封面故事／體驗芝加哥的大、魅、趣 有超大星巴克烘培工坊

芝加哥的雲門之豆。(作者提供)

旅行是觀賞自然風景、了解歷史名人、品嘗美食佳肴、耳聽古今趣聞。抱著這些目的，我們從紐約來到伊利諾伊州的芝加哥 旅行，體驗芝加哥之大，芝加哥之魅，芝加哥之趣。

「華麗一英里」(MAGNIFICENT MILE)，地處密西根大街，是芝加哥繁華區域，來到芝加哥的遊客會來此地領略風采。

雲門之豆 城市地標

「雲門之豆」是在芝加哥千禧公園裡的巨大不鏽鋼雕塑，也是城市的地標。這個雕塑高33英尺，長66英尺，寬42英尺，重約110噸，雕塑的主體造型類似於一個橢圓形豆子，所以市民給它的暱稱叫「豆子」(The Bean)，因為此描述更加親切和形象。

芝加哥星巴克烘培工坊外景。(作者提供)

這顆大豆子採用拋光不鏽鋼外表製成，在藍天白雲的映照下，「豆子」很光亮，城市的天際線映入它的表面，很有詩意。不可思議的是這顆巨大的豆子表面，找不到一絲接縫，猶如自然生成的豆子。人們在不同的角度拍照留念，它之大、之魅、之趣，吸引無數遊客的眼球，為這座城市招財進寶。

離雲門之豆不遠處，是杰·普利茲克露天音樂廳(Jay Pritzker Pavilion)。音樂廳舞台上，交響樂團在排練，舞台上的樂手穿的是休閒裝，樂隊指揮也是牛仔褲加白T恤；坐在露天音樂劇場，懂音樂的，不懂音樂的人們，看著、聽著斷斷續續的演奏，是陶醉也是休息。

乘遊船觀川普大廈。(作者提供)

「華麗一英里」的藝術館，展示許多名人畫作。其中一幅畫作前圍觀著許多人，這幅點畫，名為《大傑特島的星期天下午》(A Sunday Afternoon on the Ile de la Grande Jatte)是19世紀法國點彩畫新印象主義代表畫家喬治·秀拉的創作。

這幅點畫描寫了人們在塞納河阿尼埃的大杰特島上休息度假的情景。陽光下平靜的河畔樹林間，人們在休憩、散步、垂釣，小動物在嬉耍，隱約可見河面上的帆船，午後的陽光拉下人們長長的身影。這幅畫主要採用了點彩畫法，畫面寧靜和諧。

我走近畫像，仔細觀賞著畫面，可分辨出畫裡的那些點點。一個微小的人物輪廓，由數不清的點組成，而整個畫作又是由無數的黑點和白點以及不同色彩的點組成，畫家的搆思細膩，作畫極大耐心和堅韌毅力，令人感佩。

點畫《大傑特島的星期天下午》。(作者提供)

星巴克在全球僅有六家超級大的烘培工坊，其中規模最大的是在芝加哥，是遊客打卡的熱門地。一棟四層的樓房，圓型的建築。一樓門口一側爐火在燃燒，正在烘培咖啡 豆。一旁矗立的巨型銅色咖啡沙漏，開始嗅到咖啡的香氣。

坐在咖啡屋裡，看著表面用牛奶 泡沫澆成愛心圖案，品嘗著味道濃郁的牛奶濃縮咖啡，覺得很有情趣。

朋友介紹我們一家芝加哥獨有的「深盤披薩」店。所謂「深盤披薩」就是用5公分深的鐵盤烤製的披薩。我在緬因州吃過美國最薄的披薩，披薩薄僅有3毫米，而普通的披薩厚度在10毫米至15毫米。

印有「巨肩之城」的連帽衫。(作者提供)

來到這家知名的餐廳(PIZANO’S PIZZA & PASTA)，欣賞著古色古香的餐廳和掛在牆壁上的圖片，了解到這是家族經營的深盤披薩店，已有幾十年了。1998年，這家披薩店曾為時任總統的柯林頓空軍一號提供披薩。我們的深盤披薩終於端上桌，直徑約30公分、高5公分的鐵盤子，裡面披薩邊沿的厚度為3公分，有厚重和獨特的風味。

沿河高樓 櫛比鱗次

芝加哥的別名是「風城」(Windy City)，是說芝加哥冬天寒冷風大。但是還有一種說法，就是1892年，芝加哥和紐約爭辦世博會，實力稍遜的芝加哥為獲得評委好感便喋喋不休地自我吹噓，對此感到不快的紐約出版商達納就給芝加哥起了個「風城」的綽號，意思是吹牛像颳風一樣，輕巧且不著邊際。至今美國還有好事者把「風城」當作「吹牛不上稅」的典故來用。

不過經過130年後，芝加哥已成美國第三大城市。離開之前，去禮品店買禮物，才知道芝加哥還有一個綽號，叫「巨肩之城」(THE CITY OF BIG SHOULDERS)，其意為「摩天大樓的故鄉」。

一座城市若是擁有一條河是值得驕傲的，生活在河水兩岸的人們會稱它為「母親河」，母親河是有魅力的。我相信一座城市有水，就有靈氣，就有活力。芝加哥河沿河兩岸高樓櫛比鱗次，著名的建築有世界第一幢摩天大樓——家庭保險大廈，還有芝加哥期貨交易所大樓、川普大廈、波音大樓等許多三至四百米高的建築物。從密西根湖望去，看到的是一道壯觀的城市天際線。