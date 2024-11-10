我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

美國現象／想舉辦Yard Sale？先查好當地法規 免得被罰款

記者啟鉻
南加內陸地區一戶居民正在舉辦Yard Sale。（記者啟鉻／攝影）
南加內陸地區一戶居民正在舉辦Yard Sale。（記者啟鉻／攝影）

Yard Sale(庭院拍賣)是一項頗受各地居民喜愛的社區家庭活動，居民在自家院子裡出售閒置用品賺取收入，還可以與不同訪者互動。Yard Sale通常會在車庫、庭院或社區內舉行，以很低價格出售各式二手商品，如家具、衣物、書籍、玩具、電器等。舉辦一次Yard Sale形式雖簡單，但要確保活動符合當地法規，並吸引鄰里買家，需要做好計畫和準備。

不是想辦就能辦 各地規定不同

一些華人居民在住宅前庭院舉辦Yard Sale，也希望通過這種方式鍛鍊孩子們的社交能力。因此這種戶外交易活動也頗受年輕人喜歡，有些人也會通過庭院拍賣找到自己喜歡的二手用品。不同城市對居民舉辦Yard Sale都有較嚴格規定，如華人聚居的洛杉磯郡阿罕布拉市(Alhambra)就規定，每個家庭、個人或多戶住宅在一年內最多可以進行兩次Yard Sale，每次舉辦時間不得超過兩天，時間限制在上午9時至晚8時間，同時對Yard Sale標誌、廣告及違規處罰都有具體規定。

南加州部分城市對Yard Sale有具體規定，所以華人舉辦Yard Sale前需要了解市府的規定。如很多城市要求居民在舉辦Yard Sale前申請許可，通常可以在市府網站上完成，或需支付少量費用。申請過程通常很簡單，但要注意每個地址每年只能申請有限次數的許可證。

多數城市規定Yard Sale僅能在特定時間段舉行，例如周末白天。活動通常需要在晚上結束，確保不打擾鄰居。每年最多舉辦兩到三次，每次不能超過兩天。蒙特利公園市(Monterey Park)規定Yard Sale每個地址每年允許舉辦兩次，長假期間可延長到三天。河濱縣諾可市(Norco)規定申請許可的前三個月內，該地點不得舉行過Yard Sale，且舉辦期間必須隨時向市府檢察員出示許可證。

南加多數城市對於Yard Sale的廣告標誌也有要求，通常只允許放置在舉辦者自家範圍內，且標誌大小和展示時間都有限制。標誌不能貼在公共設施如路燈、電線桿或交通標誌上，一些地方規定標誌只能在活動當天展示，並必須在活動結束後立即拆除，違者要支付相關費用。

最好辦在周末上午也是結識鄰里好機會

根據市府規定選擇合適日期，周末一早通常是最理想的時間段，因為這是許多居民閒暇時間，參與度高。還要注意天氣預報，確保Yard Sale當日天氣良好，避免因下雨而影響活動。蒙市規定，若舉辦庭院銷售遇到雨天，可以申請延期。此外，出售的物品應價格合理，對於Yard Sale來說，低價是必要的，因買家通常希望能夠以較低價格購得物品。其他事項還包括在社交媒體宣傳，吸引更多買家，以及如何擺放攤位，將物品放在容易看和觸摸得到的地方。

需要提醒的是，成功舉辦Yard Sale必須遵守地方法規，避免罰款。還要仔細規畫，良好溝通。Yard Sale不僅是一個出售二手物品的活動，也是結交鄰居、認識新朋友的好機會。保持積極態度，與訪客和鄰居友好互動，會讓Yard Sale生意興隆。

華人 南加 拍賣

上一則

美國現象／南加華婦透過Yard Sale「斷捨離」 生活用品1折賣

下一則

封面故事／觀賞舊金山迷霧 有3經典路徑

延伸閱讀

伊朗最高領袖稱將毀滅性報復美以 中東恐釀更大衝突

伊朗最高領袖稱將毀滅性報復美以 中東恐釀更大衝突
美國半導體里程碑 台積電亞利桑納廠4奈米晶圓 下月首產

美國半導體里程碑 台積電亞利桑納廠4奈米晶圓 下月首產
台外交部政次稱非常擔心美選？外交部：用詞是關心非憂心

台外交部政次稱非常擔心美選？外交部：用詞是關心非憂心
德國防長：美大選後 歐洲得提高自主防禦

德國防長：美大選後 歐洲得提高自主防禦

熱門新聞

西雅圖超市停車場裡，以車為家的「車民」將雜物放在車頂上。(作者提供)

生活／哪裡免費 哪裡是家園…我所見的西雅圖「游牧人生」

2024-11-10 12:48
志工在北部小溪工作。(作者提供)

城鎮傳真／當義工 搶救玫瑰角河口魚

2024-10-20 02:19
德州對薪資、企業收入、退休金、社安金或遺贈資產均不徵稅。圖為奧斯汀德州大學。(新華社)

理財百科／這5州 選後可考慮搬家置產

2024-11-10 15:30
愛達荷州生活成本容易負擔，還有令人驚嘆的自然美景，是絕佳的退休目的地，(取自Pexels@Gabe)

理財百科／這5州 躋身熱門退休居住地

2024-11-10 01:18
準確的血壓值取決於正確的手臂姿勢。（圖／123RF）

養生／手臂姿勢正確 量血壓數值才準確

2024-11-10 01:07
399號灰熊和牠的幼崽。 (美聯社)

遭汽車撞擊…「灰熊399號」之死 凸顯背後保育戰

2024-11-10 14:32

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使