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星座／金牛座出門遇喜 天蠍座充實開心

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2024年星座每周運勢11/10-11/16

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

生活狀態十分單調的一周。每天遇到重複的人，做著重複的事，雖然沒有什麼令你歡呼雀躍的事情發生，但也不用擔心有什麼大麻煩入侵。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★★

情緒高漲，出門很容易遇到喜事。外出參加聚會的機會增多，三五個好友聚在一起，還能吸收更多的好運與歡樂。

幸運色彩：象牙白

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

本周遇到許多事情無法直接解決，與其自己硬著頭皮去做，不如多借助其他人的力量。雖然會欠下一些人情，但這是最有效率的處理方式。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

愛情是你本周運勢的亮點，與戀人在一起大多時候是蜜中還加幾勺糖也不嫌甜；工作中偶有失誤，但糾正就好了；有進財的機會，要善於把握。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

獅子座  7月23日~8月22日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你的理性逐漸被慾望吞噬，你越想得到某件東西，就會越沒有理智，而且最後你還會發現那樣東西離你越來越遠。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

焦慮與煩躁的情緒會纏著你，都是因為等待惹的禍。想回歸良好心境就應主動出擊，不管是詢問結果也好，尋找答案也罷，不要等別人給你審判。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

本周可得到幸運之神的守護，桃花機會增多，甜蜜將會圍著你多繞一圈；事業學業以穩定的節奏向前；財運形勢有所扭轉，投資時易得他人相助。

幸運色彩：石板灰

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★★

空閒時間增多，但對你而言是閒不下來的一周，因為一旦閒下來內心就會感到空虛。不妨按照自己的興趣排好計畫，你會過得充實而開心。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

情緒起伏，容易被小事牽絆。若能笑看人生的高低起落，把一波波悲與喜當成是人生這個大容器必然裝載的「物品」，你的心胸將坦蕩許多。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

平穩與安逸將會主宰著你的內心，可以讓你在極其輕鬆的心態下，自在地做每一件事，而且身邊的事務大多能如你所願處理妥當。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

學會自我調節是你這一周的首要功課，許多事情對你而言其實輕而易舉，只是想得太多變得有些複雜，放下心中的包袱，你看到的便是春暖花開。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

雙魚座  2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

你一定不會喜歡這個浮躁、快速變化的一周，基本上你所計畫的事，都會因突如其來的變化而無法完成。若能將負面因素考慮進去，必大有幫助。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

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