封面故事／擺脫選舉焦慮 到舊金山灣步道走走

舊金山灣步道(San Francisco Bay Trail)從聖荷西一直延伸到馬連、納巴，然後穿過東灣回到聖荷西，是長滿蘆葦的濕地。(美聯社)

聖荷西 信使報報導，美國精神醫學會(American Psychiatric Association)數據指出，現有超過73%的美國人表示他們對選舉感到焦慮，而丕優研究中心(Pew Research Center)發現，65%的人目前在面對政治議題時已感到疲憊不堪。當然，有一些經過驗證的有效方法可以緩解選舉焦慮。

你可能已經知道其中一些：冥想(meditation)、運動和充足的睡眠，同時限制食用改變精神狀態的物質(mind-altering substances)或不健康的食物，盡力避免主動去看社群媒體和新聞。

但如果您正在尋找更多以灣區 為中心的選項，來練習自我保健或與親人共度時光(實際上，任何被焦慮侵襲時候)，您在未來幾天可以做以下幾件事來逃離「倉鼠輪(hamster wheel)」，哪怕只是一小會兒。

當海風徐徐吹來，在鄉間小道上漫步，到戶外去活動都是一種情緒增強劑。郊遊加上大海的鹹味，配著世間第一流的景色，幾乎會立即讓您的視野煥然一新。

在北加州灣區，舊金山 灣步道可說是取之不盡的健行寶藏，它通過47個城市和130多個公園，穿過許多偏僻的地方，跨過七座收費橋梁，有些路段就在海濱。

舊金山灣步道(San Francisco Bay Trail)從聖荷西一直延伸到馬連、納巴，然後穿過東灣回到聖荷西，帶您沿著長滿蘆葦的喜怒無常濕地，越過被彩虹色海浪上升氣流籠罩的岩石懸崖，穿過從普里西迪歐隧道頂(Presidio Tunnel Tops)的海濱公園到達阿爾維索(Alviso)神秘的黃色門戶。