身翠綠的裝扮，不知有沒毒性？導遊再掀開樹枝，一條紫色小蛇蜷曲在樹幹上，難怪導遊一再提醒不要碰觸路旁的樹木枝幹。

遠處的Cotopaxi火山聳立在群山中，位基多市南約30英里處，是安第斯山脈的活火山，也是厄瓜多第二高山。(作者提供)

在漆黑的夜晚，一路看到形形色色的動物昆蟲，才知道雨林裡隱藏著一個複雜的生態網絡，我們像闖入大觀園的外地人，不知盤據這雨林多時的昆蟲和動物是否歡迎？

一路小心翼翼，走到一空曠處，月光皎亮，可以看到百米處高聳的樹林，導遊停下介紹了附近的生態環境，也讓我們靜默一刻，聽聽蟲鳴，同時讓我們和大自然對話；此刻我才知道叢林是何其有趣之地，那神祕不知的力量，令人著迷。

與大自然對話 癒療身心

在南美洲有大自然癒療師，引人到森林，與大自然對話，來提升身心靈的力量，亞馬遜雨林應該是最佳之處吧。在那短短的十幾分鐘的靜默，我不知道，為何先浮現叢林戰爭的可怕景象，為那些遠離家鄉的戰士，躲在漆黑的森林，飽受蟲咬之苦，還要防蟒蛇與猛豹來襲，感到難過。接著，我心中突然冒出一些人生的困惑問題，我是何來何去，之後我慢慢沉浸入亞馬遜河雨林的陌生與神祕之中，恐懼之心也似乎雲消霧散。

印加人歌舞來為遊客祈福。(作者提供)

此刻我想在這叢林留下一些告白，感恩父母賜我生命，感謝家人陪我度過斑斕多彩日子，還有那些展現笑容鼓舞我前行的朋友。在漆黑雨林走回旅館的路上，大家似乎沉浸在大自然力量之中，沉默無語， 或許每一個人都已傾訴生活困惑，找到新的解方。

來到亞馬遜雨林的第一個夜晚，是大自然療癒的奇遇之旅，我們一行十人，萍水相逢，在厄瓜多首都基多相聚，跨過安第斯山脈，一起來到在亞馬遜雨林的Tena小鎮，成員中有醫生、有工程師、有企業主，大都年過半百歷經大江大海的挑戰，或許大家都想來此和大自然對話。因為在大自然裡，迂迴複雜的人生，可以變得單純簡單。

隔日，我們坐上小舟進到叢林，找尋新的和大自然對話的方式，小舟平靜劃過河水，留下蜻蜓展翼般的波痕；赤熱的陽光，照在河旁的高聳樹木，樹影在我們的身體滑過；看到猴群在樹梢間跳躍，看似在享受清晨的陽光，也好像在驅趕我們離開牠們活動領域；群猴的吼叫聲，使平靜的河上活動，帶來一絲絲的熱鬧。

鱷魚躲在一角 等待獵物

船繼續前行，看到水面偶爾跳出一些不安於室的魚，不知在覓食還是求偶？我們還注意到躲在河邊樹林一角的鱷魚，等待獵物的到來。河水裡還看到數呎長的象魚，從船底穿過。但此刻我們沉浸在森林與河流的平靜安詳之中，鱷魚、巨蟒、電鰻或食人魚，已非我們關切之事，將危險置之身後。

基多是南美洲最美麗古老教堂集中地之一，舊金山廣場的教堂和修道院，始建於1534年，計修建一百多年。(作者提供)

我想起「Wild」(荒野)一書的作者雪兒‧史翠德，在她人生最低潮的時候，走入美國太平洋山脊的大自然，說出「走進世界的荒漠，才能走出人生的荒蕪」，這是勇氣的召喚。走入亞馬遜雨林正視黑暗與恐懼，就可以領悟到勇氣，我想這是大自然療癒的一種力量。

