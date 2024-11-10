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養生／天氣寒冷不想感冒 鼻腔是第一道防線

編譯尤寶琪
寒冷且乾燥的空氣，會增加感染疾病的可能性，而鼻腔是第一道防線。（圖／123RF）
寒冷且乾燥的空氣，會增加感染疾病的可能性，而鼻腔是第一道防線。（圖／123RF）

天氣變化，最先感受到的，通常是我們的鼻子。雖然我們不會光因為天氣就感冒，但溫度的變化，則是會直接影響我們對疾病的易感性。因為寒冷且乾燥的空氣，會增加我們感染疾病的可能性，而我們的鼻腔，就是我們的第一道防線。

認證肺科專科醫師、紐約醫學院(New York Medical College School of Medicine,)兒科助教兼健康科學與實踐學院公共衛生兼任副教授布朗(Amy Brown)告訴「哈芬登郵報」(HuffPost)說：「鼻腔設計的目的，是作為對抗感染和過濾環境中的刺激物的第一步。」

當外界空氣過於乾燥時，我們的鼻子就必須得加班，把我們吸入的空氣加濕。

布朗解釋：「當鼻腔過濾和免疫防禦的功能，因為空氣過於乾燥而無法發揮最佳功能時，那些像是會引起呼吸道感染和感冒的病毒，就能更輕易地進入我們的身體。」

嘴唇、鼻子和皮膚的乾燥意味著整體室內環境也很乾燥；民眾可使用加濕器來幫助改善乾燥情況，但布朗警告表示，家中濕度過高的話，反會導致呼吸困難並促進黴菌生長，並建議最佳室內濕度，最好保持在35%到45%之間。

但其實，專家表示預防的關鍵，在於保持好黏液層。

鼻竇內壁有一層鼻涕，也就是黏液層，是可阻擋細菌；該層因為可以在空氣中的顆粒抵達下呼吸道之前，就將之清除，因此至關重要。

鼻腔也含有抗病的纖毛細胞；鼻科醫生菲利普(Peter Filip)告訴「哈芬登郵報」，這些看似「微小的手指狀突起，會一致地跳動，清除黏液、細菌和病毒。」

但這些鼻內防禦系統都會受到冷空氣和乾燥的鼻道所影響。如「哈芬登郵報」先前所報導的，研究人員發現，僅是將鼻內的溫度降低華氏9度，就能殺死鼻孔內數十億個抗病毒和細菌細胞中的近50%。

濕度會隨著氣溫的降低而減少，導致黏液層難以發揮作用；這種波動與寒冷季節的開始，同時發生；寒冷季節通常從8月下旬或9月初持續到3月或4月；同時，流感季節則通常落在10月到隔年5月之間。

雖然涼爽的氣候是鼻乾燥的主要原因，但其他生活習慣也可能造成鼻腔內乾燥；這些因素包括但不限於脫水、頻繁挖鼻孔、過敏、某些藥物、自體免疫疾病、吸菸以及經常將紙巾和棉花棒等異物引入鼻子，以及蠟燭和空氣清新劑的香味等。

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