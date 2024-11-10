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美國現象／南加華婦透過Yard Sale「斷捨離」 生活用品1折賣

記者啟鉻
華人鄭女士（左）成功舉辦Yard Sale。（記者啟鉻／攝影）
華人鄭女士（左）成功舉辦Yard Sale。（記者啟鉻／攝影）

南加華人居民挺喜歡舉辦Yard Sale。河濱郡諾可市(Norco)華人鄭女士一直抱持「斷捨離」的觀念，在返回台灣養老前，要將自家閒置的多數生活用品賣掉。她在10月間連續兩天在自家庭院舉辦Yard Sale，部分沒用過幾次的原價數十元或近百元的生活用品，不到十元就賣掉，引來不少鄰居及路人「淘寶」。

年逾七旬的鄭女士一家在諾可市居住20餘年，她說這是一座安靜、安全城市，鄰里相處友善。她計畫2025年返回台灣養老。她抱持著「斷捨離」的觀念，捨棄不必要的用品。這次Yard Sale出售的生活用品中包括，床單、浴巾、廚房用品、書籍、盆栽花盆、玻璃花盆、平底鍋、鑄鐵鍋、auto off煮水器、咖啡機、天津地氈、立燈、桌燈、畫作及其他物品。

鄭女士說，有些物品從未用過，有的僅僅使用幾次，比如一條絲質巾，買入價超過百元，現在十幾元就賣掉。還有咖啡機，原價也要數十元，現在幾元就出售。所以她的Yard Sale物品，絕大多數都是不到十元。看到價格如此便宜，不少路過居民上前詢問，有的乾脆掏錢購買，深怕錯過「淘寶」機會。

鄭女士談到「斷捨離」觀念，是源自日本的生活哲學，目的是引導人們減少所依賴的物品、簡化生活並獲得內心安寧。她解釋說，斷，就是拒絕不必要的物品，學會辨別什麼是必需的，什麼是多餘的，不要有任何負擔；所謂捨，就是捨棄那些不需要的或認為對自己生活沒有正面影響的物品，且學會放下對過去的依賴；離，就是簡化自己社交圈子，遠離不必要的社交，讓自己擺脫過去包袱，追求更簡單自在的生活。鄭女士說，她保持這種觀念已經有十年之久，覺得自己生活很有意義和充實，身心愈加輕鬆、健康。

咖啡 華人 南加

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