結束泛舟，走進位於兩條河交匯處的Tena小鎮，印加部落數代定居於此，下船後我們到了一印加人的活動中心，一名印加婦女在我的臉頰，塗上三道朱紅，據說這可提升人的力量，還在我額頭繫上青綠樹皮帶，並給我一根木杖，角落的印加人開始唱起歌來，我們就跟隨印加婦女執杖而舞，木杖揮向空中，似乎在驅邪，這是一種祈福的儀式，希望帶給遠道而來的客人健康快樂。我忘記了旅途的勞累，生活的迭宕，每個參與的人滿懷笑容，精神暢快。

接著一名印加人介紹當地的植被，拿著一株約五米高的根莖植物，說明印加人如何受益於當地的植物，森林供應他們食材，也是治療病痛藥材的來源。每當看到外來的大公司，採礦伐木，森林不見，看似奪走滋養他們的母親，痛心不已。在亞馬遜河流域盜木拓土開荒，毀掉不只是森林，印加部落跟著消失，口傳世代的土著藥方，也埋入塵灰裡，對西方的植物藥理是巨大的損失。這時我理解到蝴蝶效應，在亞馬遜河流域發生的事情，都和我們息息相關。

小市鎮 食材藥材集散地

叢林的小市鎮，都靠著亞馬遜河流域的河流串連起來，小鎮的市集，是食材也是藥材的集散地，我們走入Tena的市集，各式藥材一袋袋擺著供人挑選。幾年前，產自安地斯高山的馬卡(Maca)藥材，是菜類植物，莖塊狀的根部看似紅蔥，被印加人視為神恩賜的禮物，有助提升體力，在日本和中國一度受到追捧，被當做壯陽藥物使用。

克服高山頭疼的古柯葉，在此是普通的藥材。科博葉則用在止血，已有多年。近年，死藤水成報導焦點，亞馬遜雨林通靈的薩滿巫師在治療精神病患時，會讓患者服用死藤水，來治療憂鬱症和精神疾病。

小鎮的市集也是藥材中心。(作者提供)

小鎮市集是亞馬遜雨林藥材資訊的分享中心，我對此所知有限，但在市集學到了印加人的生活哲學，人是處在宇宙、土地、水和森林四種平衡力中心，失去其一，都會造成人的焦慮不安和疾病。亞馬遜雨林生機盎然，是植物的家園，河流漫延千里，森林和河水滋潤土地，使整個生態平衡發展，難怪一些印加部落，抗拒文明的入侵，也是在維護生存的環境。

雨林的夜晚，蟲鳴響徹，害怕光亮的樹蛙躲在樹葉底下。(作者提供)

離開亞馬遜雨林，我們路經泛美公路回基多，極目遠眺，都是1萬英尺以上的高山，世界最高的活火山 Cotopaxi，高1萬9347英尺，聳立群山中，德國 的地理學家洪堡，為這公路取名「火山大道」，途中我們選擇了一溫泉區憩息，溫泉面對白雪皚皚的火山，四周一片翠綠，輕風徐徐，是我體驗過最佳溫泉之一。厄瓜多是赤道國家，卻處處溫泉，真是得天獨厚。

回到基多，前往老城區參觀，城區裡教堂多座，有的氣勢雄偉，有的金碧輝煌，都是西班牙人占領時期興建的。行前閱讀紐約時報 報導，提到基多市的另類旅遊—探訪藥草理療師。在老市區的廣場旁，問了幾名路人終於找到一家小店，門口堆滿了藥草，門口海報寫著「草藥，療癒能量不足…」，走入狹窄的店裡，已有四、五個人在等候，一些當地人相信草藥理療可治萬病，從小孩的驚嚇、配偶的出軌、身體能量不足，到生活厄運等。我就看到抱著小孩的母親在等候治療。由於候診時間太久，我們轉到另一家草藥理療店。

理療師是中年婦女，首先詢問身體狀況與來訪目的後，就挑一把藥草，就在來訪者的身體拂拍，先從頭部開始，一直拍到腳底。她說可以清除身上的穢氣，增加體內的能量。整個療程約15分鐘。我不知道效果如何？走出店面時，開了眼界，會心一笑。

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