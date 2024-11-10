美國現象／想舉辦Yard Sale？先查好當地法規 免得被罰款

南加內陸地區一戶居民正在舉辦Yard Sale。（記者啟鉻／攝影）

Yard Sale(庭院拍賣 )是一項頗受各地居民喜愛的社區家庭活動，居民在自家院子裡出售閒置用品賺取收入，還可以與不同訪者互動。Yard Sale通常會在車庫、庭院或社區內舉行，以很低價格出售各式二手商品，如家具、衣物、書籍、玩具、電器等。舉辦一次Yard Sale形式雖簡單，但要確保活動符合當地法規，並吸引鄰里買家，需要做好計畫和準備。

不是想辦就能辦 各地規定不同

一些華人 居民在住宅前庭院舉辦Yard Sale，也希望通過這種方式鍛鍊孩子們的社交能力。因此這種戶外交易活動也頗受年輕人喜歡，有些人也會通過庭院拍賣找到自己喜歡的二手用品。不同城市對居民舉辦Yard Sale都有較嚴格規定，如華人聚居的洛杉磯郡阿罕布拉市(Alhambra)就規定，每個家庭、個人或多戶住宅在一年內最多可以進行兩次Yard Sale，每次舉辦時間不得超過兩天，時間限制在上午9時至晚8時間，同時對Yard Sale標誌、廣告及違規處罰都有具體規定。

南加 州部分城市對Yard Sale有具體規定，所以華人舉辦Yard Sale前需要了解市府的規定。如很多城市要求居民在舉辦Yard Sale前申請許可，通常可以在市府網站上完成，或需支付少量費用。申請過程通常很簡單，但要注意每個地址每年只能申請有限次數的許可證。

多數城市規定Yard Sale僅能在特定時間段舉行，例如周末白天。活動通常需要在晚上結束，確保不打擾鄰居。每年最多舉辦兩到三次，每次不能超過兩天。蒙特利公園市(Monterey Park)規定Yard Sale每個地址每年允許舉辦兩次，長假期間可延長到三天。河濱縣諾可市(Norco)規定申請許可的前三個月內，該地點不得舉行過Yard Sale，且舉辦期間必須隨時向市府檢察員出示許可證。

南加多數城市對於Yard Sale的廣告標誌也有要求，通常只允許放置在舉辦者自家範圍內，且標誌大小和展示時間都有限制。標誌不能貼在公共設施如路燈、電線桿或交通標誌上，一些地方規定標誌只能在活動當天展示，並必須在活動結束後立即拆除，違者要支付相關費用。

最好辦在周末上午也是結識鄰里好機會

根據市府規定選擇合適日期，周末一早通常是最理想的時間段，因為這是許多居民閒暇時間，參與度高。還要注意天氣預報，確保Yard Sale當日天氣良好，避免因下雨而影響活動。蒙市規定，若舉辦庭院銷售遇到雨天，可以申請延期。此外，出售的物品應價格合理，對於Yard Sale來說，低價是必要的，因買家通常希望能夠以較低價格購得物品。其他事項還包括在社交媒體宣傳，吸引更多買家，以及如何擺放攤位，將物品放在容易看和觸摸得到的地方。

需要提醒的是，成功舉辦Yard Sale必須遵守地方法規，避免罰款。還要仔細規畫，良好溝通。Yard Sale不僅是一個出售二手物品的活動，也是結交鄰居、認識新朋友的好機會。保持積極態度，與訪客和鄰居友好互動，會讓Yard Sale生意興隆。